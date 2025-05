Vydělával si roznáškou novin, pak změnil svět hudby. Mág ze země tulipánů letí dobýt Ostravu

Uložit 0

Odmala si ťukal do počítače, který vyhrála jeho máma v soutěži, a učil se programovat. Nešlo o nic složitého, jen se zdokonaloval ve věci, která ho fascinovala. Stejně tak ho ale fascinovala i hudba, kterou přejímal od svých rodičů, proto chtěl obě vášně propojit. To se mu podařilo – a dnes je znám jako ikona elektronické hudby, která vyprodává arény po celém světě. A letos spolu s ostatními ukáže i Ostravě, proč jde o jedno z nejvíc párty měst Evropy.

Jako malý kluk Armin van Buuren roznášel noviny, aby si vydělal na první desky, které by mohl jak poslouchat, tak je využívat pro dýdžejing. Jeho rodina ho v tom podporovala, což se odrazilo na tom, že měl postupem let k dispozici i kvalitnější zařízení, kde mohl tvorbu elektronické hudby pilovat. „Zaujala mě hlavně ta taneční, která měla tak rebelský zvuk. Bylo to něco fakt jiného,“ vzpomíná.

Věděl, že se chce živit hudbou, rozum mu ale nedal a jako záložní plán si vybral práva, která v Nizozemsku vystudoval. Jak se ale ukázalo, reálně je nikdy nepotřeboval. Od momentu, co v roce 1995 poprvé jako DJ hrál v jednom z klubů v Leidenu, uplynulo už třicet let – a Armin van Buuren je stále jménem, které přitahuje miliony lidí, aby se zabavili na trancu, tedy žánru, který proslavil.

Za svou bohatou kariéru vydal devět studiových desek, vytvořil nespočet nejen rádiových megahitů, v rámci všemožných festivalů procestoval svět, zajistil si bohatství v odhadované výši přes padesát milionů dolarů a teď, respektive za dva měsíce, se vydá do Ostravy. Bude tam totiž pro něj připravena jedna z největších akcí s taneční hudbou ve středu Evropy, Beats for Love.

I když se industriální prostor v Dolních Vítkovicích nemůže svou relevancí rovnat věhlasné Madison Square Garden v New Yorku, kde Armin van Buuren vystoupil jako vůbec první sólový tvůrce taneční hudby, nebo s parkem Museumplein v Amsterdamu, kde hrál na počest nizozemské fotbalové reprezentace, Ostravu má v oblibě. Nepřijede totiž poprvé.

Když tam byl před třemi lety, pro magazín Patriot se nechal slyšet, že nic takového dosud nezažil. Není proto divu, že osmačtyřicetiletému hudebnímu umělci slezská metropole přirostla k srdci a přijede tam letos v létě znovu jako jeden z headlinerů celého festivalu, který startuje už ve středu 2. července a potrvá až do soboty.

„Armin u nás předvedl něco, co se dá bez váhání označit za jeden z nejsilnějších momentů v historii festivalu. Jeho set byl dokonale vystavěný, plný emocí, napětí a euforie. Dav byl doslova v transu a ten večer rezonuje ve vzpomínkách dodnes. Pro spoustu lidí to byl vrchol celého ročníku – a pro nás obrovská čest, že jsme ho mohli přivítat na hlavní stage,“ říká pro CzechCrunch Kamil Rudolf, zakladatel a ředitel festivalu.

Návštěvníci, kteří se i letos budou počítat ve vyšších desítkách tisíc, se tak mohou těšit na nestárnoucí bomby, jež pohnuly podlahou i stropy nejednoho klubu. Ať už jde o Blah Blah Blah, This Is What It Feels Like, Great Spirit nebo On & On, tedy skladby, které mu jen na Spotify udržují přes šestnáct milionů posluchačů měsíčně. Připravena pro něj bude vlajková stage Love, kterou podporuje ČSOB.

Jen o něm ale taneční akce roku nebude. Organizátorům se podařilo nalákat i řadu jiných, podobně velkých jmen. Obzvlášť zajímavý je příjezd švédského Axwella, člena populárního uskupení Swedish House Mafia a autora megahitu More Than You Know, který na Beats for Love vystoupí vůbec poprvé. Z Austrálie přiletí i člověk, který do světa poslal Freaks, samotný mistr hudebního chaosu Timmy Tumpet.

Na své si přijdou i fanoušci belgického dua Dimitri Vegas & Like Mike, které vládne světovým pódiím, a ochuzeni nebudou ani příznivci poctivého drum & bassu, které přijede rozdovádět anglický Sub Focus. Pro někoho ale může být hlavním tahákem londýnský rodák Wilkinson, pro kterého velké shows také nejsou ničím novým. A ano, dorazí i Rakušané Camo & Krooked.

Dohromady se na Beats for Love objeví přes sto padesát vystupujících na osmnácti pódiích. Součástí celé show bude i premiérové, dynamické spojení talentovaného A.M.C. a tandemu Koven a hosté se mohou těšit na nové interaktivní zóny. „Každá část areálu má vlastní charakter, barvy, náladu a směr. Chceme, aby si každý našel to svoje, ať už přišel za rave atmosférou, vizuálním zážitkem, nebo jen vypnout od každodenního shonu,“ dodává Rudolf.

