Skok ze 45 na 75 miliard dolarů. Revolut prodával své akcie, výrazně vzrostla jeho valuace
Pro bankovní aplikaci byl aktuální prodej akcií důležitým milníkem na cestě dosáhnout sto milionů uživatelů ve sto zemích.
Britský fintech Revolut, který využívá 65 milionů uživatelů na celém světě, oficiálně oznámil, že dokončil prodej akcií, který stanovuje valuaci společnosti na 75 miliard dolarů, v přepočtu 1,57 bilionu korun. Ještě loni přitom hodnota firmy dosahovala 45 miliard dolarů. Kromě velkých jmen z řad investičních společností byl součástí transakce také další prodej akcií i zaměstnancům firmy. Transakce má Revolutu pomoct naplnit dlouhodobý cíl.
„Tento milník odráží pozoruhodný pokrok, kterého jsme za posledních dvanáct měsíců dosáhli na cestě k naší vizi vybudovat první skutečně globální banku, která bude obsluhovat sto milionů zákazníků ve sto zemích,“ komentuje Nik Storonsky, generální ředitel a spoluzakladatel Revolutu. O zmiňovaných cílech Storonsky mluvil i v září, kdy firma oslavila deset let od založení a ukázala své nové globální sídlo v Londýně.
Investiční kolo vedly investiční společnosti Coatue, Greenoaks, Dragoneer a Fidelity Investments. Mezi další účastníky patřily Andreessen Horowitz, Franklin Templeton nebo T Rowe Price Associates. Strategicky se zapojila také investiční divize společnosti Nvidia s názvem NVentures, což má prohloubit spolupráci v oblasti umělé inteligence.
Součástí transakce byl také další prodej akcií zaměstnancům společnosti. Jde už o pátý takový program, který Revolut svým lidem nabídl, což z firmy činí jednoho z lídrů v oblasti likvidních zaměstnaneckých akciových programů (ESOP) mezi soukromými technologickými společnostmi.
Revolutu, jenž má v Česku přes milion uživatelů a na zdejším trhu je prý již hrdou dvojkou, se přitom daří i z byznysového hlediska – jeho tržby za rok 2024 vzrostly o 72 procent na čtyři miliardy dolarů (84 miliard korun) a zisk před zdaněním se zvýšil o 149 procent na 1,4 miliardy dolarů (30 miliard korun). Pozitivní trend pokračuje i letos, kdy globální zákaznická základna přesáhla 65 milionů uživatelů a divize Revolut Business dosáhla anualizovaných tržeb jedné miliardy dolarů (21 miliard korun).
V roce 2025 dosáhl Revolut řady významných milníků v globální expanzi. Získal finální bankovní licenci v Mexiku nebo licenci k bankovnímu působení v Kolumbii. Firma zároveň připravuje vstup na indický trh.
Revolut vstoupil na trh ve Spojeném království v roce 2015 s nabídkou převodů peněz a směny měn. Dnes je licencovanou evropskou bankou. Více než 65 milionů zákazníků po celém světě využívá produkty Revolutu k uskutečnění více než miliardy transakcí měsíčně.
„Otázka je, jestli má management schopnosti a disciplínu, aby firmu dovedl do další fáze.“
- Aktuální oznámení komentuje Marek Kříž, který Revolut dlouhodobě sleduje, ještě před třicítkou prodal dvě firmy a je zakladatelem nově private equity firmy Point FM.
O valuaci a číslech: Z pohledu dosavadních výsledků považuji Revolut za atraktivní firmu, z podobného ranku, jako je Nubank nebo SoFi. To, co předvedl během čtyř let – z tržeb 361 milionů dolarů a ztráty v roce 2020 se dostal na čtyři miliardy dolarů v roce 2024 a čistý zisk miliardu dolarů –, je v evropském fintechu bezprecedentní. Současnou valuaci 75 miliard dolarů proto nevnímám jako přestřelenou, pokud uvěříte jejich plánům a dalšímu růstu.
O výhledu do budoucna: Zatímco dnešní výsledky dávají smysl, budoucí valuace je čistě sázkou na bezchybnou exekutivu. Revolut musí minimalizovat regulatorní problémy, rychle získat plnou bankovní licenci ve Spojeném království a co nejdříve rozjet úvěrové produkty. Právě lending je to, co dělá z bank byznys s dobrými maržemi a stabilními příjmy. Pokud se to Revolutu podaří, může se stát globálním fintech lídrem. Pokud ne, valuace 75 miliard dolarů se bude obhajovat mnohem hůř.
O riziku a managementu: Moje největší otázka není, jestli si Revolut zaslouží 75miliardovou valuaci – čísla a další očekávaný růst ji dnes obhajují. Otázka spíš zní, jestli má management schopnosti a disciplínu, aby firmu dovedl do další fáze. Historie s regulátory a oddalovanými audity ukazuje, že z hlediska governance tu stále existuje slabina. A to je v momentě, kdy firma cílí na bankovní licenci ve Spojeném království a expanzi do USA, faktor, který může celou valuaci rychle zpochybnit.
Produktový potenciál: Revolut začal s produkty, které se monetizují těžko – směna měn nebo osobní účty. Teprve teď stojí před skutečným růstovým potenciálem: úvěry, hypotéky, SME financování. Pokud se mu podaří etablovat jako plnohodnotná banka a zároveň si udrží image superappky (včetně produktů typu eSIM nebo rezervace hotelů), může se stát první globální fintech firmou, která se dostane k bilionové valuaci. Já bych tomu věřil, kdybych měl větší důvěru v současný management.