Když král pláče, internet má žně. Michael Jordan se svým memem stal i symbolem zmaru a smutku

Byl to den, na který už nikdy nezapomene. Stoupnul si k pultíku, aby pronesl děkovnou řeč za to, že ho NBA v roce 2009 zařadila do Síně slávy. Ostatně si to zasloužil, vždyť jde o Michaela Jordana, jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Atmosféra v sále ho ale vzala více, než sám čekal – po tváři mu začaly stékat slzy, sotva dokázal mluvit. A byť jeho proslov patří k těm nejslavnějším ze světa sportu, internetoví uživatelé z něj udělali virální záležitost, která dalece překračuje své původní zařazení.

Všichni, kdo internet nepoužívají jen pro předpověď počasí nebo recepty na nedělní oběd, už zřejmě viděli přiblíženou fotku ubrečeného Michaela Jordana v šedivém obleku. Stal se z ní meme, respektive zábavná grafická koláž s textovými popisy, kterou lze využívat pro ilustraci nejrůznějších situací. A protože si v ní zahrál hlavní roli basketbalista, který je známý hlavně pro své velkolepé angažmá s Chicago Bulls, přilákala nevídaný zájem.

Za prvním výskytem koláže, u níž se ustanovilo označení Crying Michael Jordan, je potřeba jít do roku 2012. Tehdy se v databázi Memecrunch objevila fotka, kde Jordan ve zmíněném smutném rozpoložení zpytuje svědomí ohledně nákupu svého oblíbeného týmu Charlotte Hornets (tehdy ještě Bobcats), což byla jedna z jeho prvních větších investic. Nedokázal s ním ale dosáhnout žádných větších úspěchů. Teprve loni se rozhodl, že se ho zbaví.

Přesně to byl moment, který později rozjel velký memečkový kolotoč. Z Jordanových upřímných slz začaly vznikat stovky a stovky dalších zábavných koláží, které měly jeden hlavní cíl: nabídnout lidem mustr, jak na internetu vyjádřit své znepokojení, smutek, zoufalství či zmar. Rychle se vyrojily i online nástroje, jak si lidé mohli verze uplakaného Jordana vytvářet sami na pár kliknutí. Do toho se přidaly diskuzní fóra a sociální sítě – a virál byl na světě.

Oh this date in 2009, the Michael Jordan 'Crying Meme' was born during his Hall of Fame speech!

MJ, when crying while speaking at Kobe Bryant's memorial service:

"I'll have to look at a crying meme for the next… I told my wife I wasn't gonna do this because I didn't want…

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 11, 2023