Do Zbrojovky jsme už investovali 60 milionů, hlásí noví majitelé. A první liga? Nemusíme do ní nutně letos

O víkendu v Česku startuje jarní část druhé nejvyšší fotbalové soutěže. V sobotu v 15 hodin přivítá Zbrojovka Brno na domácí půdě Chrudim a bude chtít odstartovat cestu ode dna tabulky. Je totiž třetí od konce, což rozhodně neodpovídá ambicím nových majitelů v podobě investiční skupiny OneCap, kteří již podle svého nejnovějšího prohlášení do klubu investovali několik desítek milionů korun. Zároveň ale zůstávají nohama na zemi a vědí, že návrat mezi elitu, tedy do první ligy, nemusí být okamžitý. Priority jsou podle výkonného ředitele klubu Jana Mynáře jinde.

„Naše priority pro tuto sezónu jsou jasně dané – stabilizace klubu, investice do hráčského kádru a infrastruktury. Chceme, aby Zbrojovka měla pevné základy, na kterých může dlouhodobě stavět. Úspěch v podobě návratu do nejvyšší soutěže je samozřejmě něco, o co budeme bojovat, ale nejsme v situaci, kdy bychom se chtěli za každou cenu hnát za okamžitým postupem,“ říká pro CzechCrunch před první jarním utkáním Jan Mynář, který je partnerem investiční skupiny OneCap. Právě ta Zbrojovku v loňském roce převzala a chce ji vyvést z dlouholeté krize.

Proto Jan Mynář hovoří o stabilizaci klubu. Ten se totiž pod předchozím majitelem Václavem Bartoňkem potácel nejen ve sportovní, ale také ekonomické mizérii. „Věříme, že pokud budeme pokračovat v dobře nastavené cestě, tedy ve zkvalitňování kádru, zlepšování podmínek pro hráče a rozvoji celého klubu, úspěch se dostaví jako přirozený výsledek naší práce. Chceme, aby Zbrojovka byla konkurenceschopná nejen v jednom ročníku, ale dlouhodobě. To je cíl, ke kterému směřujeme,“ doplňuje muž, který je šéfem a spolumajitelem klubu teprve pár měsíců.

Listopadové převzetí Zbrojovky investiční skupinou OneCap, za níž stojí vedle Jana Mynáře také vlivný právník Jaroslav Havel a investorka Kateřina Zychová, bylo vyvrcholením velmi turbulentního a často nepřehledného dění. Předchozí majitel Václav Bartoněk se totiž tradičního brněnského klubu dlouho nechtěl zbavit. V roce 2023 to vypadalo, že se již dohodne s podnikatelem Pavlem Svoreněm, pak s majitelem hokejové Komety Liborem Zábranským, aby na poslední chvíli zasáhla Regionální hospodářská komora a klub nakonec nasměrovala do rukou investorů v čele s Janem Mynářem.

Majetkově do klubu vstoupili Jan Mynář až spol. až na konci loňského roku, exekutivně v něm ale působili od začátku podzimu. Nyní v oficiálním vyjádření uvedli, že jejich skupina OneCap už do rozvoje Zbrojovky investovala téměř 60 milionů korun. Přes 20 milionů mělo jít do posílení hráčského kádru (přišlo jedenáct nových posil) a vylepšení zázemí klubu. Dalších přibližně 40 milionů korun padlo do běžného provozu, včetně výplat hráčům a zaměstnancům, oprav a údržby stadionu nebo do dopravy a pronájmu infrastruktury.

„Naším cílem bylo od prvního dne systematicky přebudovat klub na moderní sportovní organizaci, která bude konkurenceschopná nejen na domácí scéně, ale i v evropském kontextu. První měsíce ukázaly, že se nám daří nastavenou strategii plnit,“ říká Jan Mynář, který působí jako generální manažer a předseda představenstva FC Zbrojovka Brno. Velkým tématem je pro fotbal v Brně již roky stadion, který se okamžitě stal prioritou i pro nové majitele Zbrojovky. Stávající Městský fotbalový stadion Srbská totiž chátrá a nesplňuje podmínky, aby se na něm mohla hrát první liga.

„Prioritou je, aby stadion splňoval podmínky pro nejvyšší fotbalovou soutěž. Jednání o novém stadionu pokračují a jsme připraveni být aktivním partnerem města při jeho plánování a realizaci,“ připomněl Mynář jednání s brněnskými zastupiteli o možnosti vzniku zcela nového stadionu v lokalitě současného Velodromu. V tuto chvíli Zbrojovka řeší rekonstrukci stadionu na Srbské, kde jedná s městem a městskou sportovní společností Starez o dlouhodobém užívání fotbalového areálu, aby měl klub zajištěn stabilní podmínky i do dalších sezón nehledě na druholigovou či prvoligovou příslušnost.

Do příští sezóny Zbrojovka plánuje vstoupit s modernizovanou vizuální identitou. „Rebranding je proces, který vyžaduje pečlivé plánování. Jde o součást naší dlouhodobé strategie, jejímž cílem je vybudovat moderní fotbalový klub, který navazuje na bohatou tradici Zbrojovky,“ doplňuje Jan Mynář. V Brně přitom bude po fotbalové stránce živo. Podobně ambiciózní plány díky novému majiteli totiž nedávno oznámila také SK Líšeň, kterou koupil miliardář a brněnský patriot Igor Fait. Ten původně usiloval o Zbrojovku, ale když jednání nevyšla, rozhodl se ovládnout konkurenční celek. Jarní derby mezi Zbrojovkou a Líšní tak bude ještě o něco třaskavější.