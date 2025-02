Hravě vás učila novým jazykům, teď je mrtvá. Podle Duolinga za smrt sovy může Drake

Uložit 0

Je to postavička, s níž přišlo do styku přes půl miliardy lidí. Právě tolik uživatelů je registrovaných ve výukové aplikaci Duolingo, která patří k tomu nejlepšímu, co trh se zábavným učením jazyků online nabízí. Jenže teď její roztomilá sova zemřela. Možná ji někdo dokonce zabil. Okolnosti zatím nejsou známé, vše je teď na úřadech, které tragédii vyšetřují. Na co ale s jistotou přijdou? Na to, že marketingový tým Duolinga zaslouží zvýšení platu.

Že malá animovaná sova Duo není jen obyčejným firemním maskotem, potvrdila už několikrát. Naposledy loni, když vyrazila na nejsledovanější sportovní událost Ameriky, kde jí v nekřesťansky drahé reklamě stačilo pouhých pět vteřin, aby pobláznila svět. Předvedla se ale i před uvedením druhé série seriálového hitu Hra na oliheň, kdy se převlékla za ikonické bachaře.

Marketingová divize populární jazykové aplikace Duolingo z ní zkrátka udělala milovanou záležitost – a velmi dobře s ní pracuje napříč všemi propagačními kanály. Byť jasně, možná zrovna vy ji nenávidíte, protože je celkem konzistentní v tom, aby vám otravně připomínala plnění jazykových lekcí. Je prostě neodbytná, ale je to její práce. Tedy až do včerejška byla…

an important message from Duolingo pic.twitter.com/jTTT680yVs — Duolingo (@duolingo) February 11, 2025

Duolingo včera na svých sociálních sítích oznámilo, že jeho ikonická sovička zemřela. Po čtrnácti letech, respektive od vzniku aplikace. „S těžkým srdcem vám oznamujeme, že Duo, formálně známá jako Duolingo Owl, je mrtvá. Úřady momentálně vyšetřují příčinu její smrti a my s nimi plně spolupracujeme,“ uvedlo s tím, že si je vědomo, že Duo měla mnoho nepřátel.

Mezi nimi mohou být tisíce, ale i miliony líných žáků, kteří se přihlásili k výuce angličtiny, španělštiny nebo třeba francouzštiny, ale odmítali denně plnit lekce. „Je pravděpodobné, že zemřela při čekání na vaši lekci, ale co my víme,“ pokračuje firma z amerického Pittsburghu ve spekulacích, které později nabraly mnohem „vážnějších“ obrátek.

Zatímco si Duolingo měnilo svou profilovou fotku na Instagramu a na X, ve které je sova nyní znázorněna s křížky v očích a vypláznutým jazykem, těm bystřejším nemohlo uniknout, že jen hodinu před smrtí se tento maskot tak trochu vysmál Drakeovi, jednomu z nejslavnějších rapperů současnosti. Proč? Protože je zřejmým fanouškem Kendricka Lamara.

Pro pochopení kontextu je potřeba se vrátit v čase o rok, kdy se v Americe rozhořel dost možná největší spor mezi hudebními umělci v jednadvacátém století. Na jedné straně stál zmíněný Drake, na straně druhé právě Kendrick Lamar. Papírově jde o dvě nejdůležitější postavy v moderním hip hopu s nesmírným vlivem, jměním a egem. Pochopitelně.

Foto: Filip Houska/CzechCrunch / Depositphotos Drake a Kendrick Lamar

Právě ono dokazování si velikosti a důležitosti na hudební scéně dospělo do fáze, kdy do sebe oba rappeři ostře šili v textech, ve kterých si nebrali servítky. Zacházelo se až do osobních, rodinných rovin, což celému sporu, který je podle některých považovaný za uměle vyvolaný, dodávalo na vážnosti. Hltal to celý svět – a nezaujatí fanoušci se nad tím náramně bavili.

Drake šokoval veřejnost skladbou Family Matters, Kendrick Lamar mu to vrátil s hitem Not Like Us, za který dokonce vyhrál cenu Grammy. A právě Not Like Us zahrál Kendrick Lamar i na letošním finále ligy amerického fotbalu NFL, na takzvaném Super Bowlu, kde vystupoval během poločasové pauzy. To vyvolalo tunu reakcí napříč oběma tábory, v nichž se zjevně nacházelo také Duolingo.

Protože má Duolingo po loňském reklamním vystoupení Super Bowl v oblibě, naskočilo na jeho vlnu i letos. Po skončení zápasu sdílelo na X sovu se sarkastickou grimasou a popisem „Say Drake“, což je citace krátkého úryvku z vystoupení Kendricka Lamara. A pak najednou byla sova po smrti. Duolingo ostatně samo v jednom z komentářů naznačilo, že úřady v souvislosti s vraždou prošetřují „kanadského rappera“, tedy Drakea.

Pokud to tak opravdu bylo, skutečně Drake spáchal něco tak ohavného jako zabití animované sovy, která pomáhá stovkám milionů lidí s učením jazyků, jen kvůli jedné drobné urážce? Nebo v ní spíš Drake viděl konkurenci pro jeho vydavatelství Ovo, které má symbol sovy také v logu? To se zatím s jistotou neví. Nebo alespoň to zatím nenaznačují kroky marketingového týmu Duolinga.

Pochopitelně nic z toho není reálné a výuková aplikace na tom spíš staví další originální marketingovou kampaň, na jejímž konci může být ledacos. Duolingo nicméně pro televizi CBS Pittsburgh opravdu potvrdilo, že jeho maskot je „po smrti“, tak je velkou otázkou, jestli se bude v původní podobě i nadále objevovat v propagačních materiálech firmy. Nebo bude pomyslné úmrtí sloužit jako generátor internetových memů, které už ve velkém vznikají.