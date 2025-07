LEGO Game Boy vypadá parádně. Není vůbec drahý, dostanete k němu Super Maria a koupíte ho i v Česku

Uložit 0

Kdo ho měl, byl za krále. Kdo ho neměl, tak chtěl aspoň nějakou lacinou čínskou kopii. A už brzy si legendárního Game Boye z roku 1989 připomenete v ještě hravější podobě – coby novou stavebnici LEGO. Která obsahuje nejen model slavné kapesní konzole od Nintenda, ale také dvě kultovní hry.

Je sice z kostek, ale jinak je LEGO Game Boy skoro jako ten opravdový. Rozměry tak akorát do kapsy, se směrovým křížem, výraznými tlačítky, nazelenalým displejem… Na kterém uvidíte skákačku Super Mario Land nebo fantasy The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Ze 421 dílků totiž postavíte nejen samotné zařízení, ale i dvě vyměnitelné karty s těmito hrami. Ikoničtější – a navíc také kostičkový! – by už mohl být jen Tetris, který Game Boyi pomohl ke gigantické popularitě. A naopak.

Obrázek her pak můžete na kostkovém displeji vyměnit, když už ne přímo hrát. Anebo tam nechat „svítit“ prostě nápis Nintendo. A to nejlepší na konec. Tenhle parádní kousek není kdovíjak drahý. Stavebnici LEGO Game Boy pořídíte za 1 469 korun a už prvního října vyrazí ze skladu do vašich rukou. Ve srovnání s jinými sběratelskými stavebnicemi, jako je LEGO podle pirátského anime One Piece nebo LEGO Simpsonovi, to je příjemná cena za kousek herní historie.