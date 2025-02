Vzpurný kluk, který by dnes nejspíš platil za autistu. Paměti Billa Gatese jsou tu a stojí za pozornost

Uložit 0

Bill Gates nejen hodně čte, ale taky hodně píše. A i když už má za sebou knihy o tom, co nás možná čeká, jak se poučit z pandemie, jak se vyhnout klimatické katastrofě nebo jak se propojují byznys a technologie, s vyprávěním vlastního příběhu si dal na čas. Dnes ale jeho paměti konečně vychází – jmenují se Zdrojový kód a jak zakladatel Microsoftu tímto názvem naznačuje, popisuje v nich to, co jeho samotného formovalo. A jak se stalo, že devatenáctiletý kluk, který začal programovat ve třinácti – což ovšem bylo na konci šedesátých let (!) –, spoluzaložil firmu, co doslova a do písmene pomohla změnit svět.

Dneska tohle tvrzení může znít možná až příliš silně, protože počítače nebo jiná chytrá zařízení používáme skoro všichni a dost se nás už do světa, kde Microsoft existoval, narodilo. V současnosti je z téhle firmy taky symbol korporace, v některých odvětvích ji převálcovala konkurence a Bill Gates ji už dávno neřídí.

Přesto to byli právě dva zakladatelé této společnosti a jejich kamarád, kdo v roce 1975 napsali první software pro první takzvaný mikropočítač Altair (mikro proto, že nezabíral celou místnost) a pomohli tak nakopnout rozjíždějící se technologickou revoluci. A můžete mimochodem třikrát hádat, kdo stvořil programovací jazyk Applesoft, na němž běžel jeden ze svaté trojice prvních domácích počítačů Apple II…

Jak se tohle všechno dělo, se dočtete v právě vydaném Zdrojovém kódu, ale až v jeho závěrečných kapitolách. Bill Gates to vzal, jak se říká, od podlahy a své paměti začíná už v raném dětství, kdy střídá popis toho, jak jeho matka varovala učitele ve školce, že to s ním bude náročné, s historií svých předků. Ale neděste se, zastaví se už u praprarodičů. Jeho vyprávění je ale poutavé, a tak i když v této části knihy vykresluje dobu od té dnešní opravdu hodně vzdálenou, dokáže vás přenést do Seattlu na začátku dvacátého století jako by nic a podat zajímavou, historicky-sociologickou studii alespoň části tamní společnosti.

Ukázka z knihy

Vedle toho je z prvních kapitol cítit také hluboký sentiment a vděk vůči rodině, jejíž cílevědomý, ale podle všeho taky láskyplný přístup k výchově Gatese dovedl až do dobu, z nějž po mnoho let opanoval pozici nejbohatšího a nejúspěšnějšího muže světa. Ve Zdrojovém kódu například popisuje, jak ho jeho babička při hraní karet nenápadně navedla k tomu, že se dají „počítat“. Což ho už jako malého prý utvrdilo v tom, že s intelektem a dostatečně vytrénovaným mozkem se dá ve světě dosáhnout ledacos.

Hodně místa pak zabírá popis vztahu s jeho matkou. Mary Maxwell Gatesová byla silná a ve své době velmi emancipovaná a úspěšná žena. O úspěších svých dětí měla ale jasné představy, jež se ovšem tak úplně neshodovaly s tím, jak to viděl její syn. Otec Bill byl o poznání smířlivější, vztahu všech tří ale podle Gatese stejně nejvíc prospělo, když jim psycholog, k němuž ho jako malého a vzpurného kluka zavedli, řekl, ať mu dají volnost. Že nad nimi stejně vyhraje. A tak mu ji rodiče dali.

K onomu psychologovi dovedlo Gatesovi nejen zlobení jejich syna, ale také jeho zvláštní chování, které vycházelo z toho, že si už velmi brzy začal uvědomovat své mentální schopnosti. Gates to nijak nedramatizuje a věcně píše o tom, jak mu ve škole došlo, že je chytřejší než ostatní, jak zjistil, že se velice rychle dokáže naučit, co potřebuje, a neučil se to, co ho nezajímalo (což právě dělalo vrásky jeho matce). A že měl celkově problém pochopit, proč by měl poslouchat dospělé, třeba paní učitelku, jenom proto, že je dospělá, když toho ví pravděpodobně míň než on.

Jak Gates shrnuje jednou jedinou větou v závěru Zdrojového kódu, v současnosti by mu lékaři nejspíš diagnostikovali autismus, on ale vyrůstal v jiné době a se svou odlišností se popasoval po svém. Dočíst se tak můžeme o tom, jak ze sebe dělal třídního šaška, chodil do skauta, hrál v divadle anebo ještě na střední programoval.

Tomu se nejdřív věnoval ze zábavy, rychle ale s přáteli, mezi které se sice poměrně komplikovaně, ale brzy, zařadil i jeho starší spolužák Paul Allen, stvořili mzdový program nebo rozvrhový software pro svou školu či jak pomáhali energetické firmě vymyslet software na hlídání plynulého dodávání elektřiny. Během studia střední školy.