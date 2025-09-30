Investice –  – 2 min čtení

Investujte jako Simona Kijonková. Zakladatelka Zásilkovny otevírá fond, do kterého chce miliardy

O peníze majetnějších investorů se v Česku uchází stále více hráčů. Teď se k nim připojuje i Simona Kijonková. Investovat chce do dalších firem.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

simona1
Foto: JSK Investments
Simona Kijonková, zakladatelka JSK Investments
0Zobrazit komentáře

Simona Kijonková se po prodeji Zásilkovny naplno pustila do investic a svou novou roli teď ještě více upevní. Společně s manželem Jaromírem Kijonkou už před osmi lety založili investiční skupinu JSK Investments a v rámci ní teď rozjíždí investiční fond, do kterého sami Kijonkovi vkládají zhruba dvě miliardy korun. Do několika let by rádi objem prostředků, s nimiž budou investovat do dalších firem, zvýšili na vyšší jednotky miliard korun, které mají plynout zejména od externích investorů. Jejich peníze chce aktuálně v Česku stále více hráčů.

Pod hlavičkou JSK Investments vznikl samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů typu SICAV, do kterého je možné vstoupit s minimální investicí 125 tisíc eur, což jsou v přepočtu zhruba tři miliony korun. „Získáním licence k založení samosprávného SICAV se naše vize stát se předním globálním investičním hráčem opět o kus přiblížila realitě. Je to pro nás důležitý milník, který nebereme jako samozřejmost. V České republice je jen několik samosprávných SICAV a my jsme hrdí, že mezi ně nyní patříme,“ říká Simona Kijonková.

Skupina JSK zastřešuje podnikatelské aktivity manželů Kijonkových a sdružuje desítky firem. Mezi nejvýraznější patří mnohamiliardový e-shop s čočkami Alensa, který založil Jaromír Kijonka. Do loňského roku byla součástí holdingu také skupina Packeta, do níž patřila i Zásilkovna a kterou Simona Kijonková za několik miliard prodala. Aktuálně do portfolia JSK patří také například projekty Evalon, Volter, Elin.ai, Kodu, inTouch nebo Týden inovací.

kijonkova
Foto: Evalon
Simona Kijonková a Karla Ašerová, zakladatelky sítě ordinací Evalon

„JSK Investments je investiční skupina, která funguje jinak než běžné fondy. O našich projektech otevřeně mluvíme a nebojíme se říct, co se povedlo, i co se nepovedlo. Investujeme především do impactových společností, tedy do těch, které mění svět v lepší místo,“ popisuje řídící partnerka rodinného vehiklu. Nový fond bude ze začátku tvořen podfondy se specifickým zaměřením, přičemž cílem je pohybovat se v návratnosti přes deset až patnáct procent ročně.

Podfond Private & Growth Equity se soustředí na majoritní podíly ve středně velkých firmách s investičním horizontem pět až osm let a má klást důraz na škálování a rozvoj v odvětvích jako e-commerce, logistika, rychloobrátkové zboží, výroba a zdravotnictví. Druhý podfond Venture Capital se zaměřuje na menšinové vstupy do perspektivních startupů v raných fázích. Vedle toho se v JSK chtějí věnovat také investicím do stabilních rodinných firem s dlouhodobým investičním horizontem.

„Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. U podfondů Private & Growth Equity očekáváme návratnost přes 15 % ročně, u Venture Capital pak 10 %. SICAV nám zároveň umožňuje oslovit kvalifikované investory a nabídnout jim možnost podílet se na tomto růstu společně s námi. K desítkám investic, do kterých jsme již investovali a které budou součástí SICAV, přibudou v řádu týdnů další zajímavé projekty do všech zmíněných podfondů. Založením samosprávného SICAV posiluje JSK Investments svou pozici na trhu a získává flexibilní nástroj pro další rozvoj,“ dodává Simona Kijonková.

Na investiční trh tak vstupuje další silné jméno, které se uchází o kapitál majetnějších investorů. Jen v posledních týdnech oznámilo spuštění vlastních otevřených investičních fondů několik velkých developerských skupin, jako je Crestyl nebo JRD, a naposledy také stavební gigant DEK. Externím investorům se otevřely také další velké skupiny v čele s Pentou, Rockaway nebo Directem.

Nepřehlédněte:

Rubriku Investice podporujíxtb2025

Související témata:Simona KijonkováJSK Investments
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    command-and-conquer-36

    Takové hry už se dneska nedělají. Před 30 lety ovládl a dobyl naše počítače král všech strategií

  2. 2

    bialetti-mvp-final

    Pád nejmilovanějšího výrobku Itálie se blížil. Zachránil ho asijský miliardář, jenže za jakou cenu

  3. 3

    jan-castek-cleevio

    Končí jedna éra, kód přestává mít hodnotu. IT čeká největší otřes za patnáct let, říká zakladatel Cleevia

  1. 1

    rasty-turek

    Dávali mu tři týdny života, tak prodal firmu, nonstop běhal a čekal. Byly z toho tři roky pekla, říká

  2. 2

    command-and-conquer-36

    Takové hry už se dneska nedělají. Před 30 lety ovládl a dobyl naše počítače král všech strategií

  3. 3

    bialetti-mvp-final

    Pád nejmilovanějšího výrobku Itálie se blížil. Zachránil ho asijský miliardář, jenže za jakou cenu