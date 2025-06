Koučuj kolegy, pomáhej ostatním a pečuj o své zdraví, říkají v MSD zaměstnancům a nabízí desítky programů

Uložit 0

Je všední dopoledne a do prostor centrály nadnárodní společnosti MSD na pražském Smíchově se postupně scházejí rodiče s dětmi. Setkání, na kterém se nakonec potká asi patnáct dospělých, pořádá firma pro své zaměstnance na rodičovské dovolené. Sice tu momentálně nepracují, ale se svou mateřskou firmou chtějí udržet kontakt.

„Stejně tak my s nimi,“ říká Veronika Sládková, IT Product Owner, která v MSD vede rodičovskou komunitu a schůzky pravidelně pořádá. „Rodiče se tu setkají, sdílíme s nimi, co je ve firmě nového, a dnes například společně zkoušíme nové možnosti AI nástrojů. Jde o to, aby jim během péče o malé děti neujel profesní vlak, a až se vrátí, aby se co nejsnadněji adaptovali zpátky,“ vysvětluje Sládková a dodává, že stejně tak je jedním z cílů „prostě se vidět a popovídat si“.

„Jsem za tahle naše setkání moc ráda. Spousta žen a mužů na rodičovské má obavy, aby se po ní měli kam vrátit, a mně zájem firmy dává jistotu, že se mnou počítají. A hlavně lidi z MSD ráda vidím, aspoň je za dva roky ještě poznám,“ směje se Ana Isabel Trigo, maminka dvouměsíčního a tříletého syna.

Toto setkání je jen jednou z desítek aktivit, kterými firma pečuje o zdraví a duševní pohodu svých lidí. „Za roky, co tu pracuju, jsem si mnohokrát ověřila, že programy, díky kterým se tu věnuje pozornost duševnímu i fyzickému zdraví, jsou nadstandardní. Proto je taky lidé skutečně využívají,“ tvrdí Barbora Hlavinková, která se v roli Order Management Managera stará o objednávky.

Podle ní se každému zaměstnavateli vyplatí své zaměstnance v péči o zdraví podporovat. A protože zdraví nevzniká v nemocnicích, ale všude tam, kde lidé žijí a tráví svůj čas – tedy i v práci –, vidí MSD ve zvyšování zdravotní gramotnosti svých zaměstnanců velký potenciál.

„Velmi dobře si uvědomujeme, že život v technologicky náročné civilizaci přináší negativní dopady. Následkem je mimo jiné trvale rostoucí výskyt civilizačních onemocnění,“ říká ředitelka pro vnější vztahy Eva Karásková s tím, že cukrovce, nadváze, psychickým i dalším onemocněním lze poměrně účinně předcházet. A o to jde.

V České republice podle statistik stoupá věk dožití, nicméně průměrně téměř dvacet let závěru života strávíme v nemoci. „Život v dobrém zdraví končí už tři až čtyři roky před odchodem do důchodu,“ připomíná Karásková. S ohledem na neúprosný demografický vývoj to pro zaměstnavatele znamená, že pro ně budou pracovat v průměru stále starší a nemocnější lidé, pokud se něco nezmění.

„Proto je v našem zájmu, abychom své zaměstnance udrželi co nejdéle zdravé a věnovali pozornost prevenci a zdravému životnímu stylu,“ dodává hlavní důvod, proč MSD celosvětově investuje do zdravotních programů pro zaměstnance významnou část svého rozpočtu.

Její česká pobočka pravidelně pořádá osvětové a vzdělávací akce zaměřené na různá zdravotní témata, kde se zaměstnanci dozví základní informace o prevenci nemocí a možnostech účasti na preventivních programech hrazených z veřejného zdravotního pojištění či mohou přímo na místě podstoupit některá preventivní vyšetření, jako je kontrola znamének, anonymní testování na HIV/AIDS či se v rámci onkologické prevence naučit samovyšetření prsů a varlat.

Firma také motivuje své zaměstnance k očkování jako základní a nejjednodušší prevenci, mimo jiné nabízí plnou úhradu jinak nehrazeného očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) jak pro zaměstnance, tak pro jejich blízké rodinné příslušníky. Kromě toho mohou zaměstnanci využívat program Lyra, který umožňuje přístup k dvanácti plně hrazeným sezením v oblasti duševního zdraví a sladění soukromého a pracovního života zaměstnanců a jejich rodin.

