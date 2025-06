Hořící matrace a prášky pro psa, i to Češi řeší na dovolené. Deset procent z nich ale vyráží bez pojištění

Uložit 0

Letní dovolená je pro Čechy posvátná, také proto si na ni podle výzkumů tři čtvrtiny z nich šetří a někteří si neváhají půjčit. Letos to vypadá, že se více než polovina všech dovolenkářů vydá do zahraničí. Řeší se hotely, bazény, jídlo, výhled z pokoje, dokonce i typ matrace. Facebookové skupiny a fóra přetékají tipy na levné lety a varováními před plísní v koupelně. V tomto až urputném plánování se ale jeden aspekt mnohdy překvapivě ztrácí – cestovní pojištění. Přibližně deset procent lidí totiž i přes veškerou pečlivost vyrazí do zahraničí úplně bez něj. A ještě víc riskují ti, kteří jedou jen „na skok“ třeba k sousedům.

„Největší nešvar jsou jednodenní cesty za hranice, na které se nepojišťuje 48 procent Čechů,“ uvádí Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny. Čím to je? „Protože jsme zvyklí na v podstatě bezplatné zdravotnictví, podléhají někteří z nás mylnému dojmu, že to stejně funguje i v ostatních zemích,“ doplňuje. Realita je ale jiná. A někdy dost drahá.

Evropský průkaz zdravotního pojištění sice platí ve většině evropských zemí, ale vztahuje se jen na nezbytnou péči a jen ve veřejných zařízeních. Navíc si pacient často hradí vysokou spoluúčast nebo další náklady, které cestovní pojištění pokrývá. A to mluvíme jen o nákladech na zdravotní péči, cestovní pojištění přitom kryje i ztracená zavazadla, zrušené lety nebo škody v ubytování.

Dobrou zprávou je, že i tak každoročně přibývá těch, kteří si pojištění sjednají. Loni to bylo jen u ERV 1,64 milionu lidí. „Nejpoctivěji se pojišťují lidé 60+, nastávající maminky a logicky rodiče, kteří chtějí mít ochráněny své děti,“ říká Vlastimil Divoký. Na opačném konci spektra pak najdeme mladší dospělé, kteří mají pocit, že se jim nemůže nic stát.

A nejen že si pojištění sjednává čím dál víc lidí, také přibývá případů, kdy je opravdu potřeba. Spolu s tím roste i cena škod. Podle dat ERV průměrná škoda dnes dosahuje téměř 14 tisíc korun. Důvod? Především za to mohou rostoucí ceny lékařské péče v zahraničí. Nejvíce škod se nahlašuje právě době dovolených, tedy v červenci a srpnu.

A co Češi často řeší? Horečku, nevolnost, vyvrknutý kotník. Ale někdy také trochu neobvyklejší případy: „Pes naší klientky měl po kontaktu s housenkou bourovčíka jižního ve Španělsku silné alergické reakce. Veterinář tak musel injekčně podat antibiotika. Jiní klienti v Tunisku kouřili na balkoně, ale vítr odnesl cigaretu dovnitř pokoje. Doutnající matraci zkoušeli zachránit hasicím přístrojem, který byl na chodbě, ale celý ho vyprázdnili. Uhradili jsme jim 11 tisíc korun, které požadoval manažer hotelu za poškozený pokoj,“ vyjmenovává Vlastimil Divoký jednotlivé situace, se kterými se na něj klienti obrátili.

Do výčtu patří i obvyklejší případy, jako jsou zpožděná nebo ztracená zavazadla, zrušené lety, nehody na skútrech nebo nečekané virózy. Často nejde jen o zdravotní riziko, ale i komplikace s ubytováním, dopravou nebo návratem domů.

Pojištění dnes už není papír v peněžence

V databázi ERV Evropské pojišťovny se nachází celá řada případů. Podle jejích dat stoupl meziročně počet pojistných událostí o 15 procent. ERV spolupracuje s více než 300 cestovními kancelářemi včetně Alexandrie, Blue Stylu, Canaria Travel, Čedoku, Eximu či Fischeru. Její služby pro pracovní cesty využívá přes 1 700 společností včetně Continentalu, Samsungu, Siemensu, O2, T-Mobilu nebo ZOO Praha. Pojišťuje také pracovníky ministerstva zahraničních věcí, Úřadu vlády či humanitární organizace Člověk v tísni.

Cestovní pojištění přitom už dnes není jen zalaminovaný papírek zastrčený někde mezi pasem a kartou od hotelu. Všechno se dá vyřídit online, od sjednání po nahlášení škody. Klienti ERV Evropské pojišťovny si pojistku zobrazí v mobilu jako digitální kartičku, pojištění si můžou upravit podle potřeby, a když se něco stane, škodu nahlásí online během pár minut.

S česky mluvícím lékařem můžete konzultovat zdravotní stav a na dálku vám předepíše e-recept.

Součástí je i nonstop asistenční linka, kde vám poradí zkušený koordinátor. Nebo vám rovnou domluví hovor s česky mluvícím lékařem, který zkonzultuje zdravotní stav a na dálku předepíše e-recept. Právě asistenční služba je tou nejdůležitější součástí cestovního pojištění, protože zkoordinuje celou pomoc, zajistí ošetření v prověřeném zdravotnickém zařízení a zprostředkuje kontakt s rodinou.

Přímo na míru se dají vybírat a upravovat i balíčky pojištění. Čím dál oblíbenější je SingleTrip – ideální varianta na jednu konkrétní cestu. Pro ty, kdo vyrážejí víckrát za rok, je vhodná varianta MultiTrip. V létě zase roste zájem o připojištění Cesty autem, hodně lidí tak míří například do Chorvatska či Itálie. Žádaným doplňkem je i připojištění storna cesty. Funguje pro případy, kdy na dovolenou nemůžete odjet třeba kvůli nemoci.

Ne všechny kuriózní případy ale pojišťovna uhradí. „Jeden klient požadoval odškodnění za pach z vlastních úst po vypití vody z plastové lahve v hotelu. To jsou těžko vymahatelné případy,“ říká Vlastimil Divoký. Ale pojistka by podle odborníků měla být dnes naprostým základem výbavy stejně jako třeba powerbanka nebo dobré sluneční brýle.