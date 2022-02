Přeprogramovat lidské buňky a zvrátit konec stárnutí přestává být science fiction. Vědecké poznání o tom, co způsobuje stárnutí a jak ho ovlivnit, totiž roste exponenciálně spolu s technologickým vývojem. Ne náhodou se tak o téma dlouhověkosti začal zajímat expert na umělou inteligenci Petr Šrámek. A aby podpořil startupy, jež se dlouhověkostí zabývají, založil fond LongevityTech.Fund s rozsahem šestnáct milionů dolarů, za kterým stojí dnes již stovka akcionářů.

Popularizátor vědy a jeden z předních lídrů na poli umělé inteligence Šrámek k tématu longevity (dlouhověkosti) začal přičichávat před deseti lety v Kalifornii na Singularity University. Tehdy poprvé pochopil, že na pozadí velké škály chorob stojí proces stárnutí, který lze ovlivnit. Postupem času si uvědomil, že z celospolečenského hlediska neexistuje oblast s pozitivnějším dopadem než právě longevity, která usiluje o prodloužení aktivního věku na úkor komorbidního, tedy zatíženého vážnými nemocemi. A tak se rozhodl do oblasti investovat a myšlenku šířit dál.

Podle Šrámka poznání v této oblasti akceleruje poslední čtyři roky a celé odvětví nadstandardně rychle roste. Pro většinovou populaci nicméně zůstává prozatím skryté. „Jde o nejmodernější vědu. Exploze povědomí se dostaví do pár let, my už připravujeme nyní první kliniky a edukujeme odborníky. Každý trend, než vypukne, existuje několik let předtím pod pokličkou,“ objasňuje Šrámek.

Nad očekávání se daří i jeho LongevityTech.Fundu, který podporuje biotechnologické startupy a projekty napříč celým spektrem dlouhověkosti. Milionovými investicemi podpořil již čtyřicet převážně amerických a britských startupů a k tomu pod jeho hlavičkou vzniklo pět vlastních firem. Petr Šrámek, který se narodil před třiapadesáti lety, ale stáří jeho imunitních buněk je podle testů skoro o dvacet let nižší, v rozhovoru pro CzechCrunch popisuje firmy, které LongevityTech.Fund podporuje, i další jeho aktivity.

Když jsme se spolu bavili naposled, zmiňoval jsi některé z investic, které fond za první rok působení podpořil. Co se událo v tom druhém?

Stal se z nás vyhledávaný investor, nicméně posunuli jsme se z pohledu Longevity Tech Fondu od pouhého investování do role tvůrce nebo spolutvůrce něčeho, čemu říkáme longevity ekosystém. S dalšími investory aktivně budujeme celosvětovou infrastrukturu tak, aby se dařilo aplikovat vědecké poznatky do přístupných produktů pro masovou populaci. Naše investiční strategie pracuje s diverzifikací, snažíme se pokrýt celou oblast.

Neinvestujeme do toho, co se nám zrovna líbí, investujeme systematicky podle definovaných podoblastí do nejlepších firem. Těm pomáháme investicí v řádech několika milionů korun a zapojujeme je do vzájemného ekosystému komunikace a spolupráce. Zaměřujeme se při investicích na raná stádia startupů od preseed po seed. Zakládáme také nové firmy a celé týmy od nápadu přes plán až po prvotní financování.

Petr Šrámek, spoluzakladatel Longevity Tech Fund Foto: Longevity

Jakým firmám fond pomohl s financováním?

Máme teď v portfoliu přes čtyřicet firem, které se úspěšně posouvají z valuací v řádech jednotek milionů dolarů do desítek milionů dolarů. To jsme za uplynulý rok viděli v mnoha případech. Jedna z firem, u které jsme byli jako první institucionální investor, se za rok dokázala dostat na londýnskou burzu. Je jí GenFlow Biosenses, první evropská longevity terapie založená na aktivaci genu dlouhověkosti.

Co dělají další firmy, které jste podpořili?

Zajímavá je firma Petri Bio, která se zabývá tím, že vytváří specifické nové bakterie, které mohou fungovat jako součást mikrobiomu ve střevech, zlepšují tak trávení nebo léčí konkrétní nemoci. Firma Intervene Immune byla zase první společnost na světě, která prokázala vědeckou studií, že je možné reverzovat biologický věk. Omlazují orgán brzlík, který má významný podíl na imunitě, nicméně v podstatě zaniká do třicátého roku. Intervene Immune umožňuje regeneraci tohoto orgánu, který může znovu plnit svou původní funkci, tedy být zdrojem imunitních buněk. Jsou ve fázi klinického testování. My s nimi budeme pracovat na vlastní studii.

Z firem, které se věnují diagnóze, je to třeba Siphox, která vyrábí technologii umožňující analyzovat proteiny z těla jednodušeji než dnes, kdy je analýza extrémně časově i finančně náročná. Diagnostikou se zabývá také Brainkey.AI, firma, která pomocí umělé inteligence analyzuje magnetickou rezonanci mozku a dokáže počítat a vykreslit rozměry jednotlivých částí.

