Záhada smrti sovy z Duolinga míří i na Elona Muska a cybertruck. Mezitím se prodávají rakve

Od nejzáhadnější smrti firemního maskota v dějinách uběhl už skoro týden, vyšetřovatelům se ovšem stále nedaří zjistit, co konkrétně se s milovanou a zároveň nenáviděnou zelenou sovou Duolinga stalo. Pravidelně ale přibývají indicie přímo od populární jazykové aplikace, která hraje marketingovou hru, jakou svět ještě neviděl. A do středu pozornosti se teď v souvislosti s údajnou vraždou dostává Elon Musk.

Když se tři dny před Valentýnem zničehonic objevila zpráva o úmrtí Dua, vyvolalo to na sociálních sítích velké pozdvižení. Vždyť se jedná o hlavního maskota Duolinga, které hravým způsobem učí stovky milionů lidí cizím jazykům. A přece by nedávalo žádný smysl, aby populární zelenou sovu firma jen tak odstranila. Jenže ono za to Duolingo zřejmě vůbec nemohlo.

Prezentovalo to tak, že byla postavička usmrcena někým, kdo ji nemá rád. Mohl to být slavný kanadský rapper Drake, do kterého se – stejně jako jeho úhlavní rival Kendrick Lamar – veřejně opřela, mohl to být ale kdokoliv jiný. „Úřady momentálně vyšetřují příčinu její smrti a my s nimi plně spolupracujeme,“ napsalo Duolingo na začátku kauzy.

Všem pochopitelně muselo být jasné, že jde o propracovanou marketingovou kampaň firmy, na jejímž konci bude nějaké nové ohlášení. To ale nic nemění na faktu, že tím Duolingo ovládlo veřejný prostor na sociálních sítích – a razantním způsobem si na uměle vyrobené tragické zprávě navýšilo čísla, tím pádem i povědomí o značce a potenciálně uživatele.

Zatímco před 11. únorem, kdy ke smrti došlo, Duolingu přibývali instagramoví sledující tempem v úrovni jednotek tisíc uživatelů denně, po 11. únoru šlo o vyšší desítky tisíc lidí. Za čtyři dny se aplikaci podařilo zvednout fanouškovskou základnu na Instagramu o tři sta tisíc sledujících. A sto tisíc nových sledujících přiskočilo i na X.

Zároveň se Duolingu podařilo vyvolat nevídaný zájem ze strany jiných, zpravidla amerických značek, které pod tematickými příspěvky vtipně komentovaly, zapojovaly se do vyšetřování a obecně smutnily nad ztrátou Dua. Ať už šlo o Walmart, Fedex, Five Guys, Pinterest, Kit Kat, Crocs, Pringles, Uno, Twitch nebo třeba Durex.

Pokud ale něco širší vyšetřovatelskou obec obzvlášť zaujalo, byl to způsob smrti, jakým se Duo s tímto světem rozloučila. Na parkovišti ji totiž srazil dosud neznámý řidič cybertrucku, futuristického pick-upu od americké automobilky Tesla, za kterou stojí miliardář a věrný přítel amerického prezidenta Elon Musk.

