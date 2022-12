Klikni a porozumíš. Aplikace z dílny Univerzity Karlovy pomůže s překladem, když stroj nestačí

Současná situace v Evropě ukazuje, jak moc velká je potřeba efektivní a rychlé domluvy s lidmi v nouzové situaci, kteří nemluví anglicky. Dobrovolníci, kteří po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu pomáhali na hraničním přechodu Ubľa, tak ve spolupráci s Charles University Innovations Prague, dceřinou společností Univerzity Karlovy, vyvinuli aplikaci TAP2U. Díky ní si budou moci lidé z celého světa navzájem pomáhat s překlady psaného i mluveného slova. V dnešní době se přitom vymyká tím, že funguje bez zapojení strojového překladu.

Nápad na TAP2U se zrodil v hlavě pedagoga a studenta filozofické fakulty Jiřího Dejla, který se na hraničním přechodu setkal s Tomášem Kalou a Jaroslavem Vavřinou. Všichni měli přímou zkušenost s tím, jak probíhala komunikace s uprchlíky na přechodu, kde byli k dispozici tlumočníci. A uvědomovali si, že po příjezdu do Česka nebude dorozumívání tak snadné – pracovníci na úřadech totiž nejsou tak dobře jazykově vybaveni.

„Po návratu do České republiky jsme hledali způsob, jakým můžeme pomáhat dále a ve větším měřítku. Shodli jsme se na tom, že nám všem, kdo chceme pomáhat cizincům v jakékoliv situaci, v první řadě chybí nástroj, který by spolehlivě překonal jazykovou bariéru. Zatímco na hranicích jsme si mnohdy vystačili s automatickými překladači, při následném hledání zdravotnické a sociální péče už scházel živý tlumočník,“ popisuje Jiří Dejl.

S nápadem na aplikaci tak Dejl přišel za rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou, která ho nadšeně podpořila a od vize se mohlo svižně přejít k realizaci. Do projektu se vložila organizace CUIP, tedy Charles University Innovations Prague. Ta je speciálně vytvořená pro realizaci univerzitních spin-offů, tedy tak, aby nemusel každý nový tým procházet administrativním kolečkem, žádat o zdlouhavé schvalování na univerzitní půdě a najímat si vlastní právníky.

Důležitou součástí vývoje aplikace se stala také Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, která má k dispozici odborné zázemí filologických oborů. „Nyní jsme ve fázi ověřování a testování aplikace, která předchází expanzi. V uzavřené beta verzi máme zapojených asi čtyřicet uživatelů a my sledujeme, jak s aplikací pracují, co je jim nejasné. Potřebujeme s nimi komunikovat a důležitá je pro nás také zpětná vazba. Jakmile budeme vědět, že se v TAP2U uživatelé orientují bez naší pomoci, vypustíme ji do světa,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů projektu Tomáš Kala.

Tvůrci aplikace zdůrazňují, že staví na komunitním prostředí, do kterého se může zapojit úplně každý, kdo chce pomoci s překladem zadaných textů nebo kdo chce být k dispozici pro simultánní překlad. Každý přeložený text je zároveň komunitou v prostředí aplikace hodnocen a korigován – výsledkem je tak člověkem vytvořený a dalšími lidmi několikanásobně zkontrolovaný překlad.

„Dalším krokem bude přímé propojení poptávajícího a překládajícího pomocí audio- či videohovoru, to znamená, že každý s chytrým telefonem bude mít díky aplikaci k dispozici živého tlumočníka doslova na jedno ťuknutí prstem – proto také název TAP 2 (to) YOU,“ vysvětluje Jaroslav Vavřina, spoluzakladatel projektu. Hovor přitom bude běžet na datech. Jedině tak lze totiž zaručit, že komunikace bude moci snadno probíhat i do zahraničí.

Aplikace je zároveň vyvinutá tak, aby překládala sama sebe, respektive aby její uživatelé aktivně přidávali další jazykové mutace. Její tvůrci ji tak vytvořili v češtině a angličtině a pak už ji nechali žít svým vlastním životem. Nyní je aplikace přeložená do deseti jazyků, mezi nimiž je také arabština, hebrejština nebo mandarínština.

Projekt si klade za cíl pomoci především českým úřadům a organizacím, v současnosti ale pracuje také na překladu češtiny do takzvané češtiny pro snadné čtení, která je určená pro lidi s mentálním znevýhodněním. Zároveň počítá s placeným využitím pro jednotlivce i firmy. První materiály k překladu již do aplikace vložila i Policie ČR.

„S policejním prezidiem jsme vytipovali čtyři situace, do kterých se mohou cizinci dostat. Jednou z nich je například nehoda, ke které dojde v silničním provozu. Policie tak sepsala postupy v češtině, které vkládáme do prostředí a sledujeme, do kterých jazyků se začnou překládat. Vize do budoucna je taková, že u určitých dokumentů od policie bychom propojili oba systémy tak, aby hned po vzniku české verze začaly vznikat mezinárodní mutace,“ dodává Kala.

Obdobné využití se nabízí například i pro zdravotní pojišťovny, na jejichž přepážkách se v současné době stále kupí uprchlíci z Ukrajiny. V takovém případě lze aplikaci přizpůsobit na míru na základě specifických požadavků a citlivých nároků, zároveň by pro takový překlad byla vždy vyčleněna jen konkrétní skupina ověřených překladatelů.

„V rámci CUIP jsme za poslední čtyři roky představili sto inovací. A TAP2U je naše v pořadí desátá akademická spin-off společnost. Zvykli jsme si na to, že inovace a nové technologie přicházejí z technologických, medicínských a přírodovědných, tedy tvrdých oborů. U sociálně-vědních a humanitních oborů však na přenos do praxe tolik zvyklí nejsme. Vznik TAP2U na Filozofické fakultě je tak živoucím důkazem, že takový pokrok se netýká je tvrdých oborů, ale i měkčích vědních disciplín,“ uzavírá předseda správní rady CUIP, Otomar Sláma.

Právě CUIP už do světa vypustil mimo jiné GeneSpector, zřejmě vůbec nejrychleji rostoucí a zároveň největší spin-off pocházející z české univerzity. Firma zaměřená na diagnostiku dýchacích onemocnění umí pomoci i s onemocněním ledvin nebo testovat kondici střev. Na konci léta měla obrat přes 600 milionů korun a otevřela pobočku ve Spojených státech. V podobném oboru působí i Diana Biotechnologies, která nedávno ohlásila zisk přes půl miliardy. Ale spin-off může zůstávat i v univerzitním prostředí, třeba jako platforma, kde mohou kantoři vytvářet, ukládat i šířit virtuální výukové materiály.