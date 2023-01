Kolik si vydělají hrdinové Stranger Things? Honorář herců mezi řadami stoupl i více než třicetkrát

Stranger Things žádná televize nechtěla, na Netflixu se z nich stal globální hit. A dříve neznámí herci si mohou diktovat masivní honoráře. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

První řada Stranger Things s rozpočtem odhadovaným na šest milionů dolarů (133 milionů korun) za epizodu rozhodně patřila mezi dražší seriály, výrazně ale zaostávala za televizními blockbustery typu Hra o trůny. To se v průběhu let měnilo. U druhé řady už rozpočet narostl na průměrně osm milionů za epizodu a zatím poslední čtvrtá řada by – nebýt Pána prstenů od Amazonu – trhala rekordy s cenovkou průměrně 30 milionů dolarů za každý díl.

Velké vyvrcholení seriálového hitu má ovšem zajít ještě dále. A to ne nutně jen kvůli rozsáhlým vizuálním efektům či drahým lokacím a kulisám. Zatímco ve svých počátcích v roce 2016 si Stranger Things musely „vystačit“ s asi padesáti miliony dolarů na pokrytí veškerých nákladů pro vytvoření celé sezóny, teď má Netflix zaplatit osmdesát milionů jen za herce.

Foto: Netflix Millie Bobby Brown jako Jedenáctka v seriálu Stranger Things

Vyplývá to z nového reportu Puck News, mediálního startupu lidí z The Hollywood Reporteru, CNN nebo magazínu The Atlantic. Novináři zjistili, že herecké osazenstvo oblíbeného hororového sci-fi podepsalo nové smlouvy a jelikož by bez nich obří hit nemohl dostat svůj závěr, mohli si diktovat bohaté ohodnocení. Winona Ryder (Joyce Byers v seriálu) a David Harbour (Hopper) mají za pátou řadu Stranger Things dostat každý 9,5 milionu dolarů – asi 214 milionů korun. To je více než trojnásobek jejich už tak štědré výplaty za třetí řadu.

Představitelé dětských, respektive dospívajících hrdinů Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard a Sadie Sink si pak přijdou na sedm milionů dolarů každý. To je 35krát tolik, než si vydělali za natočení první řady, kdy jejich tváře ještě nikdo neznal. Do poslední skupiny pak patří mladí dospělí Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery a Maya Hawke, z nichž každému má náležet honorář šest milionů dolarů. Millie Bobby Brown, představitelka Jedenáctky, má podle Puck News s Netflixem samostatnou smlouvu, která zahrnuje i její další projekty pro streamovacího giganta.

Ani v jednom případě nejde o rekordní částky – například hrdinové Přátel dostali v poslední řadě milion za každou z 22 epizod. Přesto honoráře ukazují, že éra streamování může být i pro herce obří byznys.

Co ukazují trailery

Ant-Man a Wasp: Quantumania

Po krátkém představení v seriálu Loki se v novém traileru dalšího filmu o Ant-Manovi ukazuje nejspíš hlavní zloduch aktuální ságy univerza Marvelu – Kang Dobyvatel. Titulního hrdinu přesvědčí, že mu může svojí obrovskou mocí pomoci vrátit ztracený čas. Více zde.

Ty

Už za měsíc se na obrazovky ve čtvrté řadě vrátí Ty, thriller o stalkerovi, jehož aféry většinou začínají i končí něčí vraždou. Pokračování zatím ukazuje všechny známé ingredience od antihrdiny Joea v novém prostředí namyšlených zbohatlíků po ženu, jíž se chtě nechtě stane posedlý. Trailer slibuje ale také velké překvapení.

Beau Is Afraid

Režisér Děsivého dědictví a Slunovratu Ari Aster představuje svoji novinku, která bude podle všeho jeho zdaleka nejpodivnějším filmem. Má jít o surrealistický horor odehrávající se napříč několika dekádami, v němž se muž jménem Beau snaží vrátit domů po smrti matky. Cestou potká několik různě starých verzí sebe sama a bude muset překonat mnoho děsivých i zvláštních překážek. Některým trailer možná připomene Věčný svit neposkvrněné mysli.

Sharper

Sharper se na první pohled jeví jako film typu Dannyho parťáků, v němž se skupina lidí pokusí okrást miliardáře. Režisér Benjamin Caron, držitel ceny Emmy za drama o britských monarších Koruna, ale slibuje, že se inspiroval spíše u thrillerů typu Obvyklých podezřelých. Už trailer ostatně naznačuje síť lží, z nichž se nevymotáme až do samotného závěru.

