Je jich šest, ještě jim nebylo třicet a mají našlápnuto zlepšit Spořku. Tohle je Future Mindset Board

Uložit 0

Když před půl rokem vystavil generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon na svůj LinkedIn neformální fotku, na které s úsměvem drží v rukou ceduli s nápisem #hiring, neměl tentokrát na mysli nábor zkušených manažerů a poradců do pobočkové sítě. Spustil tím unikátní projekt – hledání členů stínového představenstva, které budou tvořit zejména mladí lidé nebo starší s mladým duchem a takoví, co budou mít potenciál posunout banku k inovativním strategickým rozhodnutím.

Příspěvek měl na sociální síti úspěch – víc než 7 000 lajků je hodně i na jednoho z nejúspěšnějších CEO českého LinkedInu. „S kolegy v představenstvu je nám v průměru 54 let a fakt cítíme, že potřebujeme intenzivní interakci s mladou generací zejména v oblasti našeho strategického směřování, jinak nám hrozí ztráta relevance,“ připsal s vysvětlením, že každý stávající člen představenstva tím má k sobě získat své mladší alter ego, se kterým se budou navzájem inspirovat a učit se.

Do projektu se během loňského září přihlásilo 2 488 kandidátek a kandidátů, kteří prošli několika koly výběrového řízení. Z něj vzešlo nejprve osmnáct semifinalistů a nakonec šest vítězných jmen. „Máme vybráno! Tolik kondenzované energie, kreativity, ambicí a obrovsky zajímavých osobností nepotkává člověk každý den,“ dodal k tomu Tomáš Salomon. Do výběru přitom v bance zapojili kromě běžných nástrojů a vlastních zkušeností i umělou inteligenci, která pomáhala proces výběrového řízení urychlit.

Máme možnost ptát se „proč“, nahlížet pod povrch rozhodnutí a ovlivnit nejen strategii největší banky v zemi.

„Mladí lidé do 30 let tvoří dle dat ČSÚ téměř třetinu populace Česka, přesto jejich hlas často ve společnosti chybí. Ať už jde o politiku, školství nebo korporace, zastoupení mladých ve veřejném prostoru je velmi nízké,“ vysvětluje Kateřina Sommerová, které projekt Future Mindset Board vede. Dodává, že například z průzkumu Executive Job mezi 1 500 manažery vyplynulo, že jen čtyři procenta z nich jsou ve věku pod 30 let a jen třináct procent patří do kategorie mezi 30 a 35 lety. „To chceme změnit a inspirovat tím i další společnosti,“ říká.

Stávající seniorní členové boardu nyní budou v tandemu se svým mladším kolegou fungovat po dobu jednoho roku. Vedle rozvoje strategie České spořitelny bude rolí členů stínového představenstva zejména zvýšit její atraktivitu a viditelnost na sociálních sítích. Tam už ostatně banka v dalších kampaních zapojuje i známé influencery jako například Kovyho nebo Mikýře.

Future Mindset Board: Seznamte se

Od vývoje interních aplikací v Tesle a fintechové analýzy v OECD přes vývoj kryptoměnových aplikací až po analýzy velkých dat a customer experience – do finální šestice spořitelna vybrala mix osobností s různorodými zkušenostmi. CzechCrunch teď přináší jejich představení. Jaké mají zkušenosti a co od Future Mindset Board čekají?

Kristýna Exnerová (24 let), LinkedIn

„Baví mě poznávat komplexitu největší české banky a zkoumat, jak tuto složitost přiblížit lidem,“ říká Kristýna, absolventka ekonomie na pardubické univerzitě, která aktuálně studuje ekonomiku a management se zaměřením na udržitelný byznys. Zkušenosti získala nejen ve vývoji aplikací a jejich využití v oblasti zákaznické zkušenosti například v energetické společnosti ČEZ, ale také v projektovém řízení v rámci stáže v italském Římě. Vítězka soutěže studentských byznysových projektů Mattoni Eagles věří, že ji působení ve Future Mindset Boardu umožní dál pracovat se zákaznickou i zaměstnaneckou zkušeností a rozvinout používání AI napříč bankou.

