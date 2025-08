Kam na trhy, řemeslné pivo nebo českou kuchyni? Přinášíme tipy na cyklovýlety východně od Prahy

Uložit 0

Po severu, západu a jihu se s dalším dílem našeho letního cykloseriálu vydáváme východně od Prahy. Tentokrát míříme směrem na Říčany, Jevany, Úvaly nebo až k Labi – a i tyto trasy mají co nabídnout. Ať už hledáte pohodový výlet s kávou a trhy, nebo delší okruh s výšlapem a návratem vlakem.

Východ Prahy a jeho okolí je cyklisticky rozmanitý – nechybí roviny podél říček, ale ani mírně zvlněný terén mezi vesnicemi, lesy a poli. Dojet se dá třeba k trhům v Říčanech, na sladké do Jevan nebo za pivem do Úval. Kdo má víc času, může vyrazit až na Labskou cyklotrasu a skončit třeba zmrzlinou v Poděbradech.

Trasy jsme jako vždy osobně projeli nebo nám je doporučili čtenáři a přátelé. A protože ani tentokrát nechybí gastrozastávky, najdete u každého výletu i tip, kde si dát něco na zub.

🚲 Praha – Říčany

🛣️ Délka: cca 45–50 km (tam a zpět)

📍 Gastrozastávky: říčanské trhy, Pekárna Okýnko

🚲 Náročnost: střední

Trasa do Říčan je ideální na pohodový výlet z města. Vede přes klidnější silnice a cyklostezky až do městečka, kde se vyplatí stavit se na sobotních trzích nebo si skočit pro čerstvé pečivo do Pekárny Okýnko. Díky nenáročnému profilu a příjemné vzdálenosti je ideální i pro víkendové dopoledne.

🚲 Dolní Počernice – Jevany – Úvaly

🛣️ Délka: cca 80 km (okruh)

📍 Gastrozastávky: Café 1888, Pivovar Libertas

🚲 Náročnost: vyšší, stoupání směrem do Jevan

Delší okruh, který propojuje východní a jihovýchodní části Prahy. Z Dolních Počernic vede trasa přes Říčany až do Jevan, kde se vyplatí zastávka v Café 1888. Odtud pokračuje do Úval, kde vás čeká třeba Pivovar Libertas s výběrem piv a malým občerstvením. Jedná se o trasu delší, která je fajn na víkendovou vyjížďku.

🚲 Cyklostezka Rokytka

🛣️ Délka: cca 30 km (tam a zpět)

📍 Gastrozastávky: Monkey Coffee House, Jedno Kafe

🚲 Náročnost: nízká

Jedna z nejoblíbenějších pražských tras, která vede z Libně podél říčky Rokytky až do Horních Počernic. Po cestě se dá stavit v Monkey Coffee House nebo dál za Hloubětínem v podniku Jedno Kafe, kde mají výběrovou kávu i domácí sladké pečivo. Trasa je pohodlná a vede většinu času podél vody.

🚲 Libeň – Čelákovice – Poděbrady

🛣️ Délka: cca 70 km (s návratem vlakem)

📍 Gastrozastávky: Fleknakafe, Zmrzlinárna, Rybárna

🚲 Náročnost: střední

Kdo chce vyrazit dál od města, může od Rokytky pokračovat až na Labskou cyklotrasu směrem do Poděbrad. Trasa vede pohodlně podél Labe, téměř po rovině, takže se nabízí i rychlé koupání. V Čelákovicích se zastavte ve Fleknakafe, v Nymburce zase doporučujeme vyhlášenou Zmrzlinárnu nebo Rybárnu u jezera. Zpátky se pak dá pohodlně naskočit na vlak a jste za hodinu zase v Praze.

🚲 Výtoň – Průhonice

🛣️ Délka: cca 40 km (tam a zpět)

📍 Gastrozastávky: Babiččina zahrada

🚲 Náročnost: nízká

Cyklostezka A23 vede z Výtoně až do Průhonic, převážně podél potoka Botič. Trasa je s mírným převýšením, vhodná i pro klidné vyjetí bez provozu. V Průhonicích pak stojí za návštěvu restaurace Babiččina zahrada, kde si můžete dát ta nejkomfortnější jídla tradiční české kuchyně.

Máte i vy tipy na cyklistické trasy, které vedou kolem gastronomických zastávek? Dejte mi vědět na evelina@cc.cz.