K čemu je to dobré?

Dají se díky tomu pozorovat změny v čase či detekovat problematický vývoj. Když něco degeneruje, může to vypovídat o raném stádiu onemocnění. Člověk může vidět stárnutí mozku a může pracovat na revizi třeba i meditací, která dokáže provádět pozitivní změny v mozku. A oni by to měli být schopni měřit.

Investujete i do léčby?

Přímo investicemi do léčby chorob se záměrně nezabýváme. V tomto směru existuje spousta jiných investorů a firem. Tím, že investujeme do technologií, které zlepšují zdraví, zvyšují imunitu, na to jdeme z druhé strany. Spousta věcí je nicméně propojená. Investujeme tak do technologií, které mají potenciál stát se univerzálním řešením pro řadu věcí.

Třeba firma Maxwell Biosciences vyvinula specifické skupiny peptoidů, tedy něčeho jednoduššího než proteiny, které jsou vědci schopni nastavit tak, aby zničily libovolnou skupinu bakterií, hub, virů včetně SARSu, tedy celé skupiny virů způsobující covid. Jde o velice novou technologii s obrovským univerzálním použitím. Není to univerzální v tom, že jeden typ peptoidů zničí všechno, to by byl jed. Ale jsou schopni formulovat peptoid na míru viru i jeho mutací.

Je mezi podpořenými firmami i nějaká česká?

Sampling Human, kteří vyvíjí technologii pro zefektivnění sekvenování buněk, jsou z Česka, nicméně my jakožto investor jim pomáháme s přesunutím do USA, aby mohli víc expandovat. Součástí je rebranding a využití prostoru Longevity Tech Fundu v kalifornském Palo Altu. Takto pomáháme vícero evropským firmám, aby se mohly etablovat na americkém trhu. Obecně se ukazuje, že věc, která má v Evropě valuaci milion dolarů, má ve Velké Británii dva miliony a v USA čtyři miliony dolarů. To samé, ti samí lidé, ale na jiném trhu.

Co nejvíc atypického jste podpořili?

Specifická investice byla do filmu Longevity Hackers. Rozhovory filmařů s klíčovými hráči mají zvýšit všeobecné povědomí. Film by měl být uveden celosvětově v polovině roku.

Stávající fond je v Česku, nový bude v Americe a investovat bude i do hodně futuristických projektů.

Plánovali jste tři kola financování, teď vás čeká již čtvrté. Proč jste přidali další?

Co se týče našich kol, teď je čtvrté, neboť dvě předchozí byla velice rychle naplněna. Měli jsme relativně optimistická očekávání a i ta se předčila. Investujeme do více firem, než jsme původně plánovali, výhodou je větší diverzifikace. Poslední kolo bude zakončeno v březnu, stávající fond se tedy blíží ke konci investiční části, dostaneme se k pětačtyřiceti firmám v portfoliu, které budeme udržovat a postupně z firem odcházet. Náš fond je typ uzavřeného fondu. Předpokládáme, že bude exitován na přelomu roku 2025 a 2026. Již nyní nicméně připravujeme následný fond s větším rozsahem, který bude podporovat i pozdější stádia firem.

Půjde o samostatný fond?

Stávající fond je v Česku, nový bude v Americe a investovat bude i do hodně futuristických projektů. Již teď navazujeme spolupráci s Albert Einstein College of Medicine v New Yorku, se kterou budeme realizovat projekt na implementaci nové části šedé mozkové kůry. Je to potenciální základ něčeho jako transplantace mozku po poškození. S naší investicí z toho vznikne startup.

Zmínil jsi, že stávající fond založil i nějaké vlastní firmy. Představíš je?

Jde o pět firem, kterými doplňujeme mezery, které jsme v longevity spektru identifikovali. Vytváříme end to end řešení od vědeckého poznání až po distribuci. Naše firmy fungují globálně, pracuje v nich kolem padesátky lidí, včetně týmů z Česka. Rozjeli jsme třeba platformu pro doktory a zdravotní personál HealthyLongevity.guide, se kterou začínáme na americkém a britském trhu. Doktoři zatím nemají o výzkumu v této oblasti dobré povědomí, protože se zabývají primárně nemocí, nikoliv zdravím. Skrze platformu a zdravotníky chceme postupně rozšířit povědomí o postupech a osvědčených produktech blíž k masové populaci.

Kromě toho zakládáme kliniky a na nich výzkumy a klinické programy. Jednotlivé poznatky, produkty a řešení chceme poskládat v celek a ten aplikovat lidem. Pilotně jsme otevřeli kliniku HealthyLongevity.clinic v Praze, další vzniká v New Yorku a v Palo Altu. Předpokládáme nicméně rozvoj po celém světě. A dalším krokem už je budování fyzických míst, kde bude plný servis služeb toho, co podporuje dlouhověkost k dostání. Rozvíjíme místa v Kalifornii i v Praze. Pro širší distribuci jsme pak založili také dva infrastrukturní projekty.