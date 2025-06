Generace Z versus X: bitva, nebo přátelák? Už zítra se střetnou na People First, buďte u toho s námi

Uložit 0

Říká se, že jedni jsou líní a druzí loajální. Že jedněm jde víc o smysl a druhým o jistoty. Ale co když je to celé jen nafouknutá bublina? Anebo hůř – co když je to pravda a rozdílné pohledy půjde do budoucna čím dál obtížněji spojit?

Už na úterý 3. června pozval CzechCrunch do karlínských prostor technologické společnosti STRV zástupce obou generací z několika různorodých firem. Ponořili jsme se do IT, HR i dalších týmů a našli v nich osobnosti ochotné diskutovat na rovinu a sdílet svoje zkušenosti z praxe. Vstupenky si můžete ještě stále obstarat online.

Co reálně na generaci Z funguje v náboru a za co employer branding zbytečně vyhazuje peníze? Zapomínají firmy v honbě za mladými mozky na zkušené specialisty 50+? O čem si v kuchyňce nejčastěji popovídá pětadvacetiletá markeťačka se zralým ajťákem, který se právě stal nejmladším dědečkem ve firmě? Jak spolu mohou pracovat na jednom projektu, aby to šlo hladce a podle představ obou?

Možná se mladým lidem má přizpůsobit HR strategie, ale možná jsou si také obě generace blíž, než jak je společnost vidí. To se na People First ukáže během panelových diskusí, rozhovorů u mikrofonu i náhodných setkání u dobrého jídla.

„Často slýchávám od starší generace, že máme život jednodušší, že máme tolik možností, které za nich nebyly, a tolik nástrojů, které nám mohou v běžném životě pomáhat. Dovolím si souhlasit i nesouhlasit, protože je skvělé mít nástroje, které dříve nebyly, a usnadnit si díky nim život, ale současně je těžké orientovat se ve všech možnostech, které máme, nenechat se jimi pohltit a správně mezi nimi volit,“ myslí si pětadvacetiletá Tereza Buřivalová, HR specialistka Philip Morris.

Ta vystoupí na pódiu s dalším zástupcem nejmladší generace – employer branding asistentem České spořitelny Janem Pohanem. Odhalí svůj pohled na to, co prožívají čerství absolventi při hiringu a nástupu do první práce v korporátním prostředí a s jakým přístupem ze strany HR oddělení se reálně setkali. Jak moc jsou připraveni na rovinu sdílet své zkušenosti ze spolupráce se staršími kolegy?

Zakladatelka a majitelka účetní firmy UOL Jana Jáčová se zamyslí nad tím, jak se za poslední roky změnilo firemní prostředí a jak bylo potřeba proměnit pravidla, aby fungovala pro všechny zaměstnance. Za dvacet let jí firmou prošly desítky zaměstnanců s různou úrovní zkušeností i různým datem narození. Co se o jejich vedení naučila a jaké situace byly nejtěžší?

AI vychytávka: mezigenerační tlumočník

Realitu a mýty o generacích porovná Jonáš Čumrik ze Solvo. Milan Rataj, co-founder Sloneek, a Ondřej Slabý, Chief People Officer STRV, se v panelové diskuzi podělí o své zkušenosti s vytvářením efektivních HR strategií, které propojují mladé talenty a zkušené profesionály. Na datech ukážou, že pracovníkům nad 50 let rozhodně ještě neodzvonilo, a podělí se o tipy, jak zohlednit sílu a potřeby každé generace. V superdiskuzi si pak dva generační tábory sednou za jeden stůl a bez cenzury si vymění názory na loajalitu, flexibilitu i ideální pracovní prostředí.

K vystupujícím se nakonec přidá Daniela Kolomazníková z Expertního boardu 21 a představí zcela nový nástroj: AI mezigeneračního tlumočníka. Inovativní technologii, která pomáhá firmám překlenout komunikační rozdíly a sladit očekávání mezi generacemi. Během večera si tento nástroj vyzkoušíte na konkrétních situacích z týmového prostředí, zasmějete se a zjistíte, jak může podpořit efektivní spolupráci napříč věkovým spektrem.

Akce začíná 3. června 2025 v 17:30 a jako moderátoři nás jí provedou Ladislav Vašek, co-founder Space Dog, a Šimon Steffal, zakladatel Mindset Mentors. Připravte se i na skvělé jídlo a pití od našich partnerů. Poslední vstupenky si nenechte ujít na webu CzechCrunche.