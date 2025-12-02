Hry –  – 1 min čtení

Jak Dan Vávra stvořil mistrovské dílo? Tvůrce Kingdom Come vystoupí v Praze, dorazí i autoři Mafie

Game Developers Session Prague proběhne 5. a 6. prosince. Láká na české i zahraniční vývojáře, nové hry, ale i párty pro návštěvníky.

Michal MančařMichal Mančař

gds-006
Foto: Game Developers Session
Daniel Vávra z Warhorse Studios na konferenci Game Developers Session
Zajímá vás, jak vznikají ty nejlepší české hry v čele s Kingdom Come a novou Mafií? Nebo jaká vede cesta do vývojářského týmu Cyberpunku 2077? Případně si chcete zahrát nově vznikající tituly od domácích autorů? Tak zamiřte v pátek 5. a sobotu 6. prosince do pražského kongresového centra na Vyšehradě.

Její název sice láká především vývojáře, ale na své si přijdou i běžní hráči a fanoušci. Game Developers Session Prague za pár dní odstartuje svůj 23. ročník, který nabídne přednášky českých herních videotvůrců i možnost vyzkoušet si nejnovější hry od nezávislých vývojářů. Nebo vyslechnout zahraniční hosty a veterány průmyslu. Případně se potkáte s námi z CzechCrunche coby partnera akce.

Významným lákadlem letošní Game Developers Session bude přednáška Jak stvořit vaše mistrovské dílo od kreativního ředitele Warhorse Studios Daniela Vávry. V byznysově zaměřené diskuzi se zas objeví i jeho nadřízený Martin Frývaldský. Z několika dalších vývojářů KCD na seznamu hostů jmenujme třeba ještě Viktora Bocana. Jeho přednášky totiž baví nejen detailním pohledem do zákulisí hry z českého středověku, ale i humornými historkami. Nicméně GDS se nerovná pouze Kingdom Come.

Český herní průmysl na konferenci reprezentuje i řada vývojářů nové Mafie s podtitulem Domovina ze studia Hangar 13. Dokonce i šéf místní pobočky a veterán mafiánské série Roman Hladík. O vývoji globálně úspěšných her s miliardovými tržbami také pohovoří zástupci dvou nejvýznamnějších lokálních studií Bohemia Interactive (série Arma) a SCS Software (Truck Simulator).

Téměř stovku speakerů nicméně netvoří pouze čeští vývojáři. V minulých letech do Prahy zavítal například Alexej Pažitnov, autor legendárního Tetrisu. Nebo Brian Fargo, muž podepsaný pod kultovním Falloutem. Či Josh Sawyer, kterého proslavil třeba fantasy počin Pillars of Eternity. Anebo Mike Morasky, který pracoval na Pánovi prstenů i ve Valve na Half-Lifu 2.

spanele

Přečtěte si takéOndřej Španěl opustil milardovou Bohemku, aby si splnil herní senS bratrem založili firmu, která dnes dělá miliardy. On ji však opustil a šel za snem. Nelituji, říká

Letošní konference sice nenabízí na první pohled tak rozpoznatelná jména, to ale rozhodně neznamená nedostatek zajímavých zkušeností. Portfolio Roba Hewsona čítá vývoj her spojených s gigantickými značkami jako LEGO, Disney, Warner Brothers nebo DC Comics. Teut Weidemann za čtyřicet let kariéry zase spolupracoval s Ubisoftem, Supercellem či polským studiem CD Projekt.

Game Developers Session Prague začíná na pražském Vyšehradě v pátek 5. prosince už v 10 hodin dopoledne, program GDS pokračuje až do sobotního večera. Vstupenky na Game Developers Session pořídíte od 990 korun za jednodenní lístky, vstup na oba dny vyjde na 1 890 korun. A kdo chce k herním informacím a zábavě přidat i párty a vstup do zákulisí, může si pořídit nejexkluzivnější All Access vstupenky.

