Legendární tenisky Adidas Superstar si vyšláply na Prahu. Obsadily Vltavu u Karlova mostu

Průkopnické sportovní boty sice nikdy nezmizely, v kampani, jejíž tváří je zpěvák Calin, ale Adidas ukazuje, že právě ony jsou těmi pravými originály.

Luboš KrečLuboš Kreč

adidas-praha

Foto: Adidas

superstar-praha
adidas-superstar-praha

Vltavu u Karlova mostu po loutkách ze Hry na oliheň zašlápla velká teniska. A to doslova – obří instalaci o rozměrech 6,7 x 4,25 x 3,5 metru umístil na řeku Adidas, který takto předvádí svůj legendární modele Superstar. Německá značka tím navazuje na nedávnou akci Netflixu, kdy na vodě mezi červnem a začátkem července plavaly gigantické panenky Young-hee a Chul-su z jihokorejského seriálu. Bota bude na Vltavě k vidění do 15. září.

Podobně jako u propagace Hry na oliheň jde o součást kampaně, která má přitáhnout pozornost k jedněm z nejslavnějších bot světa Adidas Superstar. Českou tváří kampaně se i proto stal zpěvák a rapper Calin, celým jménem Călin Panfili.

„Spojení s Adidas byla přirozená volba. Je to značka velkého formátu s bohatou historií,“ popisuje hudebník, který se proslavil hity jako Hannah Montana a nedávno vyprodal koncert v O2 areně za několik minut. „Superstar je prostě klasika. Není potřeba nic moc vysvětlovat – kdo ví, ten ví. Je to bota, která se nikdy nesnažila být něčím jiným, a přesto přežila všechny trendy,“ dodává Calin.

calina

Foto: Adidas

adidas
asup
superstar+1
adidas-sup

Světovými tvářemi znovuzrozených tenisek jsou vybraní umělci a sportovci včetně rapperky Missy Elliott, skateboardisty Marka Gonzalese, basketbalové hvězdy NBA Anthonyho Edwardse, rapperky GloRilly, amerického zpěváka Teezo Touchdowna nebo modelky Gabbriette.

Celá kampaň staví na myšlence, že i když se objeví tisíc následovníků, vždy musí existovat jeden originál. A tím jsou ve světě sportovní obuvi právě Adidas Superstar, jež jsou součástí řady legendárních modelů Originals, kam patří třeba i podobně populární Samby nebo Campusy.

Společnost sepsala pro řadu Superstar dokonce vlastní manifest, v němž například stojí, že „není potřeba ohromného množství lidí, aby nastaly změny, k tomu stačí jen jeden… Originál.“ Vše zkrátka směřuje k tomu, že Adidas Superstar jsou ikonické boty, které měly a mají spoustu kopií a následovníků, nicméně originál je jen jeden a pro nastupující generaci může být stejně relevantní jako pro jejich rodiče.

„Superstar byla vždy víc než teniska,“ říká k tomu Annie Barrett, viceprezidentka marketingu pro modelovou edici Adidas Originals a doplňuje: „Je symbolem originality a hybnou silou kulturních změn. Od ulic po světová pódia ji nosili ti, kdo si jdou vlastní cestou. Tato kampaň představuje novou generaci Originals, kteří tvoří svou budoucnost bez kompromisů.“

hajducek-adidas-2

Přečtěte si takéAdidasky válcují tenisky od Nike. Poprvé v historii to vidí i FootshopAdidasky válcují tenisky od Nike. Poprvé v historii je o ně u nás větší zájem, hlásí Footshop

Příběh tenisek Superstar začal v 60. letech minulého století, kdy debutovaly jako basketbalová obuv s charakteristickou gumovou špičkou ve tvaru mušle. Původně je vyvíjel v tajnosti francouzský tým Adidasu pod vedením Horsta Dasslera, syna zakladatele značky Adiho Dasslera. V Americe se o jejich úspěch zasloužil Chris Severn, který přesvědčoval basketbalové hráče, aby je vyzkoušeli místo oblíbených bot značky Converse All Star.

Průlomový moment nastal v roce 1965, kdy nováčkovský tým NBA San Diego Rockets začal nosit prototyp s názvem Supergrip. Hráčům se boty líbily natolik, že je šetřili během přípravných zápasů a vytáhli je až v oficiální sezóně. Následující sezónu pak zabodoval Chris Severn u celku Boston Celtics, kteří v adidaskách vyhráli NBA.

V osmdesátých letech však došlo k nejpodstatnější změně v historii těchto tenisek. Legendární skupina Run DMC z newyorského Queensu je začala nosit bez tkaniček s vyplazenými jazyky, což bylo inspirováno vězeňskou módou. V roce 1986 pak vydali píseň My Adidas jako poctu své oblíbené značce. Zrodil se z toho i první sponzorský kontrakt mezi hip-hopovou skupinou a sportovní firmou, tehdy v hodnotě 1,6 milionu dolarů.

Píseň My Adidas vznikla také jako odpověď na diskriminaci mladých lidí z černošských a hispánských komunit, kteří bývali automaticky podezřelí z kriminality, třeba jen kvůli svému oblečení včetně tenisek. Run DMC chtěli ukázat, že – nejen – Adidas nejsou „zločinecké boty“, ale forma vyjádření a pozitivní symbol.

calin

Foto: Adidas

Zpěvák Calin a tenisky Adidas Superstar

Jejich manažer pozval na koncert v Madison Square Garden zástupce značky a skupina vyzvala publikum, aby zdvihlo své adidasky do vzduchu. Sál se rozzářil tisícovkami bílých bot. Run DMC tím položili základy novému formátu marketingu, který je dnes sice běžný, ale v 80. let propojování komerčních značek se světem rapu bylo něco neobvyklého.

Co se samotného Adidasu týče, tomu se ekonomicky v poslední době daří a pomohla právě i vlna zájmu o retro styl. Za první pololetí roku 2025 utržil globálně 12,1 miliardy eur (v přepočtu 296 miliard korun), což představuje meziroční nárůst o sedm procent. Provozní zisk pak stoupl na 1,2 miliardy eur, což je 30 miliard korun.

Generální ředitel Adidasu Bjørn Gulden, který do čela firmy nastoupil v lednu 2023, přesto zůstává nohama na zemi: „Pořád máme co zlepšovat a jsme daleko tomu, abychom mohli říct, že jsme náš byznysový model ideálně vyladili. Jsme ale přesvědčeni, že být globální značkou s lokálním mindsetem je tou správnou strategií.“

A ten lokální mindset tak nějak vtipně symbolizuje i teniska Adidas Superstar na Vltavě, která váží 150 kilogramů.

