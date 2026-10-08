Velká výměna v kultovním českém dabingu. Ve fanoušky zbožňované roli se prostřídají dva známí herci
Série adventur Polda si získala kultovní status i díky dabingu Luďka Soboty. Jenže tomu už docházejí síly, a tak vývojáři oslovili dalšího herce.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Jen málokterá videohra dneska mluví česky. Ale když už naší mateřštinou promluví, často se vryje do paměti. Dost možná úplně nejhlouběji se takhle zavrtal naprosto kultovní český dabing herní série o jednom policajtovi, který už od devadesátých let mluví nezaměnitelným hlasem Luďka Soboty. Tohle spojení teď čeká velká proměna.
Patří mezi ty nejoblíbenější videoherní dabingy v Česku. Vlastně se chce říct, že než česky promluvily oba díly Kingdom Come: Deliverance, těžko byste hledali jejich známější nebo přinejmenším plodnější příklad. Série Polda, její hrdina Pankrác a herec Luděk Sobota jsou prostě mezi hráči pojem. A platí to doslova dodnes, protože jen za pár hodin vychází nový díl Poldy… s novým dabingem.
Jestli jste se právě zhrozili, že Pankrác už nepromluví typickým hlasem svého dlouholetého dabéra, nebojte. Luděk Sobota stále ve hře Polda 5.5 mluví. Ale nejen on. „Luďkův dabing doplní další známý herec Pavel Liška. Hráči si mezi jejich dabingy mohou přepínat,“ říká poldovský vývojář Petr Svoboda ze studia Zima software. A vysvětluje, co za touhle změnou stojí i co to znamená pro další dabing.
„Hlavní důvod dvojího dabingu je bohužel Luďkův věk a únava. V jeho silách už prostě nebylo nahrát jednu větu bez chybky napoprvé, takže jsme museli finální repliky skládat z více pokusů a verzí,“ říká Svoboda na adresu už 83letého herce. Jak dodává, tím mizela spontánnost, kterou Sobotův hlas měl. Proto zavolal Pavlu Liškovi. „Nejdřív chtěl znát všechny podrobnosti, a než se rozhodl, poradil se se svým synem. Ten Poldu dobře znal a doporučil mu, ať do toho jde,“ popisuje.
„Při prvním kole natáčení byl Pavel znatelně nedůvěřivý a nejistý. Hned, jak přišel, nám dokonce v legraci řekl, že má pocit, že ho tam chceme zavraždit,“ vtipkuje Svoboda. „Postupně ale led praskl a bavilo ho to čím dál víc. Na druhé natáčení přišel úplně v jiném rozpoložení. Mezitím si pustil nějaká videa s Poldou, aby se do role líp vžil, přišel uvolněný a bylo vidět, že si celou věc užívá mnohem víc než poprvé,“ dodává zkušený herní tvůrce. A tahle spolupráce navíc teprve začíná.
„Luděk Sobota je famózní komik a jeho hlas se do Poldy propsal naprosto přirozeně. Ono to vlastně ani jinak dopadnout nemohlo. Za těch sedm dílů, které s ním vznikly, se jeho hlas stal pro hráče neoddělitelnou součástí Poldy, takovým zvukovým logem celé série. Zpětně to hodnotím jako obrovské štěstí, že jsme měli tu možnost s ním dlouhodobě spolupracovat – je to kus historie české herní tvorby a jsem rád, že jsme u toho mohli být a že se nám podařilo tuhle tradici udržet tak dlouho.
Na první nabídku tehdejšího studia Sleep Team reagoval pozitivně. Přečetl si scénář, hra ho bavila a šel do toho bez větších zaváhání. Jeho vztah k Poldovi se ale vyvíjel postupně. Na začátku to pro něj byla spíš další herecká zakázka, ke které zpočátku neměl žádný zvláštní osobní vztah. Ale jak šly roky a díly přibývaly, viděl, jaký ohlas to má u hráčů, a Poldu si postupně oblíbil – dnes už o něm mluví s vřelostí a je znát, že mu ta role přirostla k srdci.“
Petr Svoboda, Zima software
Liškův hlas nezazní pouze v Poldovi 5.5, jenž právě vychází na Steamu a je příběhově zasazen mezi pátý a šestý díl, ale i v připravované osmičce. „Pavel v ní bude určitě. To je jisté. U Luďka Soboty je to otevřené, zatím se k tomu nechceme vyjadřovat. Bude záležet na reakcích fanoušků na Poldu 5.5 a hlavně na tom, jestli na to Luděk bude mít sílu a chuť,“ říká Svoboda.
