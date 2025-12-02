Logo e-shopu Bonami má Pavel Vopařil vytetované na ruce. Po šesti a půl letech končí jako ředitel
Bonami překonává své byznysové rekordy a mění svého muže ve vedoucí pozici. Pavla Vopařila vystřídá Tomáš Beniak, dosavadní ředitel Woltu.
„Po devíti letech v Mitonu a osmi letech v Bonami, z toho šest a půl roku jako CEO, pro mě na konci roku tato etapa končí,“ oznámil na LinkedInu Pavel Vopařil, jenž si během této doby nechal logo e-shopu se zaměřením na nábytek a home & decor dokonce vytetovat. Konkrétně to bylo v roce 2020, kdy e-shop poprvé překonal 200 milionů korun v měsíčních tržbách. „Lidé se mě ptali, jestli jsem se nezbláznil. Pro mě to ale bylo vyjádření toho, jak moc v Bonami věřím. A na tom se nic nezměnilo,“ uvedl Vopařil.
„Bonami teď v listopadu ekonomicky překonalo všechny rekordy a já si říkám, že je to moc hezké načasování pro předání štafetového kolíku,“ doplnil k novinkám Václav Štrupl, zakladatel Bonami a partner investiční skupiny Miton, která e-shop vlastní. Byť se sám Štrupl věnuje zejména budování projektu Miton Psychonauts orientovaného především na duševní zdraví, na vývoj v Bonami dohlíží jako akcionář i člen představenstva.
Samotné Bonami letos oslavuje třináct let od založení, aktuálně zboží aktivně prodává ve dvanácti zemích, kde obsluhuje 600 tisíc zákazníků ročně, a v týmu má téměř 300 lidí. Provozuje také šest vlastních obchodů. „Rostoucí a ziskový,“ zhodnotil stav e-shopu Štrupl s tím, že jen v listopadu měl atakovat hranici tržeb 300 milionů korun.
„Trh se rychle měnil, flash sales business model přestával fungovat, a tak se Bonami muselo celé přestavět, aby mělo na trhu šanci,“ ohlíží se Vopařil, jenž e-shop provedl obdobím pandemie, vysoké inflace i ekonomického oslabení. Trh se tehdy podle Vopařila propadl o čtvrtinu a nikdy se úplně nevrátil zpět.
„Propouštění, velké zásoby, další financování složité a cash flow napjaté. Mnozí evropští hráči jako Vivre nebo Made.com to nezvládli,“ doplňuje Vopařil. Firma proto prošla rozsáhlou interní transformaci, již Vopařil před časem pro CzechCrunch popsal.
Bonami mělo každý rok dosáhnout pozitivního zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) a své tržby oživit rychleji než srovnatelní hráči, kteří přežili. Letos pak míří na rekordní EBITDA, čistý zisk i cash flow. „Bonami je v dobré kondici a připravené na další fázi rozvoje a růstu. A tak je teď správný moment předat to dál,“ uvedl Vopařil, jenž si chce aktuálně dopřát i větší pracovní pauzu.
Na pozici ředitele Bonami ho od února příštího roku vystřídá Tomáš Beniak, dosavadní ředitel Woltu pro Česko a Slovensko. „Poznal jsem ho jako velmi lidského a komunikativního lídra, který dokáže výborně skloubit orientaci na lidi a na výsledky. Na tuhle spolupráci se těším. Pavlovi přeju vše dobré na jeho další cestě,“ dodal Štrupl.