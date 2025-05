Když dobře ošetříte budoucnost majetku, uleví se rodinným vztahům, říká advokátka Lucie Krotilová

Uložit 0

„Někdy se setkávám s názorem, že ochrana majetku se týká hlavně korporací nebo extrémně bohatých lidí. Ve skutečnosti je však podstatné, aby se každý z nás dobře postaral o to, na čem celý život pracoval,“ říká advokátka Lucie Krotilová. V advokátní kanceláři Portos a společnosti CCS Premium Trust se specializuje na výběr a zakládání fondových struktur, které chrání majetky a dělají pořádek nejen v rodinách klientů napříč generacemi.

V rozhovoru pro CzechCrunch mluví o tom, kdy je nejlepší čas začít se o ochranu a správu majetku starat, jaké právní nástroje jsou k tomu vhodné, a také o tom, že jde především o klid v rodinných vztazích.

Co si máme pod pojmem ochrana majetku představit? Pro koho je tato služba vhodná?

Ochrana majetku by měla zajímat každého z nás. Cílem je ochránit to, na čem člověk celý život pracuje, a zajistit, že majetek, který si vybudoval, přejde na další generace podle jeho představ a že se například nerozprodá.

Jaké nástroje v rámci ochrany majetku nejčastěji využíváte?

Nejčastěji zakládáme svěřenské a nadační fondy. Oba nástroje jsou velmi flexibilní a umožňují zakladatelům nastavit vlastní pravidla pro správu majetku, definovat, jaké podmínky musejí být splněny pro jeho užívání a jakým způsobem bude majetek distribuován. Kromě českých nástrojů pro některé klienty využíváme také zahraniční alternativy, například lichtenštejnské nadace. Ty jsou velmi vhodné třeba pro klienty, kteří podnikají v zahraničí nebo kteří mají v majetkovém portfoliu zahraniční aktiva.

Jak dlouho se správou majetku zabýváte a na jakých trzích působíte?

Působíme především v Česku a na Slovensku, ale máme přesah i do dalších evropských zemí, kde pomáháme klientům s nastavením zahraničních majetkových struktur. U slovenských podnikatelů se naše služby stávají čím dál populárnějšími, protože tamní legislativa s fondovými strukturami nepracuje. Prostřednictvím zahraničních struktur se naše kancelář věnovala správě majetku již před zakotvením svěřenských fondů v našem právním řádu. Já osobně se oblasti správy majetku věnuji od roku 2017.

Můžete přiblížit, k čemu fondové struktury slouží? V jakých situacích jsou vhodné?

Fondové struktury slouží k ochraně a správě majetku tak, aby zůstal jednotný napříč generacemi. Často se používají právě pro účely mezigeneračního předání majetku, aby nedošlo k jeho dělení a rozprodání. Fondové struktury jsou ideální nejen pro rodinný majetek, ale také pro firmy, jelikož díky nim lze oddělit osobní majetek od podnikatelského, a tím ho chránit před riziky spojenými s podnikáním. Klienti také oceňují možnost nastavit detailní pravidla pro jeho správu a užívání.

Jakým způsobem mohou podnikatelé fondové struktury využít ke správě nebo ochraně svého majetku?

Například tak, že do nich vloží svůj osobní majetek. Tímto způsobem oddělují rizika a chrání svůj osobní majetek před potenciální odpovědností spojenou s působením ve statutárních orgánech obchodních společností. V případě, že podnikatelé podnikají prostřednictvím více společností, které nejsou efektivně propojené, předchází obvykle tvorbě fondové struktury vytvoření efektivní holdingové struktury.

Jakou radu byste dala podnikatelům, kteří stojí na začátku a rozhodují o dalších krocích své firmy?

Doporučila bych jim, aby už na začátku mysleli na ochranu svého majetku a podnikání. I když není možné předvídat budoucí vývoj, správně nastavená právní struktura může podnikateli výrazně usnadnit život a zajistit, že se jeho majetek dostane do správných rukou. Podnikatelé často na začátku podceňují právní a daňové aspekty, což může vést k problémům v pozdějších fázích. Doporučuji tyto aspekty začít řešit co nejdříve, protože se jim to v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Mohla byste nám popsat nějaký typický případ, na kterém jste pracovala a který ukazuje běžné situace vašich klientů?

Typickým případem je podnikatel, který podniká ve více oblastech. Pro takového klienta vytvoříme vhodnou právní strukturu, která umožní každé oblasti růst a rozvíjet se samostatně při současném oddělení souvisejících rizik. Zároveň ale zajistíme, aby vše bylo propojené a majetek byl chráněný zapojením vhodné entity pro správu majetku. Také se často setkáváme s rodinnými podniky, kde je důležité nastavit pravidla pro správu rodinného majetku a zajistit, aby se nerozprodával a neztrácel svou hodnotu.

A naopak – vzpomenete si na nějaký velmi atypický, třeba i složitý případ, který byl pro vás profesní výzvou?

Jedním z nejzajímavějších případů bylo zakládání dvou propojených fondů, jednoho pro podnikání a druhého pro uměleckou sbírku. Bylo to složité, protože jsme museli propojit různé majetkové struktury, ale zároveň zajistit, aby se oba fondy navzájem podporovaly. Tento případ mě přivedl k novému způsobu uvažování o tom, jak lze efektivně spravovat různé typy majetku a zároveň zajistit jejich vzájemnou podporu.

Necítíte se při své práci někdy také tak trochu jako psycholog?

Vlastně ano. Často se setkávám s tím, že rodinné majetky a jejich dělení nejsou jen o právních aspektech, ale i o emocích. Zejména když se děti nebo i jiní členové rodiny liší v názoru na to, jakým způsobem by měl být majetek spravován. Vezměte si už jen třeba otcem budovanou chalupu na horách. Mohou ji po něm chtít užívat všechny děti. Nebo naopak žádné z nich a chalupu by raději prodaly. Může to být celé jinak, než si otec vysnil. V těchto případech je pak potřeba nejenom právně nastavit strukturu, ale také emocionálně vybalancovat představy a požadavky členů rodiny, aby byla v rodinných vztazích zachována pohoda.

Vaše kancelář patří k lídrům na trhu, což potvrzuje i ocenění v soutěži Právnická firma roku. Za co konkrétně jste cenu obdrželi?

Ocenění jsme získali právě pro oblast správy majetku, na kterou se dlouhodobě zaměřujeme. Ocenění vnímám jako důkaz toho, že naše práce má smysl a klienti jsou s našimi službami spokojeni.

Jak vnímáte konkurenci ve svém oboru?

Je pravda, že náš trh je velmi konkurenční. My však máme výhodu v tom, že jsme byli mezi prvními, kdo se začal tomuto tématu věnovat. Na začátku jsme měli možnost se učit od zahraničních kolegů a rychle jsme získali zkušenosti, které klienti oceňují. Řada poskytovatelů obdobných služeb například nabízí jen jeden typ nástroje ochrany majetku na všechny případy, pro nás je důležité mít otevřené všechny možnosti a volit tu, která konkrétnímu klientovi přinese největší užitek.

Co vás na této práci baví a co vám v ní přináší naplnění?

Baví mě, že každý případ je jiný a že se i po řadě let stále učím něco nového. Když pomáháme klientům nastavit struktury pro ochranu jejich majetku, které mají reálný dopad na jejich budoucnost, vidím, že moje práce skutečně přináší hodnotu. Těší mě, že klienti po dokončení procesu říkají, že už mohou klidně spát, protože jejich majetek je pro budoucí generace v bezpečí.