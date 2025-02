Footshop má za sebou rekordní rok. Teď si přeju, aby to mělo vliv i na akcie, říká Peter Hajduček

Uložit 0

Dobrodružství na Pražské burze se zatím Peteru Hajdučkovi a jeho Footshopu líbí. Šéf známého prodejce tenisek, oblečení a dalších doplňků měl zpočátku obavy ze vstupu do světa veřejně obchodovaných firem – měl totiž strach, že správa a řízení společnosti budou kvůli tomu náročnější. „Nakonec se ale ukázalo, že tomu tak není. Co mě mrzí, je přístup některých médií. Když nám loni na jaře klesala cena akcií, psal o tom kdekdo. Ale když pak akcie rostly, už to nikoho nezajímalo,“ říká Hajduček pro CzechCrunch.

Vstup na burzu prý Footshopu zajistil dostatečný kapitál na pokrytí všech plánovaných investic. „Teď proto nehodláme vydávat nové akcie ani žádat investory o další podporu,“ doplňuje Hajduček s tím, že pro firmu není v tuto chvíli podstatné, jak se vyvíjí cena akcií nebo jejich objem. „Nějaké velké výkyvy bych viděl jen nerad. V dlouhodobém horizontu si ale přejeme, aby cena akcií odrážela naše hospodářské výsledky. Tedy to, jak se firmě daří.“

A jak ukazují první ucelené výsledky od vstupu na burzu, Footshopu se skutečně daří. Za loňský rok utržil 1,43 miliardy korun, meziročně o 34 procent víc. Ještě znatelněji vyrostla EBITDA, tedy zisk před odečtením úroků, daní a odpisů. Tento ukazatel se vyšvihl na 117 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 106 procent.

Pro firmu jde o historický výsledek, přičemž letos cílí na ještě lepší čísla: plánuje tržby ve výši 1,7 až 1,9 miliardy korun, EBITDA by se měla pohybovat mezi 140 a 160 miliony korun. Tohoto růstu chce dosáhnout například přidáním značky Jordan do svého portfolia. „Investorům jsme slíbili růst a profit – a obojí jsme doručili,“ hodnotí Hajduček.

Footshop vznikl v roce 2012, dnes má kamenné prodejny v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti a Bukurešti. Celých 75 procent jeho loňských tržeb pocházelo z prodejů právě mimo Českou republiku. Kromě značky Jordan spolupracuje Footshop i se společnostmi Adidas, Nike, Converse, Vans nebo New Balance. Má také vlastní privátní značky oblečení FTSHP a Queens.

Akcie Footshopu se nyní obchodují za 94 korun, přesně před rokem stály 90 korun. Zmíněný propad nastal loni na jaře – v průběhu dubna cena akcií propadla na 65 korun. V červnu se nicméně dostala na původní úroveň a po zbytek roku už docházelo jen k mírnějším výkyvům. Footshop vstoupil na burzu v roce 2023, a to pod taktovkou finančníků z Wood & Company. V té době se zrovna vzpamatovával z krize – kvůli ochlazení trhu musel propustit desítky zaměstnanců a zavřít několik prodejen.