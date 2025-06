Jak jezdit na cyklokáře nad Vltavou? Vyjeli jsme na bláznivý závod, který tady ještě nebyl

Uložit 0

Někdo o víkendu vyrazil k vodě, někdo osedlal kolo a jel se projet, jiný se oblékl do kostýmu a vyrazil se s přáteli bavit – a ti nejodvážnější spojili tyto aktivity do jedné, aby pobavili Prahu a následně i početnou část českého internetu. V metropoli se totiž v sobotu konala událost, která svým netradičním konceptem přilákala na jedno místo přes deset tisíc lidí. Ostatně kdo by nechtěl vidět závodníky v kreativních, podomácku dělaných vozítkách, jak padají do Vltavy.

Že Red Bull umí přijít s originálním nápadem na událost, není pochyb. Potvrdil to už několikrát v posledních letech, a to i v Česku, kde například v centru Prahy nechal jezdit formuli, vymyslel poměrně extrémní sjezd po schodech pro snowboardisty nebo uspořádal netradiční rapový battle. Teď na své marketingové akce navázal kuriózním, ale zároveň zábavným konceptem Red Bull Kolo Molo.

V pražských Holešovicích vybudoval speciální molo na Vltavě, na které poslal desítky dvoučlenných závodních týmů v podomácku vyrobených dvoukolových vozítkách. Ty měly za úkol úspěšně dojet do cíle, což měly ale velmi ztížené tím, že na trati na ně čekaly různé nástrahy. A ani jejich cyklokáry jim ve stabilitě moc nepomáhaly. Za žádné situace ale nesměly spadnout do vody.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený CzechCrunch (@czechcrunch)

Přes deset tisíc diváků, kteří se v holešovickém Portu7 za celé sobotní odpoledne protočilo, ale moc dobře vědělo, že právě o pádech do Vltavy to celé je. To byla totiž ta nejzábavnější část. Pokud tedy odhlédneme od toho, v jakých bizarních kostýmech a s jakými vozítky se závodníci na start postavili. CzechCrunch byl v prvních řadách, i proto jsme mohli natočit to, co uvidíte výše ve videu.

Závodníci ale neměli v popisu práce padat, oni naopak potřebovali dojet úspěšně do cíle, aby si zvýšili šance na co nejlepší hodnocení od poroty, ve které byli například snowboardcrossařka Eva Adamczyková, kajakář Vavřinec Hradílek, influencer Jiří Král nebo youtuber Peca. Ti hodnotili i konstrukci strojů, kreativitu kostýmů a vibe týmu.

„Líbilo se mi to propojení kreativity a umění na kole,“ zmínila Adamczyková a dodala, že kdyby si měla postavit svůj vlastní závodní tým, pojede na jednorožci a sekundovat jí bude Markéta Davidová, známá česká biatlonistka, kterou jsme měli tu čest před nedávnem přivítat i v našem podcastu Režim nerušit, kde jsme s ní řešili vše od jejího boje s vyhořením až po plánech do budoucna.

Nejlépe ze všech třiceti tandemů vyšli porotě kadaňští Doperider Crew s růžovým cadillacem a ve svatebních kostýmech. Také diváci ale měli možnost se podílet na úspěšnosti týmů – a u nich vyhrál tým Mulleťáci, který se na trať vydal s gaučem zabudovaným na kole a sklidil ovace už při nájezdu.