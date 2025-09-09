Jak si užít babí léto v rakouských Alpách: Lanovka, horské treky i ferraty, ale hlavně bezpečně
Alpy lákají na podzimní krásu. Nebuďte jako turisté v džínách, které z hřebenů musí zachraňovat vrtulník. Poradíme, jak na bezpečnou turistiku v Rakousku.
Září a říjen přináší do rakouských Alp poslední stabilní dny, kdy slunce hřeje tak akorát a hřebeny se barví dozlatova. Ideální čas vyrazit do Rakouska za turistikou, protože z hor se mezi letní a zimní sezónou stává klidný ráj bez davů. Pořád to jsou ale hory, a ty jsou od přírody zrádné. Majestátnost Alp proto vyžaduje respekt. Vyšší hřebeny zkrátka nejsou Jizerky, platí zde jiná pravidla a podcenění situace by pohodový trek mohlo snadno změnit doslova v boj o přežití.
Stačí se přitom podívat na historky záchranářů, kteří na hřebeny často vyráží k různě závažným případům – promoklým turistům dají deku a pomohou jim dolů, v horších případech zapojí do pátrání vrtulníky. V podzimních Alpách, kde je terén nesrovnatelně náročnější než v českých horách, se počasí může měnit z minuty na minutu.
S dobrou přípravou a trochou pokory si ale Alpy může užít každý. My vám ukážeme, jak si hory užít bezpečně.
Pro každého: Lanovkou za výhledy
Nejjednodušší a nejdostupnější způsob, jak zažít dechberoucí panoramata, je nechat se pohodlně vyvézt lanovkou a podniknout kratší procházku po některé dobře značené hřebenové stezce. Vychutnáte si výhledy do údolí, aniž byste museli překonávat tisíc výškových metrů po svých, a po procházce se můžete u horské chaty odměnit tradičním rakouským obědem a lanovkou se svézt zase dolů. Ideální varianta pro rodiny s dětmi nebo pro ty, kdo si chtějí užít hory bez extrémní námahy.
I na takový výlet je ale nutné se připravit. Základem je pevná kotníková obuv, městské tenisky nestačí. Do batohu si sbalte vodu, svačinu, nepromokavou bundu a záložní teplou vrstvu, kdyby se na hřebeni znenadání ochladilo – zatímco v 1000 m n.m. bude krásných 20 °C, třeba na třítisícovém vrcholu Hoher Dachstein může být jen lehce nad nulou. Počasí potom sledujte v některé ze specializovaných aplikací, jako je například rakouská Bergfex/Wetter. Ty nabízí velmi přesné předpovědi pro konkrétní vrcholy a údolí.
Tip na výlet lanovkou u tří jezer v Kühtai
Kousek od Innsbrucku leží nejvýše položené rakouské zimní středisko Kühtai, které patří k turisticky velmi oblíbeným destinacím. Pohodlná čtyřsedačková lanovka Drei-Seen-Bahn vás i s ochrannou bublinou proti větru vyveze do výšky 2 420 metrů. Odtud se můžete vydat na hlavní místní atrakci – panoramatický okruh Tří jezer, nenáročnou túru kolem tří nádherných horských přehrad. Možností máte ale víc, v oblasti najdete jak ferraty, tak interaktivní stezku pro děti a nové hřiště KühSpielplatz. Akorát kočárky vám lanovka nahoru bohužel nevyveze.
Věnujte čas také pečlivému plánování trasy a podívejte se, jaké vás čeká značení. V Rakousku narazíte na podobné turistické značky, které máme v Česku, ale v jednotlivých spolkových zemích a regionech se mohou mírně lišit. V Alpách pak čekejte jednotné značení podle švýcarského vzoru, které odpovídá české červené značce – tvoří ji bílý, červený a bílý horizontální pruh.
V horách pak nenajdete ani naše klasické kilometrovníky s přesnou vzdáleností, na alpských ukazatelích se udává odhadovaný čas k dalšímu místu často doplněný i o stupeň obtížnosti. Samotná vzdálenost v horách nehraje velkou roli, náročnost trasy totiž ovlivňuje především její převýšení a terén. Rozdíl v náročnosti kilometru širokou pěšinou po vrstevnici a stoupáním do sedla kamenným korytem může být totiž značný.
