Kde se vzal elektrický mlýnek, který na vás všude vyskakuje? Do Česka ho přivedlo pepřové duo
Česká značka Pepper Field známá kampotským pepřem přivezla gadget pro kuchařské nadšence – elektrický mlýnek s vyměnitelnými náplněmi.
V posledních týdnech se na sociálních sítích a u influencerů objevuje stále častěji elektrický mlýnek, který v jednu chvíli mele sůl, aby za okamžik zpracovával pepř nebo jinou surovinu. Kdo ale za gadgetem pro kuchařské nadšence stojí? Za samotným mlýnkem, který se jmenuje FinaMill, je manželský pár ze Spojených států, který strávil dlouhé roky vývojem produktu, aby vyřešili problém křížové kontaminace chutí mezi různými kořeními. A do Česka ho teď přivedlo pepřové duo Klára Dohnalová a David Pavel, kteří se proslavili kampotským pepřem z Kambodži a značkou Pepper Field.
„Byli jsme na pracovní cestě v Dánsku, kde máme jednoho z dodavatelů. Ten přišel s tím, že dostal z USA nabídku prodávat ještě jednu značku. Zlomový moment přišel v kuchyni. Tehdy jsme pochopili, že to je něco naprosto inovativního, co budou hobby nadšenci milovat,“ popisuje Klára Dohnalová, spoluzakladatelka Pepper Fieldu, první setkání s produktem, jehož kouzlo lze pořádně docenit skutečně až ve chvíli, kdy ho začnete používat.
Pro českou značku se nakonec stal americký elektrický mlýnek logickým rozšířením portfolia. „Je fér dodat jednu věc: FinaMill není náhrada našich vlastních mlýnků. Je to rozšíření portfolia pro specifickou skupinu zákazníků – pro ty, kdo chtějí experimentovat a mít víc chutí okamžitě po ruce,“ dodává Dohnalová. Přesto museli o získání exkluzivity pro distribuci na českém trhu pořádně bojovat.
„Bylo to poměrně náročné, protože exkluzivní distribuci získávají až značky, které přinesou reálné prodeje a konkrétní čísla. My jsme ale trvali na tom, že máme silný love brand a dokážeme FinaMillu dát takovou komunikaci, jakou si zaslouží,“ vysvětluje Dohnalová. Vedle viditelných marketingových zářezů mohly argumentovat i svými finančními výsledky, kdy samotná značka Pepper Field předloni utržila bezmála padesát milionů korun.
Rozhodující byl nakonec osobní kontakt se zakladateli FinaMillu Alexem a Sophií Liuovými, kteří společně se svou dcerou přijeli do Prahy a nahlédli tu pod pokličku celého českého projektu, který se od svého založení v roce 2018 specializuje na přímý dovoz a prodej nejkvalitnějšího kampotského pepře z Kambodži. Tam spolupracuje s více než dvěma sty rodinami drobných farmářů, vykupuje od nich pepř za férové ceny a zajišťuje tím ekonomickou stabilitu místních pěstitelů.
„Na první dobrou jsme si sedli osobnostně, protože mají podobný příběh, jako my s Davidem – on se celý život věnoval designu, ona vaření a chtěli z té vášně vytvořit něco výjimečného,“ říká spoluzakladatelka Pepper Fieldu, která celou „pepřovou“ značku od začátku rozvíjí se svým partnerem Davidem Pavlem. FinaMill je sice na první pohled relativně klasický elektrický mlýnek, stojí za ním však mimořádně dlouhý vývoj.
Alex Liu, který má zázemí v technologiích a programování v Silicon Valley, se kdysi rozhodl vyřešit problém, který zná každý kuchař – buď máte jeden mlýnek na všechno a pepř pak chutná po kmínu z minula, nebo máte deset různých mlýnků zabírajících místo v kuchyni. „Chtěli jsme napravit nedostatky v zážitku z mletí koření, které byly tak hluboké, že se staly normou,“ vzpomíná Alex Liu.
Vývojem nakonec skutečně strávili dlouhé roky. Museli totiž vyřešit zásadní mechanický problém – jak přenést energii z motoru do vyměnitelné kapsle tak, aby se zároveň dala vyměnit jednou rukou. Během testování používali robotická ramena pro ověření životnosti tlačítek a mechanismu, měřili zvukové vlny motoru a tepelné stopy, aby zajistili, že se koření při mletí nezahřívá a neničí se tak jeho aroma. Výsledkem je více než 35 patentů chránících unikátní systém výměnných zásobníků zvaných FinaPods.
„Každá součástka byla metodicky a obsesivně laděna. Výsledkem je to, co považujeme za nejlepší a nejjednodušší způsob mletí celého koření v domácnosti. Říkáme tomu znovuobjevení mletí koření,“ popisuje Alex Liu. Klíčová myšlenka nakonec spočívala v oddělení motoru od zásobníku. Díky tomu si místo několika mlýnků koupíte jeden a k němu libovolný počet kapslí určených pro různé druhy koření. Výměna probíhá systémem „zatlač a cvakni“, což umožňuje měnit koření během vteřiny jednou rukou.
Pro některé jistě naprostá zbytečnost, protože si vystačí s jedním mlýnkem na pepř, jestli vůbec nějaký používají. Pro kuchařské nadšence a geeky, kteří mají rádi chytré gadgety, nutná výbava kuchyně. A úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. FinaMill nejprve získal ocenění Red Dot Award a A’Design Platinum Award, aby se v roce 2022 dostal na slavný seznam Oprah’s Favorite Things, což je ve světě spotřebního zboží něco jako filmový Oscar. Magazín Time pak tento mlýnek zařadil mezi nejlepší vynálezy roku 2024.
Dnes se FinaMill prodává ve více než třiceti zemích světa. V Česku a na Slovensku ho od letošního roku prodává výhradně Pepper Field. Dárkové sady s mlýnkem a dvěma zásobníky, primárně určenými na sůl a pepř, stojí necelé dva tisíce korun. Větší sada s podstavcem a čtyřmi zásobníky, které melou i třeba bylinky, čokoládu, kávu nebo ořechy, stojí necelé tři tisíce korun. Jednotlivé zásobníky lze dokupovat od 299 do 379 korun podle typu.
Představení FinaMillu na českém trhu doprovázela velká marketingová kampaň, která byla výrazně vidět na sociálních sítích, ať už prostřednictvím kanálů Pepper Fieldu nebo vybraných influencerů. Investice se podle Kláry Dohnalové pohybovaly v řádu nižších statisíců korun a výsledky prý předčily očekávání – Pepper Field trojnásobně překročil cíle, které mu stanovila americká centrála FinaMillu. A tak vstup na český trh hodnotí jako úspěšný.
„Aktuálně jsme trojnásobně překonali očekávané cíle, která jsme dostali, takže jsme takový FinaMill jednorožec. Máme spíš problém s tím, že jsme vyprodaní,“ usmívá se spoluzakladatelka Pepper Fieldu. Česká značka se díky elektrickým mlýnkům po několika letech vrátila také do offline světa a v několika pražských obchodních centrech provozuje stánky, v nichž si můžete vedle samotných mlýnků zakoupit i kampotský pepř a další produkty. V lednu se pak Pepper Field chystá představit také nové vlastní mlýnky, protože ty v jeho nabídce ten elektrický z Ameriky podle Kláry Dohnalové rozhodně nenahradil.