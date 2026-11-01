Krádež za 140 miliard se chystala den a půl. Takhle severokorejští hackeři vykradli kryptoburzu Binance
Zatímco Binance doplňuje ukradené z vlastních peněz, útočník pere kryptoměny za více než 50 miliard korun tisíci transakcí.
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Největší kryptoburza světa Binance už podle svých slov nahradila devět desetin toho, co jí ve čtvrtek večer ukradli severokorejští hackeři. „Naši uživatelé finanční dopady incidentu neponesou,“ slibuje spoluředitel burzy Richard Teng. Krádež za 6,36 miliardy dolarů (140 miliard korun) je podle analytiků největší v historii kryptoměn. V pátek burza mluvila o 80 procentech nahrazených aktiv. Zbytek tvoří méně likvidní tokeny mimo deset hlavních, které už plně pokryla. Jejich nákup podle ní potrvá déle.
O peníze získané zpět nejde. Binance tokeny nakupuje na trhu a přes mimoburzovní (OTC) obchody a platí je z firemní pokladny a části pojistného fondu pro futures. Do neděle přidá i část rezervního fondu SAFU, který pak doplní zpět na zhruba miliardu dolarů (22 miliard korun). Na krytí ztrát vyčlenila 6,34 miliardy dolarů, tedy prakticky celou ukradenou částku. Nový snímek důkazu rezerv podle ní ukazuje krytí deseti hlavních tokenů nejméně jedna ku jedné. Plný kryptografický důkaz, kterým si klienti ověří zůstatky, slibuje do 3. listopadu. Zastavené výběry chce podle plánu obnovit v neděli.
Jak útok probíhal, popsala firma TRM Labs, která se zabývá analýzou blockchainu. Firma ho připisuje severokorejské jednotce TraderTraitor, kterou americká FBI viní i z loňské krádeže 1,5 miliardy dolarů (33 miliard korun) z burzy Bybit. Příprava podle TRM začala nejméně 36 hodin předem. Ve středu ráno dostala peněženka útočníka tři drobné platby z mixéru Tornado Cash, který zamlžuje původ kryptoměn. Ve čtvrtek útočník vyzkoušel svůj kód na dvou peněženkách, finální verzi si otestoval na třetí a o čtyři hodiny později stejný kód skončil na horké peněžence Binance.
Horké peněženky jsou připojené k internetu a burza z nich vyplácí výběry klientů. Krádež začala ve čtvrtek ve 21:05 našeho času na blockchainu XRP Ledger a během čtvrthodiny se přelila na další sítě. Nejvíc, téměř 3,8 miliardy dolarů (83 miliard korun), vzal útočník na Ethereu. Využil funkci EIP-7702, se kterou běžná peněženka jedním podpisem předá řízení chytrému kontraktu. Poslal transakci s padesáti autorizacemi, které peněženka Binance předem podepsala, každou pro jiný stav jejího počítadla transakcí. To se kvůli výběrům neustále posouvá. Platná byla jedna a to stačilo.
Za necelé tři a půl minuty pak útočník peněženku vyprázdnil. Přesměrování nechal platné, takže ji vysával znovu, kdykoli na ni dorazily nové peníze. První stopy ukazovaly na vylákané podpisy, to by ale podle TRM vysvětlilo jen útok na Ethereu. Peněženky na devíti blockchainech s různými klíči a podpisovými schématy útočníkovi během zhruba půl hodiny podepsaly platné transakce, desátá síť Polygon přibyla o dvě a půl hodiny později. TRM proto považuje za nejpravděpodobnější, že útočník ovládl podpisový systém horkých peněženek Binance.
Jak probíhal útok na Binance (český čas)
- Středa 28. října ráno: peněženka útočníka dostává tři drobné platby z mixéru Tornado Cash.
- Čtvrtek během dne: útočník testuje kód na dvou peněženkách a generálku dělá na třetí, o čtyři hodiny později je kód na horké peněžence Binance.
- 21:05–21:09: pět peněženek Binance na XRP Ledger posílá útočníkovi 233 milionů tokenů XRP, následují Solana a Optimism.
- 21:20: z bitcoinové horké peněženky odchází 18 270 BTC, na Ethereu útočník posílá transakci s padesáti předem podepsanými autorizacemi.
- 21:23: z ethereové horké peněženky odchází 167 464 etherů a 1,6 miliardy USDT, do 0:56 ji útočník vysaje ještě šestkrát.
