Kvalitního právníka nevygooglíte, říkají v Sedlakova Legal. Budují síť a pomáhají firmám expandovat do světa
V Sedlakova Legal budují mezinárodní síť prověřených partnerů. Využívají je startupy jako Worldee nebo Pointee i velké výrobní firmy.
Když firmy expandují, často narážejí na nečekané právní překážky, které předem nedokázaly předvídat. V Sedlakova Legal proto klientům pomáhají první kroky na cizí trhy předem promyslet a naplánovat podle pravidel konkrétní země. „Zvlášť když uvážím množství zemí, ve kterých se teď pohybujeme, je pro mě nepředstavitelné, že bychom to zvládli sami. Od propojení s partnery po přeložení všech potřebných dokumentů i upozornění na nejrůznější specifika každé země,“ vysvětluje spolupráci s advokátní kanceláří Sedlakova Legal zakladatel Worldee Tomáš Nakládal, který se svou firmou expandoval už do šesti zemí.
Ulehčení s expanzí do zahraničí potvrzuje i další klient kanceláře – CEO platformy Pointee, která pomáhá firmám s řízením automatizace. „Potřebovali jsme se dostat na americký trh, abychom dokázali oslovit další zákazníky, a především získat nové strategické investory pro náš rozvoj. To znamenalo na začátku vůbec vytvořit strukturu firmy, která takovou expanzi umožní, zařídit ochrannou známku pro celý brand i celkovou analýzu US trhu a vytvoření tamní entity. V neposlední řadě jsme spustili i zaměstnanecké akcie (ESOP) jako benefit pro naše lidi,“ říká Jan Strnad.
Extrémně důležité jsou pro nás technologické firmy a startupy.
Advokátka Michaela Puškár Garajová potvrzuje, že tyto a další úspěšné klientské příběhy byly velkým startovacím motorem pro to, aby vznikla plnohodnotná mezinárodní síť partnerů. „Partnery ale nehledáme jen pro expanze do jiných zemí. Díky kontaktům v zahraničí dokážeme klientům zprostředkovat třeba také investice v tuzemsku,“ komentuje výhody sítě Garajová s tím, že další příklad úspěšné zahraniční pomoci je například česká monetizační platforma Forendors, se kterou advokáti mluvili v podcastu Právo v kostce.
„Nejsme samozřejmě jediná kancelář, která svou mezinárodní síť buduje, a je skvělé, že na trhu vznikají. Každá má ale své místo a expertizu – pro nás jsou extrémně důležité technologické firmy a startupy,“ dodává Garajová.
Kvalitní kontakty nejdou vygooglit
Nejcennější jsou podle advokátní kanceláře osobní kontakty s právníky v konkrétních zemích, kam se firma chystá. „Vypadá to jednoduše. Vygooglit si pár kontaktů na právníky, obepsat je e-mailem, poslat dotazy a je hotovo. Jenže s právníky je to stejné jako s řemeslníky. Když nevyberete pečlivě a nevyzkoušíte na první zakázce, může se vám to vrátit jako bumerang,“ říká Jiří Hradský, další z advokátů. Na mysli má třeba nedodržené lhůty, dodatečně navýšené ceny nebo neochotu hledat řešení na míru konkrétnímu podnikání.
V Sedlakova Legal proto neustále rozšiřují portfolio zahraničních partnerů, postupně navazují kontakty s vybranými právními kancelářemi a během let prověřují spolupráci na konkrétních právních případech. Nejčastěji tak nabízí klientům přímou spolupráci s různými zeměmi. Někdy to může být i zprostředkovaně, třeba v těžko dosažitelných zemích. „Když budete chtít prodávat služby třeba v Ghaně, tak ani to nebude problém. Spojíme se s francouzskými partnery a ti nám pro vás spolehlivé ghanské advokáty doporučí,“ popisuje třetí ze specialistů v Sedlakova Legal Pavel Čech.
A pokud v zahraniční chcete najít investora? Vaše orientace na konkrétním trhu pro něj bude zásadní. „Zkušený investor vás bude posuzovat mimo jiné i podle toho, jak jste připraveni fungovat v právním rámci konkrétní země a jak máte promyšlené právní a daňové okolnosti vaší spolupráce. A bohužel, ani tady vám Google nebo ChatGPT úplně nestačí,“ doplňuje Čech.
Čas neušetříte, peníze ano
Expanze do nového regionu vyžaduje ve většině případů podle advokátů více času, než firmy očekávají. „Klienti si často představují, že všechno půjde rychle. Pár smluv a prodáváme. Ale realita bývá jiná,“ říká Jiří Hradský s tím, že díky zkušenostem dokážou odhadnout skutečné možnosti a tím firmám ušetřit čas i peníze.
Zkušení partneři v zahraničí totiž podle něj jen hloupě neplní požadavky klienta, ale zároveň ho upozorňují na širší konsekvence. „Nejčastěji hledáme partnery přes jiné zapojené kanceláře, kde víme, že i sami vyžadují vysoký standard. Máme předem stanovené parametry, které musí partner splňovat. Hodnotíme nejen kvalitu výstupů, ale i přístup ke klientům. Pokud jsme v testovací fázi my i klienti spokojení, následuje onboarding a začlenění kanceláře do naší sítě,“ vysvětluje proces výběru Michaela Puškár Garajová a doplňuje, že samotný onboarding trvá přibližně 6 týdnů.
Na konci procesu tak má klient u Sedlakova Legal zaručené, že při řešení zahraničních otázek bude mít k ruce kvalitní advokáty, kteří mají know-how a ochotu hledat kvalitní řešení. „V Sedlakova Legal ale stále zůstáváme kontaktními osobami a klient nemusí vlastně nic navíc řešit. Dostane jen závěrečný výstup,“ zmiňuje výhodu pro klienta Garajová s tím, že ať už se klienti chystají podnikat v USA, Vietnamu, Indonésii nebo Německu, vždy mají předem dohodnutou cenu i předvídatelnou časovou náročnost.
„Paradoxně jsme to my, kdo za právní kanceláře z desítek zemí celého světa dává pomyslně hlavu na špalek a ručí za kvalitu jejich služeb, aby klienti mohli v klidu dobývat nový trh a uspět,“ uzavírá Garajová.
