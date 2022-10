Konflikty jsou nakažlivé, ale mají řešení. Lidé si často rozumí, jen o tom nevědí, říká Fridrichová

Pocit rostoucího napětí, bušení srdce a výbuch emocí v průběhu vyostřeného sporu už zažil snad každý. Následuje lítost, že člověk řekl něco, co neměl, co už nemůže vzít zpět a problém se jen prohlubuje. „Konflikt je nakažlivý. Často je to přitom jen nedorozumění. Lidé používají stejná slova, ale myslí něco jiného. Vlastně si rozumí, jen o tom nevědí,“ vysvětluje v podcastu Od 9 do 5 Sandra Fridrichová, spoluzakladatelka platformy pro duševní zdraví ve firmách Soulmio, kde pomáhá lidem a vedoucím týmů vyjasňovat si konflikty mezi sebou.

Konflikt ve firmě může podle Fridrichové vzniknout různě. Třeba mezi lidmi, kteří mají rozdílné názory a hodnoty. Člověk je k němu také náchylnější, když je ve stresu nebo frustrovaný. Problém může být i stereotypizace. „Nejhůře se řeší konflikt, který je o rozdílných hodnotách," říká Fridrichová v dalším díle podcastu Od 9 do 5.



Spor je podle Fridrichové podobný parabole. „Vzniká nějakým impulsem mezi lidmi nebo uvnitř člověka a eskaluje. Člověk je stále schopný slyšet tu druhou stranu, až se ovšem dostane do momentu, kdy toho schopný není a bere to jako osobní útok, může hledat útěchu u lidí, kteří s ním souzní. Spor vyvrcholí v momentě, kdy si o druhé straně myslíme, že je hloupá a že prostě nemá pravdu,“ uvádí v podcastu Fridrichová.

Součástí každého konfliktu je však i deeskalace. V okamžiku, kdy emoce opadnou, je možné konflikt konstruktivně řešit, třeba i s pomocí mediátora. „Cílem by mělo být, aby se každý dokázal rozhodnut tak, jak je to pro něj nejlepší. Rolí mediátora konfliktu není však hledání pravdy, ale udržení prostoru, ve kterém zazní to potřebné,“ vysvětluje Fridrichová s tím, že vyřešit se dá každá pře.

V určitých případech může být konflikt podle Fridrichové zdravý. „Když skupina lidí může vyjádřit svůj nesouhlas a cítí se slyšena, je to dobře. Prostředí bez jakéhokoliv konfliktu pro mě není zdravé,“ říká a pokračuje, že naopak nezdravé konflikty jsou ve firmách většinou ty dlouhodobé mezi jednotlivými týmy: „Neřeší se jednotlivé věcné konflikty a nevole se prohlubuje. Z věcné roviny se to pak dostává do osobní. A lidé se pak už nedokážou dohodnout.“

Jak konflikt řešit? Podle Fridrichové nestačí si problém jen vyříkat. „Často mi šéfové vysvětlují, že si nějaký konflikt jednotliví manažeři měli vyříkat. Ale kdyby si to ti lidé spolu byli schopni vyřešit, tak už by to udělali,“ vysvětluje Fridrichová. Pokud tedy člověk cítí, že už není schopen konflikt zpracovat sám, mediace problému mu může podle Fridrichové pomoct. „Je dobré si přiznat, že nevím kudy dál, ale ráda si nechám pomoct,“ uvádí v podcastu Od 9 do 5.

Pro předcházení konfliktu je podle Fridrichové důležitý hlavně čas. Pokud vás něco rozčílí, je dobré si dát chvíli na vychladnutí, než to začnete řešit. „Může to být různě dlouhá doba. Někdy stačí dvě hodiny, někdy je to ale otázka dnů, týdnů. Obecně platí, že čím míň emocí při řešení sporu máme, tím lépe. Některé věci jsou ale akutní a je třeba je řešit hned,“ uzavírá Fridrichová.