Pro chodce v kondici: Vícedenní trekování
Pokud hledáte víc než krátkou procházku, další úrovní je opravdové alpské dobrodružství – vícedenní přechod od chaty k chatě. Vyrazíte s lehkým batohem, ve kterém máte jen základní svačiny, náhradní oblečení a lehký spacák. Každý večer vás totiž čeká teplá večeře a postel ve společné ložnici na tradiční horské chatě. S vyšší náročností ale přichází i větší rizika. Musíte počítat s náhlými bouřkami (na to jsou třeba nepromokavé oblečení a boty), s rizikem zranění daleko od pomoci (lékárnička), zablouděním (mapy) nebo prostým zpožděním, kvůli kterému dojdete na chatu až za tmy (takže nezapomeňte ani na čelovku).
Tip na šestidenní trek po vrstevnici nad údolím Innu
Trvání: 6 dní (jednotlivé etapy lze jít i samostatně)
Délka: 73 km
Převýšení: 5 283 výškových metrů
Pro turisty s dobrou kondicí bude vysokohorská stezka nad údolím Innu absolutní lahůdkou, nejen kvůli mnoha horským chatám, které si zakládají na regionálních specialitách. Jde o šestidenní přechod v Tuxských Alpách, který vás provede po hřebenech a stezkách vysoko nad údolím řeky Inn, většinou ve výšce kolem 2 000 metrů. Celou cestu provází 360stupňové výhledy na pohoří Karwendel a ledovce Zillertalských a Stubaiských Alp. Projdete se také po slavné stezce Zirbenweg mezi borovicemi kleč, překonáte hřebenovou trasu přes „Sedm tuxských vrcholů“ a na konci vás čeká finální dechberoucí panorama z vrcholu Kellerjoch (2 344 m). Chaty na trase je lepší rezervovat předem.
Pro každého, kdo to s horskou turistikou v Alpách myslí vážně, je téměř povinností stát se členem rakouského alpského svazu. Členství v něm je otevřené všem, vzniká jednoduše zaplacením ročního příspěvku. Členům pak nabízí dvě zásadní výhody. Tou první je celosvětové pojištění, které kryje vysoké náklady na záchranné akce, včetně transportu vrtulníkem. Tou druhou jsou až 50procentní slevy na ubytování i jídlo, které můžete na více než 225 horských chatách v Rakousku a okolních zemích uplatnit.
Už po dvou nebo třech nocích strávených na horských chatách se vám investice do členství vrátí. Nezapomeňte také na to, že pro každý den na treku je nutné mít připravený plán B – tedy alternativní, kratší a bezpečnější trasu pro případ zhoršení počasí nebo únavy.
Pro zkušené: Ferraty a ledovce
Nejvyšší úroveň alpského dobrodružství je určena pro ty, kdo mají zkušenosti s lezením, správné vybavení a respekt k horám. Řeč je o zajištěných cestách (takzvaných via ferratách), lezeckých pasážích na ostrých hřebenech, kde je nutné se jistit lanem. Anebo o pohybu po ledovci s mačkami a cepínem. U těchto aktivit už nestačí jen dobrá kondice, ale jsou nutné i technické znalosti a specifické vybavení jako sedací úvazek, helma, ferratový set, lano, cepín nebo mačky.
Pro vaši bezpečnost zde platí dvě zásadní pravidla. Prvním je zapisovat se do knihy hostů na horských chatách. Před odchodem na túru do ní vždy napište své jméno, plánovanou trasu (tedy odkud a kam jdete) a přibližný časový plán. V případě, že se nevrátíte, je to pro záchranáře první a nejdůležitější informace, kde vás mají hledat. Druhým pravidlem je nepodcenit pojištění. Zásah vrtulníku v alpském terénu může vyjít na 120 tisíc korun i mnohem více. Bez pojištění se může taková záchrana citelně prodražit.
Babí Alpy stojí za pokoru
Na konci dne je důležité si pamatovat, že žádná fotka na Instagram nebo pocit hrdinství nestojí za riskování zdraví či života. Hory tu budou i zítra. Pokud se chystáte na náročnější túru, ferratu nebo ledovcový přechod a nemáte dostatek zkušeností, nejlepší a nejbezpečnější volbou je najmout si s sebou certifikovaného horského vůdce s certifikací vydávanou organizací UIAGM, který se hodí na náročnější alpské výstupy na vrcholy, pro lehčí turistické výpravy pak horského průvodce s certifikací vydávanou organizací UIMLA.
Nejenže vás bezpečně provede terénem, ale také vás naučí mnoho nového. Případně investujte do znalostí a dovedností. Absolvujte lavinové, ledovcové nebo ferratové kurzy.
Jen tak si budete moci krásu a dobrodružství rakouských Alp užívat naplno a hlavně bezpečně.
