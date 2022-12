Netflix vydal možná nejlepšího Pinocchia. Film režiséra Faunova labyrintu zkoumá ztrátu i fašismus

Nepočítáme-li snímek A.I. Umělá inteligence (a možná i včetně něj), na Netflixu právě vyšla dosud možná nejlepší z desítek audiovizuálních adaptací příběhu o Pinocchiovi. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Věděli jste, že Pinocchio, postava italského spisovatele Carla Collodiho z konce 19. století, původně zemřel pověšený na stromě? Dost možná ne, jelikož od té doby legendární příběh oživlé loutky prošel mnoha různými variacemi a disneyfikací – a stal se přímočarou pozitivní moralitou. To se mění s příchodem loutkové adaptace Guillerma del Tora, režiséra Faunova labyrintu nebo Tváře vody.

Jeho nový snímek se odehrává v Itálii v meziválečném období, kdy je na vzestupu fašismus. Tesař Geppetto před lety ve válce tragicky přišel o syna a jednu noc v návalu smutku pokácí strom zasazený na jeho hrobě, aby z něj vyrobil loutku. Ta s pomocí dobré víly oživne a Geppetto se s ní po počátečním zděšení začíná sžívat. Okolí má ale problém zázrak přijmout. Jednoho dne, když spolu opravují dřevěného Krista v kostele, se malý Pinocchio otce zeptá: „Proč mají všichni rádi jeho, a ne mně, když jsme oba ze dřeva?“

Foto: Mandrake the Black/Netflix Režisér Guillermo del Toro a loutka Pinocchia

V tuto chvíli musí být všem jasné, že del Torův film sice neodradí dětské publikum, nebojí se ale otevírat náročnější témata, kterým porozumí spíš jejich rodiče. Zatímco nedávno vydaná hraná adaptace od Disney je označovaná za zbytečný remake bez duše, animovaný snímek z produkce Netflixu byl přijat přesně opačným způsobem. Pinocchio se neustále pohybuje mezi humorem a morbiditou a vytváří tak promyšlený příběh o tom, co je to být člověkem.

Některé sice poněkud zaskočil fakt, že se jedná o muzikál, potemnělá estetika spolu se zkoumáním otcovství, truchlení nebo fašismu by ale měla přesvědčit i většinu těch, kteří tento žánr jinak nevyhledávají. Pinocchio Guillerma del Tora je dostupný na Netflixu.

Co ukazují trailery

The Last of Us

Seriál The Last of Us by patřil mezi nejočekávanější televizní projekty příštího roku už jen proto, že je adaptací jedné z nejlépe hodnocených videoher vůbec. Postapokalyptický příběh, jehož hrdinové Joel a Ellie cestují nebezpečnou krajinou pro záchranu lidstva, ale navíc do televizní formy zpracoval hlavní tvůrce předlohy spolu s autorem minisérie Černobyl. A nový trailer ukazuje, že by to mohlo velice dobře fungovat. Více zde.

Zaklínač: Pokrevní pouto

Nová minisérie Netflixu se odehrává 1 200 let před érou Geralta z Rivie a má ukázat jak vrchol vlády elfů, tak události, které vedly k jejich úpadku. Hlavní hrdinové přitom budou bojovat proti útlaku ze strany autoritářské říše. Jak jsme přiblížili v článku, tvůrci slibují osobité pojetí žánru fantasy.

Perry Mason

V roce 2020 na HBO dorazil slavný Perry Mason v nové, složitější, temnější a mnohem stylovější formě. Noirové drama z právnického prostředí se příští rok na obrazovky vrátí a přinese případ brutální vraždy potomka rodiny vlastnící ropné impérium. Na první pohled zřejmé řešení ale odkryje konspiraci, která hrdinu donutí pochybovat o samotném konceptu spravedlnosti.

Infinity Pool

Brandon Cronenberg se docela jasně profiluje jako pokračovatel odkazu svého věhlasného otce Davida. Po sci-fi hororu Possessor z roku 2020 teď přichází zneklidňující thriller s Alexanderem Skarsgårdem a Miou Gothovou o spisovateli, který ve zvláštním luxusním resortu plném dekadence a násilí omylem zabije muže. Trest si může vybrat: buď bude popraven, nebo zaplatí velkou sumu peněz a nechá popravit svého dvojníka.

Co hýbe světem filmu a televize

Druhý Avatar je ohromující, tvrdí kritici

Příští týden do kin po celém světě dorazí dlouho očekávané pokračování Avatara – a podle prvních reakcí je skutečně na co se těšit. Kritici novinku Jamese Camerona na sociálních sítích označili za vizuální mistrovské dílo, které z technického hlediska nemá obdoby. Chvály se ale dočkala také emocionální stránka filmu a příběh zaměřený na rodinu. Více zde.

