Kulturní centrum Eden nahradí byty. Vršovice dostanou i novou radnici

Dlouhé roky je Kulturní centrum Eden v pražských Vršovicích prázdné. A už dlouho městská část přemýšlí, co s ním. Rekonstruovat, nebo zbourat? Miska vah se nyní vychýlila k bourání, postavit nový projekt totiž vyjde levněji. Na podobu místa, kde dnes stojí centrum stojí, vyhlásila desátá městská část mezinárodní architektonickou soutěž. Na konci března vyhlásila její výsledek.

V soutěži na nový vzhled vršovické lokality uspěl návrh architektonického ateliéru Ohboi a projekční společnosti Jika-cz. „Současný kulturní dům a jeho okolí se má proměnit v žádanou městskou adresu, kde občané najdou moderní budovu s byty i multifunkčním sálem a výrazně oživený veřejný prostor,“ líčí Praha 10.

Kdy? Harmonogram je zatím pouze odhad, k prvním pracím by ale mohlo dojít v roce 2025. „Bude nutné získat všechna stanoviska dotčených orgánů, následovat bude projednání na stavebním úřadě a následně soutěžení dodavatele stavebních prací. Odhadujeme, že začátek by mohl být v roce 2025, ale v současné velmi turbulentní době je jakákoliv prognóza samozřejmě obtížná,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník. To znamená, že původní stavba zde ještě pár let zůstane.

Foto: MČ Praha 10 Nový projekt by měl navázat na současné sídliště Vlasta

Na místě by měl vzniknout projekt, který navazuje na současnou sídlištní zástavbu. Počítá se vznikem bytů, prostorů pro komunitní centrum a multifunkčního sálu. Obytný vznikne přímo v místě dnešního kulturního centra. V něm by měly být městské nájemní byty.

„Návrh respektuje polohu původního kulturního domu a integruje jeho prostory s novým městským bydlením do jednoho celku v rafinovaném mimoúrovňovém konceptu, kdy je hlavní sál kulturního domu v podzemí situován mimo nadzemní objemy městského bydlení,“ uvedl jeden ze členů poroty, architekt Ivan Kroupa.

Návrh počítá i s veřejným prostorem, mělo by tak vzniknout náměstí a mezi budovami prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí. V blízkosti má vzniknout také městský park. „Úpravy se soustředí do dvou míst, kterými jsou ulice Vršovická a předprostor před sousedním obchodním domem Eden. Návrh ulice počítá se zúžením dopravních pruhů a vysazením stromořadí vedle travnatého tramvajového pásu,“ popisuje Praha 10. Podobný návrh existuje například na Vinohradské ulici u Flory nebo na Bělohorské v Praze 6.

Kulturní dům Eden se otevřel v roce 1987. Stavba vznikla podle návrhu architektů Hany a Dalibora Peškových z Krajského projektového ústavu. Původně býval v místě obrovský zábavní park. V kulturním domě je sál s kapacitou až pro patnáct set lidí, který doplňuje kinosál s 291 sedačkami a restaurace až pro tři stovky hostů. Původně se plánoval i vznik luxusního obchodního střediska, mezi návrhy byly ale i ty na výškové domy nebo nové sídlo vlády.

Foto: MČ Praha 10 Kromě obytného domu by v místě mělo být i náměstí a městský park

„Asi nepatří k přelomovým a ikonickým stavbám sedmdesátých a osmdesátých let, nicméně architektura osmdesátých let je obecně méně nápadná, což ovšem neznamená, že si Kulturní dům Eden nezaslouží naši pozornost. I třeba jako kulturní památka. Je navíc v mimořádně autentickém stavu, máme jen málo veřejných budov z této doby, které jsou tak dobře dochované jako Eden,“ uvedl před dvěma lety pro Český rozhlas architekt Petr Vorlík.

Diskuze o stavbách z období komunistické éry se vede nyní hojněji než jindy. Dopomohla k tomu kniha Architektura 58–89, které je CzechCrunch mediálním partnerem. Dvousvazkové dílo se snaží zmapovat stavby, jež vznikaly v tomto období, a stojí za ním výtvarník a hudebník Vladimir 518.

Co se týče Prahy 10, nejsou to jediné změny, které se mají v místě odehrát. Rekonstruovat by se měl například objekt radnice, který je jen kousek od kulturního domu. Jeho proměna má vyjít na zhruba 1,1 miliardy korun. Náklady má z části pokrýt dotace ministerstva životního prostředí, dílem také bezúročná půjčka od pražského magistrátu.

Foto: MČ Praha 10 Vizualizace nové radnice Prahy 10

A do třetice se nyní hojně diskutuje také o budově bývalého Chemapolu, který sice nestojí přímo na Vršovické, prakticky jde ale o objekt na dohled od městského úřadu. Budova z šedesátých let má jít k zemi. Nový majitel developer Daramis chce na místě postavit byty.

Proti jsou nicméně architekti, historici architektury a také běžní lidé. Zatímco odborníci poslali otevřený dopis radnici Prahy 10, ti druzí sepisují petici, která má už okolo tisícovky podpisů.

V současnosti duhový dům vznikl jako mnohem subtilnější stavba podle architektek Zdenky Marie Novákové a Dagmar Šestákové, které spolupracovaly s italskou firmou Feal.