Koučuj vlastní kolegy

V širším slova smyslu chápou v MSD zdraví i jako možnost rozvíjet své individuální schopnosti a předcházet stresu „pořádkem v hlavě“. Vytvořili proto interní koučovací program, ve kterém si mohou kolegové navzájem předávat zkušenosti a posouvat se. „Kdokoliv může přijít s vlastním nápadem, co by chtěl svým kolegům předat a čím druhé inspirovat,“ vysvětluje koncept Peter Hrušovský, který koučovací komunitu v MSD vede.

Jen za poslední rok tak proběhl trénink komunikačních schopností, zpětné vazby, asertivity nebo komunikace mezi národnostmi, kterých můžete potkat jen v české pobočce kolem devadesáti. „Každý z nás má své koníčky, vidí v něčem svoji přidanou hodnotu. Možnost podělit se o ni s ostatními je pro mnoho lidí častokrát splněným snem,“ říká Hrušovský.

Největší zájem je ale právě o tzv. interní koučink, do kterého se jen za posledních dvanáct měsíců zapojilo v roli koučovaných přes sto lidí. Interním koučem se může stát každý, kdo je certifikovaný a má chuť věnovat až deset procent pracovního času kolegům. „Velké díky za naši koučovací komunitu a interní koučovací program, protože se přímo v práci můžu věnovat něčemu, co mě fakt baví,“ říká k tomu Zuzana Kosorínová z týmu IT Workforce Strategy and Planning.

Ať už si lidé potřebují srovnat myšlenky ohledně profesního směřování, osobních vztahů nebo třeba nevyřešených konfliktů, podporu mají hned po ruce a navíc od někoho, kdo má nadhled, ale zároveň zná jejich pracovní prostředí a prošel často podobnou zkušeností.

Spolupráci mezi kolegy podporuje firma i ve sportovních aktivitách. „Někteří naši zaměstnanci jsou ve volném čase trenéři zajímavých sportů, a tak si můžeme vybrat z ranní jógy na terase, společného běhání, golfového týmu, kriketového týmu, volejbalu, fyzioterapie, udržitelných aktivit a tak dále. Máme na to vlastní program v rámci Česka s názvem Live Earn Grow,“ vypráví s úsměvem Cristina Dachnowska, která spolu s dalšími vede tento wellbeingový program.

Nejsme svět sám pro sebe

„Jako velká biofarmaceutická firma vnímáme svou zodpovědnost za to, abychom dokázali vysvětlit smysl prevence a péče o zdraví v širší perspektivě. A zde mohou hrát významnou roli právě zaměstnavatelé,“ vysvětluje přístup společnosti Eva Karásková. Má tím na mysli nejen vlastní aktivity firmy, ale i partnerství MSD s pacientskými organizacemi, s nimiž spolupracuje na zdravotní edukaci zaměstnanců a široké veřejnosti, a také profesními asociacemi.

Jako člen Hospodářské komory ČR tak MSD podporuje aktivnější roli zaměstnavatelů v oblasti prevence a péče o zdraví zaměstnanců a také iniciativu Women4Health, která se snaží prostřednictvím ambasadorek zdraví pomoci tato témata dostat mezi české zaměstnavatele. Stejně tak MSD pravidelně staví svůj stánek na komunitních slavnostech Zažít město jinak, kde mimo jiné nabízí, právě ve spolupráci s pacientskými organizacemi, osvětu v prevenci onkologických onemocnění.

Každý, kdo v MSD pracuje, může také každý rok strávit až pět pracovních dní dobrovolnickou aktivitou pro organizaci v Česku nebo zahraničí, kterou si sám vybere. „Loni jsme spustili kampaň 10 000 hodin dobrovolnictví a možnost využilo 440 lidí. To už je pořádný kus práce pro něco, co dává smysl,“ říká Ľubomíra Nemčovská, která má v MSD na starost CSR aktivity, s tím, že zatímco někdo nabídne své marketingové schopnosti zajímavé ekologické organizaci, jiní si volí podporu aktivit zaměřených třeba právě na zdraví nebo zlepšení kvality života nemocných lidí.

„Podstatné je, že tvoříme prostor pro to, co lidé sami chtějí a co si vyberou. Ať už sami potřebují pomoc, nebo chtějí pomáhat druhým, náš systém funguje díky tomu, že sami naplňují vlastní potřebu. My je v tom podporujeme,“ vysvětluje na závěr Nemčovská důvod, proč má program v MSD úspěch a nezůstal jen na papíře.