Co hýbe světem filmu a televize

Wednesday dostane druhou řadu na Netflixu

Seriál o šestnáctileté dívce z Addamsovy rodiny se nedávno zařadil do trojice nejúspěšnějších titulů v historii Netflixu, schválení jeho pokračování tedy bylo jen otázkou času. Spíše je naopak překvapující, že potvrdit vznik druhé řady streamovací službě trvalo tak dlouho. Více zde.

Rod draka je nejlepší seriál roku

K takovému závěru alespoň došla Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, která fantasy od HBO před pár dny udělila Zlatý glóbus. Mezi seriály uspěla také satira Bílý lotos. Filmové ceny ovládli černá komedie Víly z Inisherinu, Spielberg či šílené sci-fi Všechno, všude, najednou. Více zde.

Co se stalo se smazanými seriály z HBO Max

Nový majitel HBO Max – konglomerát Warner Bros. Discovery – se loni pustil do razantního šetření a v rámci něj ze streamovací služby odstranil desítky titulů. Kam se poděly? Firma chce práva na ně prodat, přičemž významnou část teď koupila nová streamovací služba SkyShowtime, která brzy zamíří i do Česka. Mezi seriály HBO, které uvede, jsou Zpřítomnělí či české Bez vědomí, ale také dosud nevydaná novinka režiséra Jana Hřebejka. Více zde.

Legendární hra Dungeons & Dragons dostane seriál

Deskové hry na hrdiny už dávnou nejsou jen zábavou nepopulárních nerdů a nejznámější z nich pronikla i do mainstreamu. Už koncem března do kin dorazí film Dungeons & Dragons: Čest zlodějů a chystá se také seriál, který zamíří na výše zmíněné SkyShowtime. A jak přibližujeme v článku, v plánu je mnoho dalšího.

Co si dnes pustit

Servant

Apple TV+ | Thriller/Drama | 2019-2023 | 4 řady | ČSFD

Foto: Apple Seriál Servant

Na Apple TV+ právě dorazil úvod závěrečné řady seriálu Servant. Mysteriózní thriller představil mladý pár oplakávající tragickou smrt novorozeněte, který se ve snaze vyrovnat se se ztrátou náhodou zaplete do děsivého náboženského kultu. Netrvá dlouho a v jejich domácnosti se začnou dít velice zvláštní, nadpřirozené věci. Čtvrtá řada slibuje vyvrcholení boje s mocnými fanatiky.

Horká hlava

Netflix | Drama | 2022 | 8 epizod | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Horká hlava

Horká hlava je dystopický thriller o pandemii zvláštní nemoci, která se šíří mluvou a sluchem. Kdo se jí nakazí, ztratí schopnost koherentně komunikovat. Pravděpodobně jeden z nejzajímavějších televizních počinů z Turecka ukazuje poměrně depresivní realitu, vyprávění si ale diváky udržuje jak komplexními postavami, tak střípky naděje či humoru. Nechybí ani zajímavé významové paralely s dnešní společností či pro Středoevropana netypické prostředí.

X

HBO Max | Horor | 2022 | 105 min. | ČSFD

Reprofoto: A24/YouTube Film X

Pod nejkratším možným názvem se skrývá jeden z nejzajímavějších hororů posledních let o tom, jak se skupina ambiciózních mladých umělců na konci 70. let vydá na odlehlou texaskou farmu točit porno. Vše jde jako po másle, dokud produkci nenaruší brutální vrah. X obsahuje nejeden odkaz na legendární původní Texaský masakr motorovou pilou, znát je ale také inspirace Hitchcockovým Psychem. Na slasher se navíc dočkáme nebývale sympatických postav nebo velice dobrých hereckých výkonů Mii Goth a Jenny Ortegy.

Modrá až na kost

Netflix | Akční/Krimi | 2022 | 8 epizod | ČSFD

Foto: Min Jeehee/Netflix Seriál Modrá až na kost

Nic nepomůže vyrovnat se s vraždou svého rodiče tak jako vydatně krvavá pomsta. Ve skutečnosti poněkud nefunkční koncept, hrdince korejského thrilleru ale nelze nefandit, když tvrdě trénuje a vydává se do řad zkorumpované policie i kriminálního podsvětí. Modrá až na kost nabízí jak stylově natočenou akci, tak chytrou zápletku se silným emocionálním jádrem.