Nová streamovací služba je plná české tvorby

V uplynulém týdnu se spustilo České kino, nová streamovací služba zaměřená na tuzemskou filmovou a televizní tvorbu. Jak jsme popsali v článku, uživatelé zde za 99 korun měsíčně dostanou přístup k více než 600 titulům ve vysoké kvalitě, od klasiky s Vlastou Burianem až po třeba Pelíšky.

Temná věž od Stephena Kinga má dostat obří adaptaci

Sérii Temná věž, která zahrnuje devět románů, povídku a mnoho odkazů v dalších dílech, považuje spisovatel Stephen King za svoje opus magnum. Na rozdíl od mnoha jeho jiných titulů se ovšem nikdy neobjevilo na obrazovkách – s výjimkou filmu z roku 2017, který nepotěšil ani fanoušky knih, ani ostatní diváky.

Teď King požehnal novou adaptaci, kterou má na starosti Mark Flanagan, tvůrce hororového seriálu Netflixu The Haunting, minisérie Půlnoční mše nebo filmu Doktor spánek od Stephena Kinga. Flanagan v rozhovoru pro server Deadline prozradil, že má v plánu legendární Temnou věž zpracovat jako seriál s minimálně pěti řadami plus dva celovečerní filmy. Projekt označuje za svůj „svatý grál“, na kterém v hlavě pracuje už půlku života.

Nové vedení DC zabilo Wonder Woman

Koncem října byl James Gunn, režisér Strážců galaxie, jmenován kreativním ředitelem DC Studios s cílem vytvořit zde podobně konzistentní rozsáhlé univerzum, jaké vydělává hory peněz Marvelu. Jeho první velký krok? Zastavení příprav druhého pokračování Wonder Woman. První film v roce 2017 uspěl finančně a kriticky, druhý předloni naopak v obou směrech propadl. Na Twitteru teď Gunn vysvětlil, že některé projekty zkrátka do nového pojetí DC univerza nezapadají. Zda se jako Wonder Woman v budoucnu znovu objeví Gal Gadot, zatím není jasné.

Co si dnes pustit

Jeho temné esence

HBO Max | Fantasy | 2019-2022 | 3 řady | ČSFD

Reprofoto: HBO/YouTube Seriál Jeho temné esence

Cestování mezi dimenzemi, rozsáhlý svět plný náboženství a politiky, fantastická stvoření a v jádru příběh o vykoupení lidstva plný komplexních postav. Více než deset let po mizerném Zlatém Kompasu se knižní série Jeho temné esence dočkala důstojné adaptace v seriálu HBO. Ten nyní ve třetí řadě vrcholí a podle reakcí kritiky i diváků je na co se dívat, počínaje zajímavým vizuálním zpracováním a konče poetickým, melancholickým vyzněním.

Poslední hvězdy stříbrného plátna

HBO Max | Dokumentární | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Reprofoto: Movie Coverage/YouTube Dokumentární série Poslední hvězdy stříbrného plátna

Ona je oscarová herečka a hollywoodská hvězda, on se vedle skvělé herecké kariéry prosadil také jako velice dobrý automobilový závodník. Joanne Woodwardová a Paul Newmann patří mezi nejznámější hvězdné páry v historii Hollywoodu, a to jak díky svým profesním či uměleckým úspěchům, tak díky padesátiletému romantickému vztahu označovanému za velký příběh lásky.

Ethan Hawke teď režíroval šestidílný dokument, který na základě přepisů nahrávek pamětí obou hvězd sleduje jejich život. Ve skvěle hodnocené sérii se objevují Laura Linney jako Joanne, George Clooney jako Paul, rodina Newmanových nebo také Martin Scorsese.

Základka Willarda Abbotta

Disney+ | Komedie | 2021-dnes | 2 řady | ČSFD

Reprofoto: ABC/Netflix Seriál Základka Willarda Abbotta

Základka Willarda Abbotta je tak trochu jako Kancl díky formátu fiktivního dokumentu, je ale zasazená do prostředí současného amerického školství. Nudné prostory korporátních kanceláří tak vystřídala podfinancovaná základní škola, místo mnohdy hrubého a trapného humoru zase nastupuje vtipná kritika amerického vzdělávacího systému. V zámoří seriál nadchnul jak novináře, tak diváky, bezesporu má ovšem šanci pobavit či nabídnout relevantní myšlenky i zde.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Wednesday

2. Médium

3. 1899

4. Andor

5. Willow

Nejsledovanější filmy:

1. Trol

2. Trojúhelník smutku

3. Milenec lady Chatterleyové

4. Fabelmanovi

5. Indiana Jones a volání osudu

