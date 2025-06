Nasaďte si slaměný klobouk a napněte plachty! Připlouvají pirátské stavebnice LEGO One Piece

LEGO One Piece: Pirátská loď Going Merry

Máte rádi LEGO? Máte rádi piráty? A máte rádi anime či mangu? LEGO odhaluje nové stavebnice podle pirátských příběhů One Piece, které nejprve uchvátily čtenáře japonských komiksů, pak diváky animovaného seriálu a nakonec i netflixovské publikum v hrané adaptaci, jejíž druhá řada už se blíží.

One Piece je fakt velká věc. Vždyť jen původní manga neboli japonský komiks započatý v roce 1999 má dnes přes tisíc kapitol ve stovce dílů (mimochodem, One Piece vychází i v češtině). Seriálové anime má dokonce už víc než 1 100 epizod! Nyní k téhle gigantické – a giganticky veselé – pirátské story o mladíkovi jménem Monkey D. Luffy, co se rozhodne stát králem všem pirátů a dá dohromady roztomile roztodivnou posádku, přibudou i LEGO stavebnice.

LEGO One Piece nicméně nevychází přímo z tištěného nebo animovaného zdroje, ale z hraného seriálu na Netflixu. Který je dost povedený a jehož druhá řada vyjde už příští rok. Podívejte se do galerie výše, na co všechno se můžete těšit. Nechybí stylizovaná figurka Luffyho s ikonickým slaměným kloboukem ani klauní padouch Buggy. Samozřejmostí je pirátská loď Luffyho a jeho spojenců, postavíte si i bitvu se žraločími rybáky kapitána Arlonga.

Ceny kostičkového One Piece začínají na 259 korunách za zmiňované figurky, nejvíc zlaťáků zaplatíte za plovoucí restauraci Baratie. Masivní stavebnice z více než 3 400 kostek vás vyjde na 7 599 korun. Dostupnost LEGO One Piece hlásí český e-shop na 1. srpna.