- Pátek 0:05: druhá vlna zasahuje peněženky Binance na sítích Avalanche (podruhé) a Polygon.
- Pátek 0:35: Binance hlásí zmrazené prostředky za 2,54 miliardy dolarů.
Burza kořenovou příčinu dosud nezveřejnila a její vysvětlení se postupně mění. Nejdřív mluvila o napadeném notebooku inženýra pro provoz systémů (DevOps), přes který útočník mohl zadávat neautorizované výběry, později o dalších místech průniku. Teng v pátečním videu podle agentury AP uvedl, že útok neprovedl jeden člověk a že útočníci použili sebedestrukční mechanismus, který ztěžuje vyšetřování. Šlo o škodlivý software navržený k mazání stop, doplňuje agentura Reuters.
Uvnitř burzy mezitím celou noc zasedal krizový štáb. Vedení podle deníku The New York Times svolalo ve firemním komunikátoru Wea skupinu zhruba sta lidí včetně specialistů na bezpečnost a stopování kryptoměn. Později se přesunuli do hromadného hovoru, kde se mluvilo anglicky a čínsky a kam se z Abú Dhabí připojila i spoluředitelka Yi He. Spolu s Tengem pak zaměstnancům podle interní zprávy, kterou deník viděl, vzkázala, ať zůstanou disciplinovaní a nespekulují uvnitř firmy ani navenek.
Mimo burzu začal závod o peníze. Vydavatelé stablecoinů, kryptoměn navázaných na dolar, mohou tokeny na adrese útočníka zmrazit, proto je útočník v prvních hodinách převáděl na aktiva, na která nikdo nedosáhne, i za cenu velké ztráty. Za 325 milionů USDT koupil od tvůrců trhu zhruba 122 300 etherů a přeplatil je o více než deset procent proti tržní ceně. Se zástavou dalších 60 milionů USDT si na úvěrové platformě Aave půjčil téměř dvacet tisíc etherů, než Aave dotčené trhy zmrazilo.
Tether, Circle, Ripple a firma World Liberty Financial spojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa podle TRM zmrazily dohromady stablecoiny za 2,67 miliardy dolarů. Se zablokovanými ethery a tokeny ARB na síti Arbitrum jde zhruba o 2,7 miliardy dolarů (59 miliard korun). Útočník ale dál drží přes 420 tisíc etherů a 18 270 bitcoinů za zhruba 2,4 miliardy dolarů (52 miliard korun). Firma Chainalysis podle The New York Times pozoruje praní peněz, jaké dosud neviděla: tisíce transakcí v krátkém čase, nejspíš automatizovaně.
Část dramatu se mezitím odehrávala veřejně. Zakladatel Binance Changpeng Zhao, který burzu formálně nevede, ale je jejím většinovým akcionářem, celý večer komentoval dění na síti X. Když Elon Musk po půlnoci reagoval grimasou na příspěvek, který Zhaa přirovnal k odsouzenému zakladateli zkrachovalé burzy FTX Samu Bankman-Friedovi, Zhao odepsal: „Špatná chvíle na trollení. Přestaň, prosím.“ Připomněl také, že Binance drží akcie Muskovy firmy SpaceX za více než miliardu dolarů (22 miliard korun).
Do sporu vstoupila i Yi He, Zhaova dlouholetá partnerka. „Letošní tržby firmy na pokrytí ztrát stačí, takže akcie SpaceX zatím prodávat nemusíme,“ napsala. V pátečním videu v mandarínštině pak přiznala chyby. „Do bezpečnosti jsme měli investovat mnohem dřív a víc a zavést přísnější standardy,“ říká Yi He. Nástup umělé inteligence podle ní udělal z hackerských útoků hrozbu pro celé odvětví. Trump, který Zhaovi loni v říjnu udělil milost, na dotaz novináře řekl, že krypto vždy považoval za trochu nebezpečné.
Honička za zbytkem peněz pokračuje. TRM čeká, že ukradené bitcoiny a ethery v dalších dnech zamíří přes mosty mezi blockchainy, směnné služby a OTC brokery, a doporučuje burzám prověřovat vklady proti adresám útočníka. Správcům firemních peněženek radí hlídat nečekaná přesměrování podle EIP-7702 a podpisy oddělit podle blockchainů, protože v případě Binance jeden útočník získal platné podpisy pro peněženky na deseti sítích zhruba během tří hodin.