Jako Michelin pro české galerie. Nový průvodce ukazuje 100 těch nejzásadnějších, na vrcholu jsou DOX i GASK
Projekt 100ks rozšiřuje své aktivity. Sestavil žebříček českých galerií a vytáhl do boje s plakáty z Ikey – nelimitovanými designovými printy.
Kam si zajít v Česku na dobré jídlo můžete zjistit v žebříčcích Michelinu nebo Gault&Millau, druhý jmenovaný má i speciální publikaci o českých hotelích. Projekt 100ks, který se snaží široké veřejnosti přiblížit umění, teď tak trochu po jejich vzoru přichází s vlastním průvodcem. Jmenuje se 100 galerií a jde o výběr stovky nejzásadnějších uměleckých institucí napříč zemí. Stejně jako restaurace v něm i ony můžou dostat jednu až tři hvězdičky a podle aktuálního, pilotního ročníku patří mezi ty vůbec nejlepší české galerie pražský DOX nebo kutnohorský GASK.
DOX i GASK získaly v novém průvodci, který najdete online na 100galerii.cz, maximálně možné tři hvězdičky. To znamená, že má jít o výjimečné galerie, které formují vkus i vývoj a patří mezi hlavní autority naší umělecké scény. Vedle nich si tohle hodnocení vysloužily ještě Galerie hlavního města Prahy a Galerie Rudolfinum.
Dvě hvězdičky, které mají značit instituce s prestiží, dlouhodobým vlivem a respektovanou vizí, získalo deset institucí a jednu hvězdu, jež znamená galerii zaručující kvalitu a dlouhodobý přínos k rozvoji české galerijní kultury pak dalších 31. Zbývajících 55 galerií je, podobně jako v případě gastronomických hodnocení, do výběru zařazeno bez hvězdiček. Na sestavování průvodce se podílela více než stovka osobnostní z oboru, včetně umělců, kurátorů i redaktorů věnujících se umělecké scéně a má tak ambici odrážet širší pohled odborníků.
Galerie se třemi hvězdičkami
- DOX – Centrum současného umění (Praha)
- GHMP – Galerie hlavního města Prahy (Praha)
- Galerie Rudolfinum (Praha)
- GASK – Galerie Středočeského kraje (Kutná Hora)
Galerie se dvěma hvězdičkami
- Národní galerie Praha (Praha)
- Museum Kampa (Praha)
- 8SMIČKA (Humpolec)
- Kunsthalle Praha (Praha)
- Alšova jihočeská galerie (Hluboká nad Vltavou)
- PLATO Ostrava (Ostrava)
- Galerie moderního umění v Hradci Králové (Hradec Králové)
- Moravská galerie v Brně (Brno)
- Galerie Václava Špály (Praha)
- Muzeum umění Olomouc (Olomouc)
Galerie s jednou hvězdičkou
- Galerie Lázně Liberec (Liberec)
- Trafo Gallery (Praha)
- Gočárova galerie (Pardubice)
- Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu / Galerie G99 (Brno)
- GVUO – Galerie výtvarného umění v Ostravě (Ostrava)
- Dům umění města Brna / Brno House of Arts (Brno)
- Telegraph Gallery (Olomouc)
a další, celý žebříček najdete na 100galerii.cz
„Dlouhodobým cílem 100ks je zpřístupňovat umění široké veřejnosti, a proto jsme se rozhodli uvést i tento nezávislý výběr galerií. Doufáme, že poslouží jako úvod do české galerijní scény, jiní zase díky němu objeví méně známé, a přece významné instituce,“ říká Jakub Svoboda, zakladatel projektu 100ks a iniciátor výběru 100 nejzásadnějších galerií.
Práce na novém průvodci začala v půlce loňského roku, kdy tým kolem Svobody zmapoval českou galerijní scénu a sestavili seznam přibližně 600 galerií. Z něj kurátoři spolupracující s projektem 100ks vytvořili short list téměř dvou set galerií a z něj pak vybírali oslovení odborníci.
Aktivity projektu 100ks, který funguje od roku 2022 a finančně ho pohání skupina Miton, tím ale nekončí. Před pár dny spustil Jakub Svoboda také iniciativu Zartu, která bere myšlenku zpřístupňování umění zase o kousek dál.
Zatímco samotné 100ks stojí na tom, že oslovení umělci pro něj vytváří limitované, stokusové tisky, které si mohou zájemci koupit za přístupné ceny, Zartu žádné omezené edice nemá a vytahuje do boje proti anonymním plakátům z Ikey a dalších podobných obchodů.
Platforma se zaměřuje na nelimitované, ale kurátorované designové printy od českých ilustrátorů, fotografů, tatérů i street artistů, jako je Filip Pošivač, Ondřej Trojan, Josef Sedlák aka Akrobat, Lihn Dao nebo Alexandra Májová.
„Za každým návrhem stojí skuteční autoři a autorky, nikoli AI. Při výběru umělců pro Zartu se neřídíme trendy, ale hledáme především silný rukopis, energii a nápad. Nechceme další anonymní dekorace do každého obýváku. Chceme, aby bylo jasné, kdo za daným motivem stojí,“ doplňuje Jakub Svoboda.
Na rozjezd Zartu opět přispěl i Miton, který tím 100ks poslal už svou třetí investici. Stejně jako v minulých případech se má jednat o nižší miliony korun. „Ve světě nekonečného obsahu vytvořeného s pomocí AI nebo kompletně AI se bude hodnota lidské tvorby zvyšovat – ať už se jedná o řemesla, nebo umění,“ říká k tomu zakládající partner Mitonu Michal Jirák.
Momentálně lze na Zartu vybírat z tvorby téměř 70 umělců a umělkyň a další mají přibývat, cena těchto printů začíná na 1 200 korunách.