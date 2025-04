Když luxusní pobyt znamená chytrou investici. Rezidence rodiny Meinlů nabízí v evropských městech obojí

Uložit 0

Rodina Meinlů vždy kladla důraz na kvalitu a inovace, což v současnosti promítá i do svého konceptu luxusního ubytování pod značkou The Julius. V něm spojuje historickou eleganci s moderními technologiemi a sofistikovaným designem.

Protože kořeny rodiny sahají do Kraslic na Karlovarsku a její podnikání je s Českem neodmyslitelně spjaté, není asi překvapením, že vlajkovou lodí projektu se stala pražská rezidence na Senovážném náměstí nazvaná The Julius Prague. „Z Česka pocházíme a náš byznys tu byl vždy podstatnou částí našeho podnikání,“ říká Julius Meinl VI., CEO společnosti Julius Meinl Living.

„Naše rezidence reagují na měnící se potřeby cestovatelů – delší pobyty, větší flexibilitu a chytré služby,“ vysvětluje Martin Švehla, Head of Hospitality v Julius Meinl Living. The Julius Prague nabízí plně vybavené apartmány s moderní kuchyní, fitness, restauraci nebo také coworkingovou zónu. Chytré technologie navíc umožňují hostům rychlý samoobslužný check-in, objednávku jídla na pokoj nebo zavolání taxi – vše na pár kliknutí.

Hosté pak oceňují nejen pohodlí, ale i prvotřídní design a smysl pro detail – důkazem je hodnocení 9,5 na Booking.com s více než 6 000 recenzemi. „Jezdí k nám baby boomers, obchodníci, digitální nomádi, rodiny i páry z celého světa, přičemž obsazenost se dlouhodobě drží na více než 75 procentech,“ doplňuje Švehla.

Prahou ale jedinečný zážitek z ubytování nekončí. Julius Meinl Living kromě této rezidence provozuje další hotelovou nemovitost v Budapešti a nová v Bukurešti se otevře na jaře 2027. A pozadu by v budoucnosti neměla zůstat ani další velká evropská města, jako je Řím, Londýn, Brusel, Frankfurt, Hamburk, Dublin, Ženeva nebo Barcelona.

Foto: The Julius Fund Rezidence The Julius přináší do Evropy nový standard ubytování

Investice do budoucnosti: The Julius Fund

Za The Julius Prague stojí nejen historie rodiny Meinlů, ale také jejich dlouhodobá vize. Rezidence totiž nenabízí jen ubytování pro náročnou klientelu, ale prostřednictvím The Julius Fund, také zajímavou příležitost pro investory. „Fond podporuje rozvoj konceptu luxusních hotelových rezidencí pod společností Julius Meinl Living,“ vysvětluje Robert Kohn, člen dozorčí rady Julius Meinl Investment SICAV. Model fungování je jednoduchý: fond investuje prostředky získané od investorů do nákupu akcií a dluhopisů společnosti, a ta je využije k expanzi konceptu do dalších evropských metropolí.

„Investoři fondu mohou těžit z růstu hodnoty majetku společnosti, která nakupuje jedinečné nemovitosti, přestavuje je na luxusní hotelové rezidence a pak dlouhodobě drží ve svém vlastnictví a sama provozuje. Náš fond je unikátní nejen svou strukturou ale i konceptem ubytování, do kterého fond investuje,“ doplňuje Robert Kohn.

Díky tomu mají investoři těžit z růstu hodnoty majetku i provozních výnosů. „The Julius Prague dosahuje vysoké provozní efektivity díky optimalizovaným nákladům a unikátnímu konceptu, který kombinuje dlouhodobé pobyty, strategický výběr nabízených služeb a chytré technologie. Právě kombinací efektivity, lidského přístupu a vysoké úrovně služeb dosahujeme provozní marže přes 50 procent,“ uzavírá Martin Švehla.