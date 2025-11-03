Jedenáct let strávil v Applu, dnes Čechům prodává vyhlášené matrace z Itálie. Mají je i v Grandhotelu Pupp
Před lety začal jeho otec do Česka dovážet italské matrace. Teď Filip Hlaváč stojí v čele českého Magniflexu a radí, jak na lepší spánek.
Poslední roky řídil prodej iPhonů a dalších zařízení Applu pro český a slovenský trh, po jedenácti letech se ale rozhodl vrátit zpět do podniku svých rodičů. V českém Magniflexu, ve kterém už dřív zodpovídal za byznysový rozvoj, přebral Filip Hlaváč po svém otci letos v únoru ředitelské křeslo a na konci roku plánuje pokořit stamilionový obrat.
Z prostředí mezinárodního giganta s vysokým pracovním tempem a velkými nároky na výkonnost si Filip Hlaváč odnesl zkušenosti, které se nyní snaží v Magniflexu uplatnit. „Rozhodnutí odejít z Applu bylo mnohem složitější než rozhodnutí vstoupit do rodinné firmy,“ popisuje, „nyní mám ale mnohem větší míru svobody a 80 procent svého času trávím agendou, kterou považuji za smysluplnou, což ve velkých korporacích bývá často naopak.“
Italská rodinná firma Magniflex, která se už přes 60 let věnuje výrobě matrací a exportuje je do téměř stovky zemí světa, pronikla na český trh právě díky Františku Hlaváčovi, bývalému bankéři a otci Filipa Hlaváče, který se ve svých padesáti letech rozhodl pro kariérní otočku a pod hlavičkou CFH Group začal matrace distribuovat nejen sem, ale následně i na Slovensko a do Polska.
„Jedna z mých podmínek pro návrat byla, že si jasně stanovíme, jak bude řízení fungovat,“ vysvětluje jeho syn. „Byli jsme domluveni, že budu minimálně půl roku pracovat paralelně s tátou, zaměřím se na obchodní část firmy, a když nastane ten správný čas, řízení firmy převezmu, což se taky stalo. Zatím se nám daří a táta je klidný,“ popisuje Hlaváč. Jeho otec společně se svou ženou Lenkou Hlaváčovou ale zůstávají majoritními akcionáři a také členy dozorčí rady a představenstva.
Jedním z cílů nového ředitele je dobře zabydlenou značku trochu omladit a oslovit tu část populace, která dosud výběru matrace nevěnovala velkou pozornost. Navazuje přitom na práci svého otce, který dlouhodobě stavěl komunikaci Magniflexu na odbornosti, faktech a vzdělávání trhu v oblasti zdravého spánku.
„Táta dal značce pevné odborné základy, já bych k nim chtěl přidat i osobní rozměr a obrátit pozornost na inspirativní lidi mimo firmu, kteří na našich matracích spí,“ vysvětluje Hlaváč. Mezi nimi je například technologický influencer Petr Mára s rodinou, se kterým se Hlaváč potkal díky Applu, nebo herci Jiří Lábus, Barbora Poláková či Pavel Liška.
Na italských matracích spí také hosté ve více než 500 hotelech, včetně karlovarského Grandhotelu Pupp. „Jsme jedna z mála značek, které mají nejvyšší certifikaci nehořlavosti, což je dáno specifickou úpravou vlákna,“ vysvětluje Hlaváč, čím jsou jeho výrobky lákavé pro ubytovací zařízení. Zároveň ale kladou italští výrobci důraz i na ekologické materiály, udržitelnost a zdravotní nezávadnost.
Matrace jako biohackingový nástroj
Mít vyváženou stravu, vystavovat se ráno dennímu světlu a večer naopak světlo i obrazovky omezovat. Výčet biohackingových a longevity doporučení je téměř bez konce a vždy se dá ještě něco zlepšit. Na čem se ale všichni odborníci i biohackeři shodnou, je, že základem je dostatečně dlouhý spánek nerušený trávením pokrmu, alkoholem nebo hlukem. Během spaní totiž regeneruje celé tělo včetně mozku, který se zbavuje nahromaděných toxinů, regeneruje také paměť a produkují se hormony.
„Je to to nejdůležitější a nejvzácnější, co člověk může pro regeneraci těla udělat,“ říká Filip Hlaváč. Právě správný výběr matrace je jedním z aspektů, kterými se dá příznivě spánek ovlivnit. Správně zvolená tuhost matrace může pomoci snižovat bolest zad nebo zlepšovat samotnou kvalitu spánku. Sám Filip Hlaváč shrnuje důležitost správného výběru matrace do tří hlavních důvodů: „První z nich je regenerace páteře a kostry, druhý regenerace svalstva a tkání a třetí pak regenerace mozku. Pro ten je obzvlášť důležité, aby člověk nebyl během spánku rušen.“
A patentovanou matraci MagniStretch, vyvinutou ve spolupráci s lékaři z univerzity ve španělské Zaragoze, označuje Hlaváč za biohackingový nástroj. „Během spánku na ní dochází k mikroprotahování páteře a meziobratlových prostor, čímž se minimalizuje tlak na meziobratlové ploténky, tkáně i nervovou soustavu,“ tvrdí Hlaváč. „Samozřejmě je ale potřeba dodat, že samotná matrace člověka nevyléčí, může však být skvělým doplňkem rehabilitace, například při výhřezu ploténky, nebo působit preventivně,“ dodává. „Zdravé polohy spaní jsou na zádech nebo na boku. Při spaní na boku by matrace měla ustoupit ramenům a bokům a ve spolupráci s polštářem udržet páteř v rovině,“ vysvětluje.
Kromě již zmíněné regenerace kostry a tkání je pro odpočinek mozku zásadní, aby nebyl během spánku rušen. V některých případech jako během rodičovství se tomu zabraňuje těžko, jindy ale může pomoci právě i sama postel. „Nad ránem obsahují spánkové cykly mnohem více mělkého spánku a jakékoliv vzruchy je mohou snadno narušit. Mikroprobuzení může způsobovat i otáčení partnera vedle vás. To dokáže eliminovat třeba matrace v takzvaném duálním komfortu, kdy jsou v jednom společném potahu dvě jádra matrace. Navenek působí jako jedna velká matrace, nevnímáte žádnou mezeru a nedochází k přenosu pohybu člověka vedle vás,“ uvádí šéf firmy.
Poslední dva aspekty, na které je dobré během výběru matrace dbát, jsou podle něj termoregulace a hygiena. „Proto existují matrace s chladivými potahovými látkami a na obecné rovině se nedoporučuje mít v ložnici televizi. Vedle negativního působení modrého světla se při delším sezení matrace zahřeje a po ulehnutí nedojde k požadovanému ochlazení těla, které je k usnutí žádoucí,“ vysvětluje. Z hygienického hlediska je zase vhodné, aby matrace ležela na pevném roštu a dostatečně odváděla vlhkost, protože člověk za noc vyloučí přibližně půl litru potu.
Hlavní ale je matraci předem vyzkoušet a nekupovat ji jen tak naslepo. „Lidé k nám a k našim obchodním partnerům chodí obvykle dvakrát, třikrát a stráví na prodejně i více než hodinu. Někdy si dokonce přinesou vlastní hudbu k poslechu. Nám ale záleží na tom, aby si vybrali matraci, která bude pro jejich tělo dlouhodobě vhodná, protože s ní v následujících letech stráví šest až devět hodin denně, což je za období deseti let doporučeného životního cyklu kvalitní matrace až třicet tisíc hodin,“ dodává Hlaváč.