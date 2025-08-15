Ještě jedna rychlá dovolená s rodinou na konci léta? Do Rakouska dostanete bez remcání i děti
Dětská hřiště s horskými scenériemi, akce dle libosti i unikátní zážitky se zvířaty. Rakousko je pro dovolenou s dětmi zemí nekonečných možností.
Jestli vám zbývá ještě pár dní dovolené a přemýšlíte, co by šlo v srpnu podniknout s celou rodinou, dost možná vás napadlo Rakousko, které v posledních letech u Čechů boduje. Možná proto, že stačí pár hodin v autě, během kterých se děti nestihnou zeptat ani na obligátní: „Kdy už tam budeme?“. Nebo za to může pověstná úroveň rodinného zázemí od zastíněných hřišť přes akvaparky až po naučné stezky a bikové traily? Vybrali jsme pro vás letní dobrodružství, která mohou být důvodem vyrazit do Rakouska ještě o prázdninách.
Místem, se kterým pro dovolenou s dětmi určitě nesáhnete vedle, je oblast St. Johann v Salcbursku. Od českých hranic je to jen tři hodiny jízdy autem, ale to neznamená, že by tato oblast byla o něco méně rakouská. Hory jsou tak akorát vysoké, vrchol té nejvyšší v oblasti Sonntagskogel má jen 1 850 metrů, takže túra nebude o moc náročnější než na Sněžku.
V oblasti jsou čtyři lanovky, kterými si výstup za idylickými panoramaty můžete citelně zjednodušit, a kromě výhledů vás například na hoře Geisterberg (1 750 m n.m.), kam jedna z lanovek vede, čekají i čtyři desítky dobrodružných a poznávacích stanovišť určených malým i velkým výletníkům. V překladu jde o Horu duchů a stanoviště jsou laděná do čtyř světů ovládaných duchy ohně, vody, země a vzduchu.
Minigolf, stezka korunami stromů i systém mostů, kterým můžete projít nádhernou soutěsku Liechtensteinklamm – rodinná infrastruktura je v St. Johannu v Salcbursku na rakousky pověstné úrovni. Pozitivní recenze sbírá nejen skatepark na severu městečka, o kterém například lidé na Googlu píší: „Myslím, že jsem ještě nikdy neviděl tak čistý a uklizený park.“ Vyzdvihují také dokonalý výhled do horského údolí v pozadí a chválou nešetří ani v hodnoceních koupacího jezera na jihu: „Krásné přírodní koupaliště s neuvěřitelně čistou vodou.“
Rakouská farma na vlastní kůži
Rodinám se slabostí pro všechno farmářské, které už zažily česká hospodářství, zvířata i stroje ze všech možných úhlů, léto hravě zpestří pár nocí na rakouské farmě. Není to jen o příjemném, byť stále obyčejném noclehu. Dovolená na statku je lákavá především díky přímému zapojení hostů do každodenního života farmářské rodiny, hospodařící v souladu s drsnými pravidly alpské přírody.
Místo rychlé snídaně z lednice se tu podává ručně upečený poctivý chléb, domácí máslo, sýry a další řemeslné dobroty z vajec, zeleniny a ovoce. Potom se můžete podívat, jak se paní domácí stará o bylinkovou zahrádku s vyhlídkou na skalnaté vrcholky Alp, nebo pomoci s prací na pastvině či u zvířat. Přesně takové zážitky čekají na prázdninových statcích, kterých najdete po celém Rakousku desítky – ty nejbližší už třeba nedaleko Salcburku, který je jen pár hodin autem od českých hranic.
Typický prázdninový statek může být rodinná biofarma citlivě zasazená do horské krajiny, kde se tradice potkává s moderním komfortem. Děti se tu vyřádí na hřištích nebo u zvířat, zatímco dospělí mohou relaxovat u zurčícího potoka s výhledem na Alpy. Ostatně sílu takového zážitku potvrzují i recenze na Googlu: „Wow, tak nádherné místo! Schované v tichém koutě obklopeném horami. Rodina je neuvěřitelně milá a líbilo se mi sledovat jejich udržitelné bio hospodaření zblízka.“
Pozor na otevírací dobu rakouských obchodů
Pokud jste v Rakousku poprvé, může vás překvapit kratší otevírací doba obchodů. Velké supermarkety zavírají klidně už kolem šesté a v neděli i o svátcích jsou pak všechny obchody zavřené – zejména s dětmi je proto nutné nepodcenit přípravu. Jedinou výjimkou jsou obchody v turistických střediscích.
Pokud ale potřebujete nouzově nakoupit, základní potraviny najdete i na benzinových stanicích, kde jsou buď výdejní automaty se sýry, uzeninami a pečivem nebo které fungují jako malé samoobsluhy.
