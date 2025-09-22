Pražské Bubny ožívají, vyroste tu filharmonie i 11 tisíc bytů. Podívejte se, jak se čtvrť promění
V pražských Bubnech už vzniklo nové nádraží, na řadě je očekávaná filharmonie. Přibudou ale také bytové domy a některé se už staví.
Dříve se tu nacházelo rozsáhlé nákladové nádraží a překladové haly, dnes je tu obří brownfield, který brání přirozenému propojení dvou živých pražských částí – Letné a Holešovic. Změnit to má nová čtvrť Bubny-Zátory, v níž se počítá s vybudováním jedenácti tisíců bytů i nových administrativních budov. Dominantou bude kromě již postaveného nádraží Praha-Bubny i Vltavská filharmonie, která by se měla rozehrát do roku 2033. Krom toho zde vzniká také takzvaný Památník ticha, který připomene oběti holokaustu. V oblasti a okolí už ale čile staví i soukromí developeři. Podívejte se, co všechno zde vyroste.
Muse7
Společnost Syner Real Estate zahájila tento týden výstavbu projektu Muse7 za 1,5 miliardy korun, který zahrnuje 150 bytů o dispozicích 1+kk až 3+kk, zelený vnitroblok i patnáct obchodních jednotek v parteru domu, včetně prostoru pro nové Komunitní centrum Prahy 7. Hotovo má být v roce 2027.
„Z původní zástavby se nám navíc podařilo zachovat jednu historicky cennou budovu, kterou teď revitalizujeme,“ hlásí člen představenstva Syner Group Petr Syrovátko mladší. Další dům z roku 1890 se musel zbourat, prý byl staticky nestabilní.
Ceny nových bytů začínají na 6,5 milionu korun, cena jedné z luxusnějších jednotek činí 23,5 milionu. Komplex se nachází v bloku okolo ulic Železničářů a U Papírny.
ZigZag Haus
O kousek dál, v trojúhelníkovém bloku mezi ulicemi Bubenská a U Výstaviště, vzniká pod taktovkou společnosti Karlín Group rezidenční projekt ZigZag Haus. V Holešovicích, konkrétně v lokalitě zvané Malý Berlín, vybuduje developer do konce příštího roku 75 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk, a to včetně několika penthousů. K prodeji jsou také tři komerční prostory. Ceny jsou neveřejné.
Simply Holešovice
Více než dvě stovky bytů v Holešovicích chce během příštích let postavit ve spolupráci se společností Karlín Group také finanční skupina PPF rodiny Kellnerových. Do její realitní odnože PPF Real Estate Holding již patří například hotel Hilton Praha či administrativní komplexy Kateřinská a ArtGen Office Gallery. Kromě toho vlastní nemovitosti i v Německu, Velké Británii, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, USA nebo na Ukrajině.
„Po rozšíření našich aktivit v Rumunsku na developerský trh v segmentu komerčních nemovitostí jsme hledali další příležitosti právě v developmentu. Volba padla na rezidenční nemovitosti v České republice, kde jsme zatím byli spíše obezřetní. K rozhodnutí nám pomohla možnost spolupracovat s developerem Karlín Group a využít tak zkušenosti této zavedené společnosti,“ říkal před třemi lety Jiří Tošek, CEO PPF Real Estate.
Pergamenka
Celkem 406 jednotek postavila v poslední době ve vznikající čtvrti Bubny-Zátory developerská společnost Finep, a to v rámci projektu Pergamenka. Všechny byty jsou již vyprodané, k mání už je pouze jeden komerční prostor. Na místě došlo k transformaci bývalého průmyslového areálu firmy Ferona. Dominantou je revitalizovaný ocelový skelet bývalých skladových budov.
Za Papírnou
V oblasti chce nájemní bydlení stavět i hlavní město, respektive městská část Praha 7. V lokalitě mezi ulicemi Za Papírnou a Železničářů by mělo vzniknout takzvané hybridní bydlení, které umožní sociální a generační mix včetně možnosti ubytování osob se zdravotním postižením.
Svou architekturou má dům odkazovat na industriální minulost Holešovic. Na místě se počítá i s komerčním prostorem určeným například pro provoz kavárny a také s prostorem pro dětskou skupinu. Budova nabídne celkem 60 cenově dostupných bytů.
Panelárna
Ve čtvrti Bubny-Zátory ovšem nevznikají pouze byty, ale také kancelářské prostory. Například architekti z ateliéru A8000 aktuálně zachraňují jedinečný dům v bruselském stylu zvaný Panelárna Prefa, který v minulosti prošel necitlivou rekonstrukcí a následně chátral. Objekt ze 60. let minulého století se nachází u Trojského mostu a nádraží Holešovice a je součástí nového multifunkčního areálu Port 7.
První etapa obnovy Panelárny je nyní dokončena, celková proměna budovy včetně věže by měla být hotová do pěti let. Sídlit zde bude právě A8000. „Ze zdejších panelů se postavilo sousední sídliště Bohnice. Kdysi zde vznikaly domy – a budou zase,“ říká spoluzakladatel ateliéru Martin Krupauer.
Další projekty
Kromě zmíněných projektů již v Bubnech vyrostlo nové nádraží. To staré teď čeká rekonstrukce včetně vybudování Památníku ticha, který připomene oběti holokaustu. Asi nejvýraznější stavbou nové čtvrti pak bude Vltavská filharmonie, která vyjde na asi 20 miliard korun.