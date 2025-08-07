Hry –  – 2 min čtení

Recenze vychvalují novou Mafii. Pokračování nejmilovanější domácí hry se povedlo, obzvlášť český dabing

Mafia: The Old Country neboli hezky česky Domovina vychází díky brněnským vývojářům na PC i na konzolích – a opět nabídne český dabing.

Michal MančařMichal Mančař

mafia

Foto: Hangar 13

Snímek z nového dílu Mafia: Domovina

0Zobrazit komentáře

Mafia: Domovina je tady. A spolu s ní i první recenze pokračování té nejspíš nejmilovanější české herní značky. A jak se nová Mafia, která se odehrává na slunné Sicílii před příběhem všech ostatních dílů, povedla? Podle prvních dojmů domácích, ale i zahraničních herních kritiků dost. A to i co se českého dabingu týče.

Zajímá vás herní průmysl v Česku?

Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game!

Newsletter Good Game | Poslední vydání

Čekání je u konce. Počítačovým hráčům se nová Mafia: Domovina odemyká ve čtvrtek 7. srpna v šest hodin večer, ti konzoloví ji získají krátce po půlnoci. Ale recenzenti z herních médií už tento nejen českými hráči očekávaný titul dohráli. Jak se jim v angličtině Mafia: The Old Country líbí? Dost, byť s výtkami.

„I když samotná hratelnost nepřináší nic nového a v akčních pasážích občas ztrácí dech, audiovizuální zpracování, filmová stylizace a důraz na vyprávění z ní dělají výjimečný zážitek. Poctivá gangsterka, kterou byste neměli minout,“ doprovází silné skóre 8 z 10 verdikt na Games.cz. Další český herní web Vortex jde ve své recenzi dokonce o bod výš: „Novinka staví na základech série a je silná ve všech aspektech, které ji definovaly – příběh, atmosféra, hratelnost a pro nás samozřejmě i český dabing.“

mafia-old-country-domovina-12

Foto: Hangar 13

mafia-old-country-domovina-05
mafia-old-country-domovina-13
mafia-old-country-domovina-06+17
mafia-old-country-domovina-11
mafia-old-country-domovina-10
mafia-old-country-domovina-02
mafia-old-country-domovina-04
mafia-old-country-domovina-08
mafia-old-country-domovina-01
mafia-old-country-domovina-03
mafia-old-country-domovina-14
mafia-old-country-domovina-07
mafia-old-country-domovina-03
mafia-old-country-domovina-01
mafia-old-country-domovina
mafia-old-country-domovina-01
mafia-the-old-country-1
mafia-old-country-domovina-02
mafia-the-old-country-3
mafia-the-old-country-2

Právě český původ a český dabing – v titulní roli Enza se představí mladý herec Oskar Hes a recenze výkony domácích dabérů vyzdvihují – jsou samozřejmě silným důvodem pro dobrá hodnocení domácích recenzentů, Mafia: Domovina ale boduje i ve světě.  „Je to tradiční, ale účinný návrat k lineárnímu a příběhovému pojetí první a druhé Mafie,“ hlásí uznávaný herní server IGN vedle osmibodového hodnocení.

Po prvních verdiktech tak nová Mafia drží na serveru Metacritic sdružujícím recenze z celého světa solidní skóre 75 ze sta možných. Nutno však dodat, že mnoho tradičních herních médií neobdrželo recenzní kopie hry. A i ta média, která je s předstihem získala, mohla svá hodnocení publikovat pouhých pár hodin před vydáním hry. Takový přístup nebývá příliš obvyklý, rozhodně ne u ambiciózních her.

Mafia: Domovina se názvem odkazuje na zrod organizovaného zločinu na Sicílii v počátcích 20. století. V příběhu hry se zhostíte role mladíka Enza, jenž se postupně vypracovává výš v mafiánské famílii. Časové zasazení před ostatní tituly v sérii mimochodem znamená, že kromě automobilů budete závodit i na koních. Anebo že narazíte na jména, která jinak znáte ze starších dílů…

Také na čtvrtém dílu mafiánské série pracovali čeští vývojáři. A to včetně veteránů všech tří předchozích dílů. Mafia: Domovina z velké části vznikala v brněnské pobočce studia Hangar 13, která je víceméně přímým pokračovatelem značky 2K Czech, respektive Illusion Softworks – tedy tvůrců první Mafie. Právě ta se naprosto nesmrtelně zapsala do vzpomínek českých hráčů.

Kombinace příběhu inspirovaného těmi nejslavnějšími gangsterskými díly, zábavné hratelnosti a především českého dabingu s Markem Vašutem či Petrem Rychlým z ní učinila to nejspíš nejkultovnější a nejmilovanější české herní dílo.

Ačkoliv tento titul by si mohla díky svému úspěchu pomalu začít nárokovat i jiná česká hra – středověký hit Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios. Tedy hra, pod níž je taktéž podepsaný vývojář Daniel Vávra.

Související témata:MafiaHangar 132K Czech
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    lesandflowers3

    Matka s dcerou roky plánovaly květinový byznys. Jejich aranže si teď objednávají i světové kapely

  2. 2

    nanosun-mvp-x

    Padl další solárník, dluží přes půl miliardy korun. I raketa občas vybuchne, říká majitel firmy

  3. 3

    valka-svetu-ice-cube

    Už jste viděli nejblbější film roku? Slavné dílo science fiction nikdy nebylo tak špatné a nechtěně vtipné

  1. 1

    warhammer-40-000-games-workshop

    Plastoví vojáčci jim vybojovali 18 miliard korun za jediný rok. Půl miliardy ze zisku dostali zaměstnanci

  2. 2

    skoda-auto-kancelare-05

    Škodovka v Praze otevřela kanceláře jak ze sci-fi filmu. Světla jsou ze Superbů, látky z použitých airbagů

  3. 3

    vila-troja-8

    V pražské Troji stojí nová vila. Je celá odlitá z betonu a od rušného okolí ji dělí předsazené clony