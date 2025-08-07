Recenze vychvalují novou Mafii. Pokračování nejmilovanější domácí hry se povedlo, obzvlášť český dabing
Mafia: The Old Country neboli hezky česky Domovina vychází díky brněnským vývojářům na PC i na konzolích – a opět nabídne český dabing.
Mafia: Domovina je tady. A spolu s ní i první recenze pokračování té nejspíš nejmilovanější české herní značky. A jak se nová Mafia, která se odehrává na slunné Sicílii před příběhem všech ostatních dílů, povedla? Podle prvních dojmů domácích, ale i zahraničních herních kritiků dost. A to i co se českého dabingu týče.
Čekání je u konce. Počítačovým hráčům se nová Mafia: Domovina odemyká ve čtvrtek 7. srpna v šest hodin večer, ti konzoloví ji získají krátce po půlnoci. Ale recenzenti z herních médií už tento nejen českými hráči očekávaný titul dohráli. Jak se jim v angličtině Mafia: The Old Country líbí? Dost, byť s výtkami.
„I když samotná hratelnost nepřináší nic nového a v akčních pasážích občas ztrácí dech, audiovizuální zpracování, filmová stylizace a důraz na vyprávění z ní dělají výjimečný zážitek. Poctivá gangsterka, kterou byste neměli minout,“ doprovází silné skóre 8 z 10 verdikt na Games.cz. Další český herní web Vortex jde ve své recenzi dokonce o bod výš: „Novinka staví na základech série a je silná ve všech aspektech, které ji definovaly – příběh, atmosféra, hratelnost a pro nás samozřejmě i český dabing.“
Právě český původ a český dabing – v titulní roli Enza se představí mladý herec Oskar Hes a recenze výkony domácích dabérů vyzdvihují – jsou samozřejmě silným důvodem pro dobrá hodnocení domácích recenzentů, Mafia: Domovina ale boduje i ve světě. „Je to tradiční, ale účinný návrat k lineárnímu a příběhovému pojetí první a druhé Mafie,“ hlásí uznávaný herní server IGN vedle osmibodového hodnocení.
Po prvních verdiktech tak nová Mafia drží na serveru Metacritic sdružujícím recenze z celého světa solidní skóre 75 ze sta možných. Nutno však dodat, že mnoho tradičních herních médií neobdrželo recenzní kopie hry. A i ta média, která je s předstihem získala, mohla svá hodnocení publikovat pouhých pár hodin před vydáním hry. Takový přístup nebývá příliš obvyklý, rozhodně ne u ambiciózních her.
Mafia: Domovina se názvem odkazuje na zrod organizovaného zločinu na Sicílii v počátcích 20. století. V příběhu hry se zhostíte role mladíka Enza, jenž se postupně vypracovává výš v mafiánské famílii. Časové zasazení před ostatní tituly v sérii mimochodem znamená, že kromě automobilů budete závodit i na koních. Anebo že narazíte na jména, která jinak znáte ze starších dílů…
Také na čtvrtém dílu mafiánské série pracovali čeští vývojáři. A to včetně veteránů všech tří předchozích dílů. Mafia: Domovina z velké části vznikala v brněnské pobočce studia Hangar 13, která je víceméně přímým pokračovatelem značky 2K Czech, respektive Illusion Softworks – tedy tvůrců první Mafie. Právě ta se naprosto nesmrtelně zapsala do vzpomínek českých hráčů.
Kombinace příběhu inspirovaného těmi nejslavnějšími gangsterskými díly, zábavné hratelnosti a především českého dabingu s Markem Vašutem či Petrem Rychlým z ní učinila to nejspíš nejkultovnější a nejmilovanější české herní dílo.
Ačkoliv tento titul by si mohla díky svému úspěchu pomalu začít nárokovat i jiná česká hra – středověký hit Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios. Tedy hra, pod níž je taktéž podepsaný vývojář Daniel Vávra.