Dlouholetý vývojář adventurní série zároveň zdůrazňuje, že tahle dabérská rošáda ještě nutně neznamená definitivní loučení se Sobotou. „Je to spíš praktická reakce na to, co už pro něj dnes je a není reálně zvládnutelné,“ popisuje. A když je řeč o reakcích, samozřejmě přišly i ty od fanoušků Poldy a dabingu Luďka Soboty.
„Zhruba třetina jich chtěla, aby hru dál daboval Luděk Sobota, byť i mezi nimi se našli tací, co otevřeně říkali, že si počkají a neudělají si názor, dokud to sami neuslyší,“ říká Svoboda. Zbytek byl podle něj s volbou Pavla Lišky spokojený. „Mnozí byli dokonce mile překvapení, jak dobře by mohl Polda v jeho podání znít. Což nás jako tým docela potěšilo, protože jsme věděli, že jde o citlivou věc,“ dodává.
Polda patří od roku 1998 mezi stálice české herní tvorby se solidní fanouškovskou základnou. Studio Zima software na jeho sedmý díl vybralo na Hithitu téměř 1,5 milionu korun, Polda 8 dokonce 2,5 milionu. Polda 5.5 oproti nim nabídne o něco kratší zážitek a hráčům vysvětlí, jak se Pankrác, který se stal v pátém díle faraonem, změnil v šestce znovu v detektiva. „Náklady na vývoj máme díky Hithitu a prodejům pokryté. Poldovi se ale nevěnuji na plný úvazek, mám i řadu jiných zakázek a Polda je pro mě spíš srdcovka a koníček, který dělám z lásky k sérii,“ uzavírá Petr Svoboda.
Top novinky ze světa her
💪 Tak tohle je zajímavé zmrtvýchvstání. Český vývojář Martin Markus Mastný v roce 2015 vydal hru Novus Inceptio, naposledy ji aktualizoval v roce 2018. A teď hlásí návrat k vývoji. „Ne na plný úvazek, ale vrátila se energie a chuť projekt dokončit. Pro mě je to i způsob, jak ze sebe sundat kámen, který mě tíží roky, i když není vidět,“ říká o comebacku svého survivalového titulu.
🏛️ Volby se blíží, takže je čas na trochu politiky. Richard Haraším nejdřív udělal střílečku o Zemanovi, teď vydává bizárek jménem Sněmovna. O své politické a satirické hře nám povídal už dříve, teď jeho počin vychází na Steamu. „Sněmovna po necelém roce opouští předběžný přístup. Bohužel ne ta poslanecká,“ říká Haraším.
💰 Martin Klíma z Warhorse Studios se rozpovídal pro PC Gamer. Například doufá, že GTA VI prorazí cestu dražším hrám. „Ale všichni se toho k smrti bojí. Přitom zvýšení ceny her je podle mě už dávno načase a zároveň nezbytné k tomu, aby naše odvětví přežilo,“ uvedl. Klíčový muž Kingdom Come, hry o proměně neschopného mladíka v mocného bojovníka, také zkritizoval směřování mnoha RPG. „Je to žánr, který mám opravdu rád. Ale jsem fakt unavený a otrávený ze všech RPG, kde jste vyvoleným, co má za úkol zachránit vesmír. Na dobré power fantasy není nutně nic špatného. Jen je to prostě hrozně repetitivní,“ řekl Klíma.
💀 Jednadvacetiletý sólo vývojář Jakub Ivančo vydává demo své hry Within His View. „Všechno, co v ní uvidíte, je moje práce, od game designu a mechanik po modely, animace, nasvícení a level design,“ říká. Nejspíš by vás nenapadlo, že to je jeho prvotina!
🍄 V Amanita Design něco chystají. Odhalí to už ve čtvrtek večer skrz akci Triple-i Initiative.
😮 Henry Cavill udělá s Googlem vlastní videohru. Ale mírněte nadšení, dá se tušit, že to nebude žádný AAA titul s rukopisem seriálového Zaklínače a filmového Supermana, ale spíš nějaká AI záležitost poháněná Gemini. Uvidíme, jestli vyjde dřív hra, nebo seriálový Warhammer, na kterém Cavill taky pracuje.
🗨️ Další díl z playstationové série God of War Laufey vychází 16. února a podle posledních zpráv dostane české titulky.
🏆 Jaká hra získá zlatý joystick, jedno z těch známějších videoherních ocenění? O tom rozhodujete i vy, čtenáři, hráči a fanoušci. Takže šup šup hlasovat pro Golden Joystick Awards!