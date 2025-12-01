Latte s medvídkem a soška k namalování. Netradiční kavárna na Letné chce, abyste na chvíli vypnuli
Dát si pauzu od každodenních povinností můžete mnoha způsoby. Už jste si ale zkusili nad drinkem obarvit vlastní kapybaru?
Dlouhé roky tu byla Cukrárna u Palmy, teď ale místo na dohled od Letenského tunelu okupuje neobvyklá kavárna, která si říká Kumo. To v japonštině znamená mrak a přesně tak lehce a bezstarostně si tady máte připadat. Podnik na to jde nejen skrz osobitou nabídku jídla a pití, ale taky přes aktivitu, kterou jen tak někde nenajdete – k něčemu dobrému si tady totiž můžete koupit i sádrovou sošku a podle své libosti a představivosti si ji nabarvit. A je úplně jedno, jak dlouho vám to bude trvat. Co všechno byste měli o nové kavárně vědět?
Kumo
Adresa: Jirečkova 17, Praha 7
Typ podniku: kavárna
Otevírací doba: pondělí a neděle 9–22, úterý až sobota 7–22
Vietnamští majitelé Kumo vytvořili jako místo, kde byste měli vypnout a dělat něco jiného než obvykle. Nenajdete tu tak například zásuvky, do kterých byste mohli zapojit počítač. Místo toho tu ale jednu celou místnost zabírají regály s různě velkými soškami všelijakých postaviček od kapybar po rádoby labubu, které si můžete koupit. Následně si půjčíte barvy a další k malování nezbytné propriety a pustíte se do umělecké realizace, o které jste třeba ani nevěděli, že ji v sobě máte.
Interiér kavárny zůstal stejný jako za bývalé cukrárny, to znamená třeba zdobné lustry nebo zábradlí, které výrazně (a záměrně) kontrastují s tím, co si tu můžete dát – velmi moderní drinky i jídla, jež si mladí vietnamští majitelé oblíbili při svých cestách po světě.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Velkým lákadlem je tak třeba latte s karamelem a ledovým medvídkem, skvěle chutná ale i místní broskvový čaj nebo alkoholický Kumo spritz s proseccem, sodou a yuzu sirupem. Vedle toho na menu najdete i sadu kolagenových smoothie, matchu a samozřejmě kávu.
Co se jídla týče, zajít si sem můžete v podstatě na celodenní brunche. K mání je totiž několik druhů smoothie bowls, zapečený custard croisssant, vafle, vajíčka, ale taky silný vývar, tři druhy onigiri, krevetový toast či sushi a samozřejmě variace dezertů, která se každý týden proměňuje. Zní to bláznivé? To určitě, čas tady je ale moc fajn.