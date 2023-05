Hity z hlubin. Daft Punk vydali speciální verzi své nejslavnější desky, má skoro dvě hodiny

Daft Punk před víkendem naservírovali fanouškům speciální zážitek. Hrábli totiž do studiového šuplíku, kde se ukrývaly dosud nevydané skladby z dob nahrávání desky Random Access Memories, vybrali devět z nich a projekt z roku 2013, který se stal nevídaně populárním mezi kritiky i širokou veřejností, doplnili. Výsledkem je rozšířená verze alba s téměř dvouhodinovou stopáží, dostupná napříč všemi streamovacími službami. Zdá se tedy, že se Daft Punk ještě definitivně neloučí.

Za čtyři dny to bude přesně deset let, kdy slavné francouzské duo Daft Punk vydalo poslední album Random Access Memories, se kterým potvrdilo svůj obrovský vliv na celosvětovou hudební scénu. Hity jako Get Lucky, Give Life Back to Music nebo Lose Yourself to Dance okupovaly první místa v žebříčcích a podílely se na tom, že jejich autoři byli za projekt platinově odměněni.

Že šlo o zásadní desku, svědčí i fakt, že renomovaný hudební magazín Rolling Stone zařadil Random Access Memories do výčtu vůbec nejlepších alb, která kdy v historii vznikla. Třemi cenami Grammy ověnčené album, kterého se za debutový rok prodalo na více než tři miliony kusů, ale nedokázalo pojmout všechny nahrávky, které Daft Punk v té době stvořili.

Tvůrci u něj potřebovali udržet rozumnou stopáž, aby měli vyšší šanci, že je posluchači doposlechnou celé. Před deseti lety se totiž alba ještě zpravidla poslouchala standardním způsobem, tedy od začátku do konce. S rozvojem hudebních streamovacích služeb, tudíž i playlistů, ale tento formát přestával dávat smysl. To ale není ten hlavní důvod k tomu, co Daft Punk udělali teď.

Ačkoliv duo Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homem-Christo už oficiálně pod značkou Daft Punk – zčásti kvůli růstu umělé inteligence – nevystupují (první zmíněný má dokonce i vlastní, vůbec první sólovou věc), evidentně to neznamená, že tady pro fanoušky nebudou i nadále. A proto teď s desetiletým výročím Random Access Memories vyrukovali s rozšířenou verzí, ve které představují více než třicet minut zpravidla dosud neslyšených skladeb.

Součástí desky, která právě vyšla, jsou tak například nikdy nezveřejněné rané verze písniček Get Lucky, Give Life Back to Music a Lose Yourself to Dance, demo Infinity Repeating, v němž zpívá Julian Casablancas z americké rockové kapely The Strokes, nebo hit Horizon, který se dříve objevil pouze v edici původního alba určené japonskému trhu.

S těmito příspěvky tak rozšířená verze alba s přídomkem Random Access Memories / 10th Anniversary, obsahující celkem dvacet dva písniček, dosahuje stopáže jedné hodiny a padesáti minut.