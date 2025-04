Maskovaná senzace v žebříčcích poráží popové hvězdy. Kdo jsou tajemstvím zahalení Sleep Token?

Uložit 0

Zpěvačka a herečka Selena Gomez je v současnosti jednou z nejznámějších osobností na světě. Kdykoli vydá novou skladbu, obvykle ihned obsadí první místo nejpřehrávanějších písní na platformě iTunes. I její nový single Sunset Blvd se den po svém vydání dostal mezi top tři nejstreamovanější singly.

Z vrcholu žebříčku však popovou hvězdu v polovině března překvapivě sesadila anglická kapela Sleep Token, jejíž hudba se snad nemůže více vzdalovat tvorbě, která obvykle budí pozornost mainstreamu. Šestiminutový single s názvem Emergence, na jehož nečekaný úspěch upozornil americký Forbes, by se dal popsat jako symbióza progresivního metalu, popu a jazzu.

Singl britské kapely, který na iTunes překonal i novou píseň rostoucí popstar Chappell Roan „The Giver“, za jediný týden nasbíral 9,9 milionu přehrání. V kontextu dnešní hudební scény, kterou definuje silná konkurence a roztříštěná pozornost posluchačů, jde o mimořádný úspěch. „Nejsou to čísla, která dnes vídáme v metalovém nebo dokonce rockovém žánru. S těmito čísly mohou konkurovat komukoli na trhu,“ vyjádřil se k úspěchu pro magazín Billboard provozní ředitel RCA Records John Fleckenstein.

Zájem o kapelu je citelný i v Česku, kde si ji fanoušci vyžádali hned třikrát, a to nezvykle krátce po sobě. Poprvé Sleep Token zahráli na festivalu Rock for People v roce 2023 a jen o několik dnů později kapela vystoupila v pražském divadle Archa. Potřetí se ukázali ve vyprodaném O2 universu minulý rok v listopadu, kde předvedli ohromující světelnou show.

„Jedná se o fenomén poslední doby a jejich merch se prodává velmi dobře. Tím, že máme dosah na celý svět, můžeme posoudit, že zájem českých fanoušků je srovnatelný se zbytkem Evropy, ale i zámoří,“ uvedl pro CzechCrunch největší obchod s metalovým oblečením v Česku Metalshop.

Rostoucí popularita hudebníků má kořeny už v roce 2023, kdy po vydání třetí desky Take Me Back to Eden definitivně opustili řady undergroundových kapel a začali dobývat svět. Hity jako Chokehold, The Summoning, Aqua Regia, Granite a Vore nasbíraly dohromady přes 85 milionů streamů a začaly ve velkém kolovat také po sociálních sítích.

Podle dat Spotify z roku 2024 se třetí studiové album skupiny stalo dokonce nejúspěšnějším metalovým albem vydaným na této platformě v roce 2023. Porazilo tak dokonce i jedenáctou desku světoznámé kapely Metallica s názvem 72 Seasons.

Kapela jako médium tajemného božstva

Odkud se ale maskovaní Britové vzali? Sleep Token debutovali v roce 2019 albem Sundowning a od té doby kolem své identity budují napětí. Vystupují výhradně v maskách a dbají na anonymitu. Právě zvědavost a touha po odhalení tajemství jsou tak zřejmě dalším z klíčů k jejich úspěchu. Kapela kolem sebe vytvořila komplexní mytologii, kterou fanoušci usilovně rozplétají.

Frontman vystupující pod přezdívkou Vessel poskytl novinářům od založení Sleep Token pouze jeden rozhovor. V interview pro časopis Metal Hammer (dnes Louder) z roku 2017 uvedl, že impulsem k založení kapely bylo jeho setkání s božstvem zvaným „Sleep“. To mu mělo ve snu přislíbit slávu a velkolepost výměnou za to, že bude šířit jeho poselství prostřednictvím své hudby.

Na otázku, proč kapela zůstává maskovaná, zpěvák odpověděl, že identita členů by neměla být důležitá, aby se z kapely nestalo něco, čím není. Jediné, na čem záleží, je podle něj hudba a zpráva, kterou předává.

Fanoušci se proto scházejí na internetových fórech a spekulují o identitě boha „Sleep“ a významu jeho poselství. Kapela tuto zvědavost umí efektivně využít, což dokázala i před vydáním singlu Emergence. Namísto tradičního oznámení rozpoutala digitální honbu za pokladem, která fanoušky vtáhla do složité hry plné šifer a tajemných indicií.

Marketing pohání šifry

Všechno začalo 18. února 2025, kdy si Sleep Token založili účet na sociální síti TikTok a zveřejnili svůj první příspěvek. Ten obsahoval odkaz na podivný web, po jehož otevření se uživateli na ploše objevila písmena, se kterými se dalo manipulovat, ale na první pohled nedávala žádný smysl.

Fanoušci však začali stránku zkoumat podrobněji a v jejím kódu objevili skrytý obrázek a souřadnice. Ty vedly k historickému památníku Shepherd’s Monument, který stojí v anglickém Staffordshiru. Stavbu zdobí reliéf slavného obrazu Pastýři z Arkádie od Nicolase Poussina s latinským nápisem Et in Arcadia Ego (I v Arkádii jsem), pod nímž je vyrytá dodnes nerozluštěná šifra D O U O S V A V V M. Právě tato písmena se ukázala být klíčem k tajemnému webu – když je fanoušci složili za sebe ve správném pořadí, stránka jim odhalila kolonku, do níž mohli napsat e-mailovou adresu.

Odesláním e-mailu začala další fáze hry. Fanoušci obdrželi odpověď se dvěma logy – jedno s meči, druhé s pírkem. Každý si musel vybrat, čímž se zařadil do jednoho ze dvou fiktivních klanů: Feathered Host nebo House Veridian. O pár dní později přišla nadšencům další zpráva s odkazy na dvě nové instagramové stránky, které na frakce odkazovaly. Na obou profilech se objevily noty, které poprvé umožnili veřejnosti nahlédnout do toho, jakou hudbu Sleep Token fanouškům přinese.

Další příspěvky obsahovaly zakódované souřadnice, které vedly k hvězdárně Griffith Observatory v Los Angeles a k turistické trase, kde našli fanoušci papíry s logy klanů a QR kódy. Ty odkazovaly na stránku s obrázky s názvy „Moon“ a „Blood“ (tedy měsíc a krev). Jeden z obrázků obsahoval v metadatech číselný kód, který po rozluštění odhalil název singlu: Emergence.

Díky indiciím se zapáleným posluchačům kapely podařilo rozluštit, že názvy fotografií odkazují na 13. března 2025, den, kdy nastalo zatmění Měsíce zvané „krvavý Měsíc“. Právě v toto datum Sleep Token vydali singl Emergence a oznámili americké turné. Zároveň potvrdili, že skladba bude součástí nového alba Even In Arcadia, které vychází 9. května.