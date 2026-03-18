Jednu miliardovou firmu prodal, s novou teď chce dobýt sklady celého světa. Vyvinul na to extra roboty
Ján Žižka se svým startupem Brightpick útočí na giganty, jako jsou AutoStore či Exotec. Nyní představil skladovací systém poháněný AI.
Rohlík to zná dobře. Když chcete k zákazníkovi doručit čerstvé potraviny do hodiny, musí váš sklad fungovat jako hodinky – bez prostojů, bez chyb, ideálně i bez závislosti na lidech. A právě proto Rohlík i Dr. Max patří mezi zákazníky Brightpicku, česko-slovenského startupu, který do jejich skladů nasadil vlastní roboty. Teď ale firma míří výš a chce si ukousnout z koláče, o který se dosud dělily nadnárodní obři.
Ten koláč se jmenuje AS/RS – automatizované systémy pro skladování a vychystávání objednávek. Globální trh s nimi se letos pohybuje kolem jedenácti miliard dolarů a dál roste, protože e-shopy prostě nemají jinou možnost: zákazníci chtějí zboží druhý den, mzdy v logistice jdou nahoru a spolehliví skladníci na noční směny se shání čím dál hůř. Automaty se proto stávají nutností, ne luxusem.
Trh mají pevně v rukou zavedení hráči. Norský AutoStore se stal symbolem vysoce hustého skladování – jeho systém vypadá jako gigantická hrací kostka plná robotů pohybujících se po vrchní mřížce.
Francouzský Exotec boduje s roboty, kteří dokážou jezdit po podlaze i šplhat po regálech. A pak jsou tady japonský Daifuku nebo německý SSI Schaefer – průmysloví veteráni, kteří obsluhují ta největší a nejsložitější logistická centra. Do této společnosti se teď chce nacpat Brightpick se svým novým systémem Gridpicker.
Brightpick není nováček bez zkušeností. Za firmou stojí Ján Žižka, jehož příběh začíná na Komenského univerzitě v Bratislavě, pokračuje doktorátem zaměřeným na strojové vidění a robotiku na MIT v Bostonu a vrcholí prodejem první firmy Photoneo – ta vyvíjí systémy počítačového vidění pro průmyslové roboty – americké společnosti Zebra Technologies za více než miliardu korun na konci roku 2024. Brightpick se z tohoto dealu vydělil jako samostatná jednotka a dál si žije vlastním životem s centrálou v texaském Austinu a vývojovým týmem v Evropě.
Z let, kdy jeho roboti vychystávali objednávky pro Rohlík nebo Dr. Max, si Žižka odnesl velmi konkrétní poznatek: automatizace středně velkých a velkých fulfillment center naráží na strop. Stávající shuttle systémy – kolejnicové stroje, které se pohybují v regálech – jsou výkonné, ale drahé, těžkopádné a pomalé na instalaci.
Tři čtvrtiny trhu přitom takové zastaralé systémy podle Brightpicku stále používají. „S rostoucím počtem instalací jsme viděli, že velká část trhu vyžaduje mnohem vyšší propustnost a výkon, než jaké dokážou nabídnout nynější systémy,“ říká Žižka.
Odpovědí je tedy Gridpicker. Systém kombinuje hustou hliníkovou mřížku – podobnou té, jakou používá AutoStore – s mobilními roboty vlastní konstrukce, kteří se po ní pohybují a vychystávají zboží přímo z přepravek. Každý robot uveze dvě objednávkové přepravky najednou a zvládne přes sto odběrů za hodinu.
Srdcem je software Brightpick Intuition, poháněný umělou inteligencí, který koordinuje celou flotilu a v reálném čase optimalizuje trasy. Žižka říká, že systém dosahuje dvojnásobné propustnosti na metr čtvereční oproti tradičním řešením a prý je o čtyřicet procent levnější.
Zatímco své dosavadní skladové roboty nabízeli Žižka a spol. i formou pronájmu či moderně řečeno jako RAAS, tedy robot-as-a-service, v případě novinky si budou zákazníci muset systém aspoň z počátku koupit.
„Tento produkt bude zpočátku nabízen výhradně jako investice do vybavení v rámci tradičního prodejního modelu. Je určen pro mnohem větší sklady než náš systém Autopicker. Pro představu: většina projektů Gridpicker se pohybuje v hodnotovém rozmezí pět milionů eur a více, zatímco průměrná hodnota kontraktu u systému Autopicker činí dva miliony eur,“ vysvětluje Andrey Bakholdin, ředitel rozvoje ve startupu Brightpick.