Navíc je dovolená na statku volbou, která zároveň podporuje udržitelnost. Už třeba kvůli tomu, že využití regionálních potravin snižuje emise oxidu uhličitého. Mnoho podniků navíc klade důraz na šetrné zacházení s vodou, energiemi a omezenými přírodními zdroji. Po generace často praktikují oběhové hospodářství, jehož součástí je snaha o organické pěstování rostlin a šetrný chov hospodářských zvířat.
Dobrodružství v srdci Kitzbühelských Alp
Pro děti, které jsou spíše na akci a dobrodružství než na klidný život na farmě, bude možná lepší volbou údolí PillerseeTal. Tento stále trochu skrytý klenot Kitzbühelských Alp, vzdálený zhruba pět a půl hodiny jízdy od českých hranic, tvoří pětice malebných vesniček, v jejichž středu leží smaragdově zelené jezero Pillersee.
Region je protkaný cyklotrasami a turistickými stezkami. Pro rodiny s odrostlejšími dětmi, které na kole zvládnou šlápnout do kopce a neleknou se ani nějakého toho terénnějšího sjezdu, bude místní okolí rájem. Možností je tu spousta, nabízí se vyrazit na nenáročný výlet údolím nebo vyzkoušet místní vyhlášené flow traily. Třeba Schweinestberg Trail I ve Fieberbrunnu je se svou délkou téměř 4 kilometry a mírným sklonem perfektní pro ty, kdo s jízdou v terénu začínají, ale úsměv na tváři vykouzlí i zkušeným jezdcům. A ještě malý praktický rakouský detail, který potěší – v cyklistických střediscích bývají k dispozici i mycí stanice, takže kola vrátíte do auta čistá.
Děti to milovaly, já byla k smrti vyděšená, ale užili jsme si každý moment.
Chybí vám možnost se po parádní akci zaslouženě zchladit? V tomto údolí je hned několik koupacích jezer jako například biotop Waidring, která u hostů stabilně bodují. „Fantastické místo! Představte si, že ležíte na zádech u jezera vybudovaného člověkem, které ale vypadá úplně přírodně. Kolem vás jen stromy a hory… Naprostá blaženost!“ píše jeden z návštěvníků. Další dodává: „Můj syn se tu naučil plavat. A obsluha v kiosku byla neuvěřitelně přátelská.“
Při pobytu v hotelu či jiném ubytovacím zařízení se určitě ptejte na kartu hosta, se kterou získáte nejen slevy na lanovky, koupaliště a další atrakce, ale také možnost zdarma využívat regionální autobusy, často i s kolem, pokud je na něj místo.
Adrenalinová jízda v Achensee
A co když akci vyhledáváte v koncentrovanější podobě a chcete si s dětmi pořádně zakřičet nadšením? Doporučujeme vyrazit k „tyrolskému moři“, jezeru Achensee, které je od českých hranic vzdálené necelých šest hodin jízdy. Nejsou zde jen osamocené atrakce, ale v první řadě moderní akvapark Atoll Achensee, kde se spolu předhánějí adrenalin a relax. Na dospělé tu čeká nekonečný bazén na střeše s výhledem na hory, pro děti test odvahy v podobě 90 metrů dlouhého tobogánu nebo vnitřní lezecké stěny.
Zábava v Achensee ale zdaleka nekončí u vody. Hned vedle areálu Atoll kotví 31 metrů dlouhá výletní loď St. Benedikt, přeměněná na rozlehlé pirátské hřiště. Děti zde mohou šplhat na herní věž, přebíhat visuté mosty a prolézat sítě. Až je pirátský život omrzí, nabízí se výprava do hor, třeba na horskou chatu Gern Alm, kde na malé dobrodruhy čeká park Gimp’l Park s prolézačkami, vodními hrátkami a hlavně oblíbenou zipline. Není lepšího doporučení, než upřímná recenze přímo od rodičů: „Děti to milovaly, já byla k smrti vyděšená, ale užili jsme si každý moment.“
Region Achensee toho ale pro aktivní rodiny nabízí mnohem víc. Místo klasických naučných stezek zde objevujete tzv. „Wunderwege“, tedy zázračné cesty. Například Achensee Natur Erlebnispfad je interaktivní stezka přírodou, kde děti pomocí mobilní aplikace plní kvízy o místní fauně a flóře. Na konci je pak v informačním centru čeká za odměnu digitální odznak a malý dárek. Určitě prozkoumejte i věrnostní programy, které nabízí zdejší AchenseeCard. Tato karta hosta váš pobyt nejen zpříjemní, ale také zlevní.
