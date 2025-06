Tahle značka vznikla jako blbej vtip, říkají tři zakladatelé Illegal beans. Potkali se náhodou

Uložit 0

Začalo to nečekaným setkáním. Jako sponzorka Startup Academy CzechCrunche se advokátka Jana Sedláková potkala se dvěma jejími účastníky – Ondřejem Starým a Ondřejem Volákem. Diskuse se brzy stočila k kávě, pro kterou mají „náhodou“ všichni tři slabost. A z jednoho dlouhého rozhovoru tak vznikl nápad na podnikání.

„Dali jsme si drink, probrali, co nám chybí v kávovém světě, a skončili tak trochu v legraci u otázky, jak rychle bychom asi stihli rozhýbat společnou pražírnu, když máme tolik nápadů,“ vzpomíná Jana Sedláková. Jenže z nadsázky se stala realita. Už další den měli založené s.r.o. a za čtyři týdny vlastnili pražírnu. Pojmenovali ji příznačně – Illegal beans. „Jsme zaručeně nejrychleji založená pražírna v Česku,“ směje se Sedláková.

Zmínění dva Ondřejové navíc nebyli v gastrosvětě nováčky. Zatímco limonádový nadšenec Ondřej Starý přinesl před čtyřmi lety na trh značku NěcoJako, Ondřej Volák je spolumajitelem ginové destilérky Garage22. „Káva se najednou ukázala jako skvělý nápad. Zaprvé ji milujeme a zadruhé ji můžeme zákazníkům nabízet spolu s tím, co už u nás objednávali dosud,“ vypráví Volák o tom, jak se jeho dvě firmy doplňují.

„Hned na začátku jsme sehnali ideální prostor – bývalé řeznictví v Rudě nad Moravou,“ vypráví Ondřej Starý. Díky své historii splňovala provozovna přísné hygienické parametry, včetně skladování v ideálních podmínkách a odvětrávací místnosti. Nešetřili na technologiích a pořídili pražičku s externím chladicím odvětráváním. „Upražená zrna rychle zchladí a tím zastaví pražicí proces přesně ve chvíli, kdy je třeba,“ vysvětluje Starý, který si ve firmě vzal na starost provozní věci.

Nyní, deset měsíců od založení, praží Illegal beans v srdci Jeseníků šest druhů kávy, které dodávají maloodběratelům i firmám v Česku a na Slovensku. Zrna nakupují z Brazílie, Ugandy nebo Kolumbie a na jejich zpracování zaměstnali zkušeného pražiče. Po upražení káva ještě dva týdny odpočívá a pak se rovnou ve stejných prostorách balí a expeduje.

Jsme zaručeně nejrychleji založená pražírna v Česku.

V nabídce mají office blend pod označením Deskpresso a několik jednodruhových výběrových káv. Je to například naturální Aricha Wubanchi z Etiopie nebo kolumbijský projekt Mama Sierra, za kterým stojí kolektiv žen-farmářek. Každé zrno má podle Jany Sedlákové doložitelný původ, férové podmínky pro farmáře a konkrétní zpracovatele.

„Nejde o značku, která by jela jen na brand a Instagram,“ říká Sedláková. „Kafe pražíme s respektem k zrnu. Neupalujeme ho, držíme se nordic stylu. A pokud nevoní ovocnými tóny, tak ho do nabídky nedáme,“ dodává. Podle jejích slov jim záleží na tom, aby jejich káva lidem chutnala a měla jasný původ.

„Jsme coffee geeks. Ale nezapomínáme, že větší část republiky si do kafe sype bílý cukr,“ říká Sedláková. Proto se značka drží světlejšího stupně pražení. „Díky němu dokážeme z fazolky vytáhnout víc ovocnosti,“ vypráví.

Zmíněné Deskpresso, navržené pro firmy, obsahuje výběrovou kávu s chutí kakaa a ořechů, namíchanou z brazilských a nikaragujských zrn. „Je to jemná kancelářská směs, za kterou se nemusíte stydět před baristou, ale bude chutnat i tomu, kdo si kafe potřebuje hodně osladit,“ vysvětluje Starý.

Podle výzkumu agentury Ipsos je kvalitní káva důležitá pro 77 % českých zaměstnanců, 18 % ji vnímá jako klíčový benefit a většina lidí vypije v práci dva až tři šálky denně. Illegal beans si proto nachází cestu do firemních kuchyněk i běžných kaváren: jejich kávu pijí třeba v technologické firmě Make, kavárně Ennea Jeseník, v oceněném brněnském bistru Eggo, kavárně Ticho před bouří a pijeme ji také u nás v CzechCrunchi. „Káva v kanceláři je jako playlist v autě. Nesmí nudit a měla by něco říkat o těch, kdo ji vybrali,“ míní Volák.

Bude merch?

V Illegal beans si také zakládají na grafice a vizuálním dojmu. Tvář dala značce ilustrátorka Sandra Starý, která stojí i za identitou limonád NěcoJako. Firma má zatím originální pojízdný stánek, ale merch už se podle zakladatelů může klidně vyrábět. „Ptají se nás na trička, tašky, plakáty. Asi budeme muset fakt něco vydat,“ směje se Jana Sedláková.

Svou nabídku značka průběžně rozšiřuje. Podle zakladatelů roste zájem mezi kavárnami a také se plánují dál soustředit na B2B segment. „Lidé se postupně vracejí do kanceláří. Sejít se společně na jednom místě alespoň párkrát za týden je trend, který se vrací, přicházejí na to zaměstnanci i firmy. Některé společnosti se snaží lidi přitáhnout zpět pingpongovým stolem, jiné sází na psy, jógu a neomezené množství zdravých tyčinek. My si zase myslíme, že dobré kafe může být ten nejdůležitější firemní benefit,“ tvrdí Ondřej Starý.

Za největší benefit společného podnikání označují oba Ondřejové synergii všech svých značek. Kávová Illegal beans, limonádová NěcoJako i ginová Garage22 nabízejí na akce své produkty společně, navíc k tomu přidávají sortiment spřátelené pekárny Drobek do pusy. „Nealko, alko, káva, koláčky… to všechno od nás můžete dostat najednou přesně v kombinaci, jaká vám chutná,“ vysvětluje Ondřej Volák. Do nabídky postupně přidávají další produkty, brzy se rozroste například o espresso toniky nebo kávový likér.

„Naše značka vznikla jako blbej vtip a nakonec už po deseti měsících máme radost z toho, jak roste a že oslovuje svoje lidi. Už proto jsem ráda, že jsem loni na Startup Academy CzechCrunche byla a že jsme se všichni tři poznali,“ říká na závěr Sedláková.