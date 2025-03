Když je satirické tričko výdělečnější než váš hlavní byznys. Bluesky se s ním trefuje do Zuckerberga

Uložit 0

Jestli by si mělo Bluesky z někoho utahovat, byl by to zřejmě Elon Musk, který provozuje sociální síť X (dříve Twitter), z níž její moderní alternativa s modrým motýlem v logu vznikla. Ostatně obě platformy jsou si velmi podobné a konkurují si. Jenže když se naskytla šance si originálně vystřelit z Marka Zuckerberga, Bluesky neváhalo. A teď je pro něj prodej satirického trička paradoxně výdělečnější než vlajkový byznys celé sítě.

Začalo to nevině na konferenci SXSW v americkém Austinu, kam vedle jiných dorazila i šéfka mikroblogovací služby Bluesky Jay Graber. Usadila se na židli a mluvila o budoucnosti sociálních médií. Ti pozornější si ale hned v prvních vteřinách po jejím příchodu na pódium všimli, že má povědomé tričko. Přesněji řečeno takové, se kterým loni v září obletěl internet i Mark Zuckerberg.

Stalo se tak v době, kdy se ředitel Mety vzdal svého neslaně nemastného robotického vzhledu, definovaného minimalistickým šatníkem, a začal na veřejnosti vystupovat v modernějším, designovém oblečení, které by mu lépe sedělo k novému účesu i řetězům. To celé šlo ruku v ruce se zjevnou mentální proměnou a přístupu k vedení firmy, což vyvolalo také značné debaty.

Možná nejzajímavější na tom celém byl slogan, který se na tmavém oversized triku vyjímal: Aut Zuck Aut Nihil. To je odkaz na slavnou římskou frázi Aut Caesar Aut Nihil, která se dá přeložit jako Buď Caesar, nebo nic. Podle mnohých měl tímto designem potvrdit svůj dlouholetý obdiv k Římské říši a možná i caesarům jako takovým. Nikdo si s tím ale nelámal hlavu, přece jen jde o potisk trička.

Graber to ale nedávno posunula na novou úroveň. Na SXSW přišla v prakticky totožném tričku, na kterém ale bylo napsáno Mundus sine Caesaribus, což lze z latiny přeložit jako Svět bez caesarů. I když to sama nepotvrdila, šlo o evidentní narážku na to, že sociální sítě ovládají miliardáři s velkým vlivem, který se teď propisuje i do administrativy Donalda Trumpa. Viz Elon Musk.

Foto: Bluesky Sarkastické tričko od Bluesky se prodává za 40 dolarů

Na Bluesky, tedy potenciálně konkurenceschopné sociální síti, která se prezentuje jako alternativa k X, se její tričko stalo hitem a nebylo překvapením, že fanoušci Graber – nebo odpůrci Zuckerberga – ho chtěli také. Firma ho proto začala prodávat za čtyřicet dolarů, aby za jeden den zjistila, že je výdělečnější než prodej vlastních domén na Bluesky.

„A je to, měníme se na firmu, která vyrábí trička… Za dnešek jsme na tom vydělali více peněz než za poslední dva roky prodáváním domén,“ napsala na Bluesky šéfka operací Rose Wang. Pro objasnění: Bluesky za desítky dolarů nabízí uživatelům i možnost vlastních domén coby uživatelských jmen, aby názvy neměly generickou koncovku @bsky.social.

Firma ovšem nezveřejňuje, kolik peněz na prodeji těchto domén vydělává, proto je nutné brát vyjádření Wang s rezervou. Navíc je ani příliš nepropaguje. Ostatně Bluesky stále není v pozici, kdy by patřilo mezi zásadní sociální sítě na trhu. A byť průběžně roste, registrovaných uživatelů je okolo třiceti milionů, což je zlomek ve srovnání s Facebookem, Instagramem nebo třeba X.

I přesto ale marketingový tah s tričkem zafungoval tak, že se o něm začalo mluvit na internetu – a píšou o něm i známá zahraniční média. Což může být jen ku prospěchu firmy, protože jestli něco potřebuje, je to větší viditelnost.