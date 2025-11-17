Hamburk bude mít novou operu. Podobá se Vltavské filharmonii v Praze a zaplatí ji nejbohatší Němec
Dánští architekti z Bjarke Ingels Group vyhráli soutěž na operu v Hamburku. V Praze staví podobnou filharmonii. Co mají společného?
Do Hamburku se už nebude jezdit jen za Labskou filharmonií, ale za několik let také do nové budovy státní opery, která má vyrůst na poloostrově Baakenhöft. Její podobu navrhlo architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG), které pro Čechy rozhodně není neznámé – před třemi lety stejní architekti vyhráli soutěž na Vltavskou filharmonii v Praze. Oba projekty tak již na první pohled spojuje architektonický přístup: efektní budova otevřená do prostoru s veřejně přístupnou zelenou střechou, která nabízí panoramatické výhledy na město.
Budova Hamburg State Opera má podle návrhu BIG vypadat jako krajina koncentrických teras vycházejících jako zvukové vlny z centrálního hudebního srdce a rozšiřujících se směrem k přístavu jako kruhy na hladině. Fasádu tvoří převislé střechy vytvářející kaskádu elegantních balkonů, celá konstrukce připomíná spirálu střešních zahrad s původními stromy, keři a travami. Návštěvníci budou moci obejít celou operu a užít si pohledy na město, čtvrť HafenCity i přístav.
„Výsledkem je trojrozměrný veřejný park, otevřený a přístupný ze všech stran, s rozsáhlými výhledy všemi směry – na staré i nové město, na Lohsepark i průmyslový přístav,“ uvedl Bjarke Ingels, zakladatel a kreativní ředitel BIG, který před rokem v rozhovoru pro CzechCrunch říkal, že filharmonii měl na svém seznamu přání a snil o tom, udělat něco jako operu v Sydney. Po Vltavské filharmonii v Praze nakonec navrhl i operu v Hamburku, která má po setmění vypadat jako svítící květina, když její osvětlené „okvětní lístky“ připomenou vzestupnou rostlinu.
Studio BIG sídlí v Kodani a proslulo ikonickými stavbami v New Yorku, Abú Dhabí či Stockholmu. Pro Prahu navrhuje Vltavskou filharmonii, která má vyrůst v Holešovicích u stanice metra Vltavská a stát se sídlem České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Pražský projekt počítá s pěti sály o celkové kapacitě až 6 500 návštěvníků, přičemž hlavní koncertní sál pojme asi 1 800 osob. Podobně jako v Hamburku i zde nabídne veřejně přístupná střecha panoramatické výhledy na Prahu.
Celkové náklady Vltavské filharmonie včetně úprav okolí mají podle aktuálních propočtů dosáhnout na téměř 17 miliard korun, přičemž samotná výstavba má vyjít na 11,65 miliardy korun. V Praze se počítá s vícezdrojovým financováním – město má pokrýt přibližně třetinu nákladů, další část stát přes ministerstvo kultury a zbývající část soukromé subjekty a mecenáši. V Hamburku bude proti tomu financování nové budovy opery výrazně jednodušší. Budovu na břehu řeky Labe jen kousek od ikonické Labské filharmonie totiž bude do velké míry platit soukromý kapitál.
Vltavská filharmonie v Praze
Všechny informace o tom, jak bude vypadat, najdete v našich textech.
Většinu nákladů na výstavbu Hamburg State Opera nese Kühnova nadace, kterou založil Klaus-Michael Kühne, předseda správní rady logistické skupiny Kühne + Nagel a majoritní vlastník lodní společnosti Hapag-Lloyd. Agentura Bloomberg majetek jednoho z nejbohatších Němců odhaduje zhruba na 40 miliard dolarů (přes 830 miliard korun). O prvenství v tamním žebříčku miliardářů se dlouhodobě přetahuje s Dieterem Schwarzem, majitelem Schwarz Group, největšího evropského maloobchodního prodejce potravin v čele s Lidlem či Kauflandem.
Město Hamburk přispěje částkou 147,5 milionu eur (zhruba 3,5 miliardy korun) na dodatečné výdaje spojené s lokalitou, zejména zakládání stavby a protipovodňová opatření. Všechny ostatní náklady na výstavbu ponese výhradně nadace. Po dokončení budovy ji pak daruje městu jako odkaz. „Moje nadace má v úmyslu postavit v hamburské čtvrti HafenCity špičkovou operu. Jsme nadšeni, že na tomto projektu budeme spolupracovat s prestižním architektonickým studiem Bjarke Ingels Group z Kodaně,“ uvedl Klaus-Michael Kühne.
Projekt v Hamburku nyní vstupuje do klíčové plánovací fáze, během níž budou laděny architektura, funkčnost a nákladová efektivnost. Do konce roku 2027 by mělo padnout definitivní rozhodnutí o realizaci. „Nová Státní opera poskytne ty nejlepší zdroje pro umění a kulturu a stane se jednou z předních operních budov na světě. Nově představený návrh je architektura v nejlepší podobě a bude mít dopad na siluetu HafenCity,“ uvedl primátor Hamburku Peter Tschentscher.
V Praze je Vltavská filharmonie v pokročilejší fázi přípravy. V prosinci 2024 byla dokončena podrobná architektonická studie, předtím v létě získal projekt kladné stanovisko EIA a aktuálně se připravuje dokumentace pro stavební povolení, které by mělo být vydáno v roce 2026. Výstavba by měla začít v roce 2027 a trvat pět až šest let, dokončení se plánuje na rok 2033. Projekt má proměnit zanedbaný areál Bubny-Zátory v moderní městskou čtvrť, kde má v budoucnu žít až 25 tisíc obyvatel.