Má hnusnou chuť, ale hackne vám mozek. Jak barový guru restartoval s pomocí investorů svůj drink
Funkční nápoj Osmička, který Jan Vlachynský vyvinul na základě vlastních experimentů s mozkovou stimulací, staví na předplatném.
„Ten drink je trochu míň hnusnej, než byl původně. Což je paradox, protože moje ambice není, aby byl dobrej.“ Ok, když vám tohle řekne majitel značky nápojů, zní to přinejmenším neobvykle… Jenže co je obvyklého na byznysové cestě Jana Vlachynského, brněnského barové krále? Vlastně nic. A stejné to je s jeho brainhacking limonádou nazvanou Osmička.
Kdo sleduje osmatřicetiletého zakladatele a šéfa pohostinské skupiny Lidi z Baru na LinkedInu, nemohl si nevšimnout, že jeho příspěvky se v posledních dnech a týdnech změnily – jakoby se z něj stal full-time prodejce plechovek Osmička, které mají vybičovat konzumentovu mozkovou činnost a koncentraci.
„Teď je to tak, že dva dny z týdne se věnuju Osmičce a tři Lidem z Baru,“ zdůrazňuje absolvent psychologie na Masarykově univerzitě. A dodává: „Nikdy jsem neměl šéfy, ale teď je vlastně mám. A je to super. Musím být zodpovědnější,“ říká. Tady je ale třeba se vrátit ve vyprávění o pár let zpět, aby byl příběh kompletní.
Osmička totiž není tak úplně nový projekt – Vlachynský a spol. s ní vyrukovali už v covidovém roce 2020, tehdy byla výroba limonád jednou z mnoha jejich činností, kterými se snažili přežít v pandemické obchodní mizérii. Osmička byla nicméně jiná, šlo od začátku o nápoj, který měl za cíl stimulovat mozek, nikoli dobře chutnat.
„Vždycky jsem hodně zkoušel různé látky a triky, abych co nejvíc maximalizoval práci vlastní hlavy. A v Osmičce jsme soustředili to, co se mi osvědčilo nejvíc. Chuťově to je ale vlastně hnus a tak to má být,“ směje se Vlachynský. Každopádně prodeje drinku se rozjely poměrně obstojně, jenže v po dvou letech přišel fuckup s výrobou velké várky v řádu stovek tisíc plechovek.
„Škoda byla přes tři miliony, do toho jsme řešili další věci, a tak šla Osmička na čas stranou. Neměli jsme prostředky na to ji znovu pořádně restartovat,“ vzpomíná spolumajitel podniků, jako jsou Bar, který neexistuje, Super Panda Circus nebo 4pokoje. Jenže základní ideji pořád věřil: prodávat formou předplatného nápoj, který sice nechutná, ale opravdu funguje.
Loni se jej proto rozhodl oživit, navíc poprvé s pomocí externích investorů. I u jejich hledání se, jak to u něj bývá zvykem, nejprve spálil, než našel ty, o které se mohl opravdu opřít: pět milionů korun formou konvertibilní půjčky získal nakonec od několika známých byznysových jmen, jedním z nich je právník a investor Kirill Juran. To jsou právě ti šéfové, jimž se Vlachynský nově musí zpovídat.
Vždycky jsem hodně zkoušel různé látky a triky, abych co nejvíc maximalizoval práci vlastní hlavy.
„Důvod investice je jednoduchý. Sázka má rozumnou střední hodnotu a není moc varianční. Není to investice do hop nebo trop byznysu, ale do něčeho, co historicky rozumně fungovalo, mělo relativně hezká čísla a má marketingově schopné foundery, co mají zkušenost s byznysem. Nevnímám to jako standardní VC sázku typu ‚vyjde 1 z 10‘, ale spíše jako méně rizikový vstup, který bude mít vyšší šanci na úspěch, ale s nižším výnosem,“ říká Kirill Juran.
Ne všechno je u dnešní Osmičky stejné jako u té před lety, ačkoli například design plechovek zůstal hodně podobný. Muselo se ale mírně změnit složení, na což narážel Vlachynský v citátu z úvodu článku – roli hrál fakt, že nápoj stáčí v rakouské stáčírně, která měla určité požadavky, což vedlo ke změnám receptury.
A co tedy v Osmičce nakonec je? Sestává mimo jiné z MCT oleje, citikolinu, guarany, magnesium citrátu nebo L-theaninu. „Pokud se objeví nějaký nový funkční přípravek, který získá povolení a bude nám dávat smysl, je možné, že složení zase upravíme,“ dodává Vlachynský.
Restartovanou značku rozjel před koncem roku a teď i vyhlásil, jaké s ní má plány: z aktuálních více než 200 předplatitelů chce do roku a půl aspoň dva tisíce klientů. Základní balík osmi plechovek přitom vyjde na 690 korun, při jednorázovém nákupu to je 888 korun. „Není to levné a ani nemá být. Tohle není nápoj na žízeň, ale na koncentraci a stimulaci,“ vysvětluje.
Co se jeho druhého byznysu, tedy skupiny Lidi z Baru, týče, ta má za sebou obtížné období, které Vlachynský popisoval ve svém loňském rozhovoru pro CzechCrunch. Na trh totiž v roce 2024 přišlo výrazné ochlazení, tak brněnští principálové museli škrtat a optimalizovat, například populární bar Whiskáč odprodali formou franšízy.
„Jsme stabilní, museli jsme výrazně zefektivnit náš chod, což nás ve finále posílilo. Zároveň ale obecně v gastru panuje relativně napjatá situace, takže se určitě nedá říct, že bychom měli být v klidu,“ krčí Vlachynský rameny s tím, že kromě čtveřice barů mají i nadále vranovský hotel Sluchátko (ten se ale možná prodá), pořádají populární ples Nebál a na vánočních trzích v Brně provozují tradičně několik stánků s oblíbeným Turbomoštem.