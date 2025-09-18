LEGO Kingdom Come: Deliverance je tady. Ale stavebnice hradu z české hry stojí pořádný měšec zlaťáků
Videohra od Warhorse Studios už prodala miliony kusů – a generuje tržby také díky rozmanitému merchi, ke kterému teď přibyde stavebnice LEGO.
Máte rádi LEGO? A máte rádi Kingdom Come: Deliverance 2? Tak to vás nebude mít ráda vaše peněženka. Česká hra zasazená do středověku totiž svou už tak bohatou nabídku rozmanitého merche rozšiřuje o jedinečný kousek. O stavebnici tvrze Malešov právě z kostek LEGO. Ale pozor, levné to nebude.
Se značkou Kingdom Come můžete pořídit ledacos. Kovají se skutečné meče, pletou se ponožky, razí se odznaky a tisknou se plakáty. Teď si pořídíte i LEGO stavebnici místa, které ve hře od Warhorse Studios hraje důležitou roli a které v ní navštívíte – tvrze Malešov. Stavebnice nicméně není výsledkem velké oficiální spolupráce, jako je tomu třeba v případě Star Wars. Za sběratelským kouskem stojí provozovatelé turistického projektu KCD Live a právě Malešova s požehnáním Warhorse Studios.
„Jsme zapojeni do každého merche a nepouštíme ven nic, čemu bychom nevěřili. Produkt jako takový nicméně spadá pod KCD Live,“ dodává pro CzechCrunch PR šéf herního studia Tobias Stolz-Zwilling. V krabičce tedy naleznete pravé kostky LEGO, ale prodejce si vše nechal vytvořit na míru bez přímého zapojení dánské firmy. Stavebnici podle Kingdom Come tvoří celkem 507 dílků, ale zaplatíte za ně pěknou sumu zlaťáků…
Kostičková podoba tvrze Malešov vás totiž vyjde na 3 590 korun. Což je cena, za kterou z oficiální LEGO nabídky pořídíte klidně i třikrát objemnější krabice s detailnějšími modely či stavbami, než je zmenšenina hrádku nedaleko Kutné Hory. Jenže co naplat, Kingdom Come: Deliverance 2 je hit a jedna z nejvýznamnějších českých her všech dob.
Po tomhle sběratelském kousku se tak jistojistě zapráší – a to i kvůli tomu, že jde o limitovanou výrobu. LEGO tvrz Malešov vychází v omezeném nákladu tří tisíc kusů pro zájemce z celého světa. A jak nedávno potvrdily davy návštěvníků na skutečném Malešově, Kingdom Come má fanoušky v Česku, Číně i Kanadě. No a za zmínku možná stojí i jedna zdánlivá drobnost: Prodejce uvádí, že jde o první model ze sběratelské edice.