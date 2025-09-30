Investujte jako Simona Kijonková. Zakladatelka Zásilkovny otevírá fond, do kterého chce miliardy
O peníze majetnějších investorů se v Česku uchází stále více hráčů. Teď se k nim připojuje i Simona Kijonková. Investovat chce do dalších firem.
Simona Kijonková se po prodeji Zásilkovny naplno pustila do investic a svou novou roli teď ještě více upevní. Společně s manželem Jaromírem Kijonkou už před osmi lety založili investiční skupinu JSK Investments a v rámci ní teď rozjíždí investiční fond, do kterého sami Kijonkovi vkládají zhruba dvě miliardy korun. Do několika let by rádi objem prostředků, s nimiž budou investovat do dalších firem, zvýšili na vyšší jednotky miliard korun, které mají plynout zejména od externích investorů. Jejich peníze chce aktuálně v Česku stále více hráčů.
Pod hlavičkou JSK Investments vznikl samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů typu SICAV, do kterého je možné vstoupit s minimální investicí 125 tisíc eur, což jsou v přepočtu zhruba tři miliony korun. „Získáním licence k založení samosprávného SICAV se naše vize stát se předním globálním investičním hráčem opět o kus přiblížila realitě. Je to pro nás důležitý milník, který nebereme jako samozřejmost. V České republice je jen několik samosprávných SICAV a my jsme hrdí, že mezi ně nyní patříme,“ říká Simona Kijonková.
Skupina JSK zastřešuje podnikatelské aktivity manželů Kijonkových a sdružuje desítky firem. Mezi nejvýraznější patří mnohamiliardový e-shop s čočkami Alensa, který založil Jaromír Kijonka. Do loňského roku byla součástí holdingu také skupina Packeta, do níž patřila i Zásilkovna a kterou Simona Kijonková za několik miliard prodala. Aktuálně do portfolia JSK patří také například projekty Evalon, Volter, Elin.ai, Kodu, inTouch nebo Týden inovací.
„JSK Investments je investiční skupina, která funguje jinak než běžné fondy. O našich projektech otevřeně mluvíme a nebojíme se říct, co se povedlo, i co se nepovedlo. Investujeme především do impactových společností, tedy do těch, které mění svět v lepší místo,“ popisuje řídící partnerka rodinného vehiklu. Nový fond bude ze začátku tvořen podfondy se specifickým zaměřením, přičemž cílem je pohybovat se v návratnosti přes deset až patnáct procent ročně.
Podfond Private & Growth Equity se soustředí na majoritní podíly ve středně velkých firmách s investičním horizontem pět až osm let a má klást důraz na škálování a rozvoj v odvětvích jako e-commerce, logistika, rychloobrátkové zboží, výroba a zdravotnictví. Druhý podfond Venture Capital se zaměřuje na menšinové vstupy do perspektivních startupů v raných fázích. Vedle toho se v JSK chtějí věnovat také investicím do stabilních rodinných firem s dlouhodobým investičním horizontem.
„Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. U podfondů Private & Growth Equity očekáváme návratnost přes 15 % ročně, u Venture Capital pak 10 %. SICAV nám zároveň umožňuje oslovit kvalifikované investory a nabídnout jim možnost podílet se na tomto růstu společně s námi. K desítkám investic, do kterých jsme již investovali a které budou součástí SICAV, přibudou v řádu týdnů další zajímavé projekty do všech zmíněných podfondů. Založením samosprávného SICAV posiluje JSK Investments svou pozici na trhu a získává flexibilní nástroj pro další rozvoj,“ dodává Simona Kijonková.
Na investiční trh tak vstupuje další silné jméno, které se uchází o kapitál majetnějších investorů. Jen v posledních týdnech oznámilo spuštění vlastních otevřených investičních fondů několik velkých developerských skupin, jako je Crestyl nebo JRD, a naposledy také stavební gigant DEK. Externím investorům se otevřely také další velké skupiny v čele s Pentou, Rockaway nebo Directem.