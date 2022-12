Hypotéky v eurech jsou levnější, mají nižší úroky. Ale pozor na ně, Čechům se mohou dost prodražit

Doba levných hypoték s úrokovými sazbami po třemi nebo dokonce dvěma procenty je pryč a jen tak se nevrátí. Pro některé z těch, kdo zvažují nákup nemovitosti, například bytu na investici, se proto může zdát zajímavou alternativou hypotéka vedená v eurech. Úroky jsou u nich totiž mnohem nižší. Obchodní ředitelka společnosti Hyponamiru.cz Veronika Kráčmar Hegrová ale namítá, že žádná sleva není zadarmo a že i eurová půjčka se může prodražit.

Už jen sjednání eurové hypotéky je podle odbornice na úvěry na bydlení dost složité a na zájemce čeká řada problémů, hlavně pokud nežijí v cizině. Především se podle ní ale zdánlivě výhodné úročení může prodražit, protože rizikem je kurz koruny vůči euru, píše ve svém komentáři pro CzechCrunch.

***

Hypotéka v eurech nabízí výhodnější úrokovou sazbu, takže se není čemu divit, že zájem o ni roste. Jenže její sjednání není tak úplně dobrý nápad. Proč?

Nejprve stručná rekapitulace, proč letos není o hypotéky takový zájem, jako tomu bylo v loňském roce. Jednak za to mohou vysoké úrokové sazby, jednak drahé nemovitosti a také obavy z toho, kam až mohou vyšplhat ceny potravin, služeb nebo energií. To je věc, která trápí každého z nás.

A právě v takové situaci platí, že ten, kdo se rozhodne zkusit zažádat o hypotéku, se často poohlíží i po hypotéce v eurech, která slibuje nižší úrok. V Česku se sjednávají hypotéky se sazbou mezi pěti a šesti procenty, na Slovensku už je to jiné, tam lze hypotéku uzavřít klidně se sazbou od 2,59 procenta. To je zajímavé a na první pohled i výhodné. Jenže co řekne důkladnější pohled? Že se taková hypotéka se nemusí vyplatit.

Když si sjednáte klasickou hypotéku, banka vám domluvenou částku vyplatí v korunách a v nich úvěr až na výjimky také splácíte. Eurová hypotéka je ale vedena i splácena v eurech, navíc takový úvěr nezíská každý. Nejprve musíte prokázat, že v konkrétní zemi eurozóny máte trvalé nebo přechodné bydliště a také že máte pravidelný příjem v eurech. Nemovitost, kterou úvěr zajistíte, se také musí nacházet v dané zemi. A to už je často docela velký problém.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že pokud máte pravidelný příjem v eurech a v zahraničí třeba částečně žijete, může vás pořízení nemovitosti v cizině vyjít levněji a nemusíte ani sledovat kurzy pro nejvýhodnější směnu peněz. Kde jsou minusy, tam jsou zákonitě i plusy.

Hypotéka je závazek na dlouhé roky dopředu a levné hypotéky, na které jsme donedávna byli zvyklí, jsou minulostí, takže je normální, že v době vysoké inflace prostě chcete nějakou tu korunu ušetřit, pokud to jde. Ovšem růst úrokových sazeb se nevyhne v následujících měsících ani hypotékám v eurech, inflace nabrala na síle nejen u nás, ale i v dalších zemích EU. Ani zástupci Evropské centrální banky se už netají tím, že budou chtít úrokové sazby na dalších zasedáních zvyšovat, aby tlumili poptávku a rizika setrvalého nárůstu inflačních očekávání.

Klíčová otázka zní – můžete si sjednat hypotéku v eurech v Česku? Nabízí ji jen jedna banka. Většina zájemců pořád dává přednost úvěru v korunách a banky vlastně také. Eurové hypotéky jsou i pro ně možným rizikem, když totiž koruna posílí, sníží se hodnota zastavované nemovitosti.

Pro lepší představu uvedu příklad. Hodnota nemovitosti je 200 tisíc eur, což je při směnném kurzu 25 korun za euro přesně pět milionů korun. Když koruna posílí na 23 korun za euro, je hodnota nemovitosti rázem o 400 tisíc korun menší.

Možná si teď říkáte, že nevidíte žádné minus, které by vás mělo od sjednání eurové hypotéky odradit. Skutečně ale existuje, pojďme se na něj podívat blíž. Jde o kurzové riziko, kvůli kterému se může měnit i výše vaší splátky. Jakmile koruna posílí, zaplatíte o několik euro víc, ať chcete, nebo ne. Uvedu opět příklad. Máte sjednanou hypotéku, jejíž splátka činí 15 tisíc korun, což je při směnném kurzu 25 korun za euro asi 600 eur. Když koruna posílí na 23 korun za euro, bude vaše splátka přibližně o 52 eur vyšší.

A to už je znát, ne?