Michala Stupková (28 let), LinkedIn

„Díky projektu Future Mindset Board můžeme přinášet bance nezaujatý pohled na její fungování a pomáhat tak odhalovat příležitosti pro její efektivnější řízení. Také se podílíme na nastavení strategie na dalších pět let tak, aby banka byla připravená na budoucnost a uměla rychle reagovat na změny a trendy na trhu,“ říká Michala, která do Future Mindset Boardu přináší zkušenosti z ministerstva financí, konzultační společnosti EY nebo mezinárodního projektu při OECD. Michala je vystudovaná právnička, která se nyní v České spořitelně věnuje investicím, fintechu a inovacím ve firemním bankovnictví.

Alice Suchánková (22 let), LinkedIn

„Velmi si cením toho, že nám představenstvo a celá Česká spořitelna takto otevřely dveře. Díky tomu máme možnost ptát se ‚proč‘, nahlížet pod povrch rozhodnutí a ovlivnit nejen strategii největší banky v zemi,“ říká studentka magisterského studia v oblasti finančního řízení. Alice má praxi v auditu a kapitálových transakcích ze společnosti Deloitte a v rámci projektu se chce soustředit na posílení finančního vzdělávání a podporu mladých lidí v bance. „Byla bych ráda, kdyby tahle ochota více zapojovat mladé zůstala, a přála bych si, aby projekt inspiroval i další společnosti k podobným krokům.“

Daniel Rampas (26 let), LinkedIn

Daniel působí v České spořitelně jako úspěšný investiční specialista, v jehož dosavadní kariéře se potkává schopnost neustálého profesního růstu se schopností předávat své zkušenosti a dovednosti juniorním kolegům i absolventům, kteří vstupují na pracovní trh. „Během několika let ve spořitelně se mi podařilo díky programům rotací a stáží poznat mnoho částí spořitelny a jsem přesvědčen, že Future Mindset Board je obrovská příležitost otevřít banku mladé generaci a jít tak příkladem ostatním,“ říká Daniel.

Otto Eden (23 let), LinkedIn

„Vyšší zastoupení mladých lidí ve vedení společnosti i ve společnosti obecně je moje osobní i profesní mise. Jsem přesvědčen, že je to jedna z podmínek prosperity Česka,“ říká Otto Eden, další z členů Future Mindset Boardu a zakladatel neziskovky Club Alpbach Czechia & Slovakia. Díky ní mají každý rok mladí Češi a Slováci šanci účastnit se diskusí s předními světovými politiky, experty a osobnostmi na mezinárodním diskusním Evropském fóru v rakouském Alpbachu. Student ekonomie na Vídeňské univerzitě získal vedle vlastních studentských projektů cenné zkušenosti také v rámci práce pro automobilku Tesla.

David Jokeš (26 let), LinkedIn

„První dva měsíce v České spořitelně byly hlavně o poznávání banky a hledání oblastí, které bychom mohli posunout směrem k mladým lidem. Momentálně totiž spolupracujeme nejen na strategii banky jako celku na dalších pět let, ale taky na oblasti investování, které se snažíme zjednodušit a co nejvíc přiblížit mladým lidem,“ popisuje David dosavadní práci ve Future Mindset Boardu. Student podnikové ekonomiky na VŠE v Praze se před nástupem do stínového představenstva banky věnoval produktovému managementu, návrhu aplikací, marketingu digitálních produktů a oblasti kryptoměn a blockchainu.

„Jsou nabití fakt nakažlivou energií a chutí nejen posouvat a měnit Spořku a svět bankovnictví, ale dokázat sobě i okolí, že bychom v Česku měli dát mladé generaci mnohem větší prostor než dosud,“ komentuje start projektu další členka představenstva České spořitelny Daniela Pešková. Po roce spolupráce bude výstupem Future Mindset Boardu návrh konkrétních inovací a změn, které Česká spořitelna představí a zapracuje do své dlouhodobé strategie.