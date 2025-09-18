Hry –  – 1 min čtení

LEGO Kingdom Come: Deliverance je tady. Ale stavebnice hradu z české hry stojí pořádný měšec zlaťáků

Videohra od Warhorse Studios už prodala miliony kusů – a generuje tržby také díky rozmanitému merchi, ke kterému teď přibyde stavebnice LEGO.

Michal MančařMichal Mančař

kingdom-come-lego-malesov-04
Foto: KCD Live
LEGO + Kingdom Come: Deliverance = stavebnice tvrze Malešov
0Zobrazit komentáře

Máte rádi LEGO? A máte rádi Kingdom Come: Deliverance 2? Tak to vás nebude mít ráda vaše peněženka. Česká hra zasazená do středověku totiž svou už tak bohatou nabídku rozmanitého merche rozšiřuje o jedinečný kousek. O stavebnici tvrze Malešov právě z kostek LEGO. Ale pozor, levné to nebude.

Zajímá vás herní průmysl v Česku?

Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game!

Newsletter Good Game | Poslední vydání

Se značkou Kingdom Come můžete pořídit ledacos. Kovají se skutečné meče, pletou se ponožky, razí se odznaky a tisknou se plakáty. Teď si pořídíte i LEGO stavebnici místa, které ve hře od Warhorse Studios hraje důležitou roli a které v ní navštívíte – tvrze Malešov. Stavebnice nicméně není výsledkem velké oficiální spolupráce, jako je tomu třeba v případě Star Wars. Za sběratelským kouskem stojí provozovatelé turistického projektu KCD Live a právě Malešova s požehnáním Warhorse Studios.

„Jsme zapojeni do každého merche a nepouštíme ven nic, čemu bychom nevěřili. Produkt jako takový nicméně spadá pod KCD Live,“ dodává pro CzechCrunch PR šéf herního studia Tobias Stolz-Zwilling. V krabičce tedy naleznete pravé kostky LEGO, ale prodejce si vše nechal vytvořit na míru bez přímého zapojení dánské firmy. Stavebnici podle Kingdom Come tvoří celkem 507 dílků, ale zaplatíte za ně pěknou sumu zlaťáků…

kingdom-come-lego-malesov-01

Foto: KCD Live

kingdom-come-lego-malesov-02
kingdom-come-lego-malesov-03
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-49+44
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-44
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-29
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-39
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-41
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-28
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-27
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-13
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-52
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-05
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-02
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-51
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-12
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-04
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-36
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-22
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-35
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-25
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-08
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-45
fanfest-malesov-kcd
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-46
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-42
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-19
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-23
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-24
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-33
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-34
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-38
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-40
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-47
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-48
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-50
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-54
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-01
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-03
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-15
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-18
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-16
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-11
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-43
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-06
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-10
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-55
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-31

Kostičková podoba tvrze Malešov vás totiž vyjde na 3 590 korun. Což je cena, za kterou z oficiální LEGO nabídky pořídíte klidně i třikrát objemnější krabice s detailnějšími modely či stavbami, než je zmenšenina hrádku nedaleko Kutné Hory. Jenže co naplat, Kingdom Come: Deliverance 2 je hit a jedna z nejvýznamnějších českých her všech dob.

Po tomhle sběratelském kousku se tak jistojistě zapráší – a to i kvůli tomu, že jde o limitovanou výrobu. LEGO tvrz Malešov vychází v omezeném nákladu tří tisíc kusů pro zájemce z celého světa. A jak nedávno potvrdily davy návštěvníků na skutečném Malešově, Kingdom Come má fanoušky v Česku, Číně i Kanadě. No a za zmínku možná stojí i jedna zdánlivá drobnost: Prodejce uvádí, že jde o první model ze sběratelské edice.

Nepřehlédněte:

Související témata:Warhorse StudiosKingdom ComeLEGOMalešov
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    gurmet-jizni-morava

    Za jídlem na jižní Moravu. V bývalé vesnické hospodě dělají světovou kuchyni a v klášteře vaří pivo

  2. 2

    notebooklm-1

    V moři AI nástrojů vyniká, i tak ho mnozí přehlíží. Přitom je zdarma a dokáže šetřit hodiny času

  3. 3

    jetson-one

    Za skoro tři miliony 20 minut ve vzduchu. Prvním majitelem létajícího auta je hvězda tech světa

  1. 1

    rasty-turek

    Dávali mu tři týdny života, tak prodal firmu, nonstop běhal a čekal. Byly z toho tři roky pekla, říká

  2. 2

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  3. 3

    hodinky

    „Ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i milovníci luxusu