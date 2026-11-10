Majitelé Partners dají do banky přes tři miliardy. Chtějí půjčovat miliardu měsíčně a míří k zisku
Petr Borkovec a Radim Lukeš financují navýšení kapitálu sami. Úvěry banky se letos víc než zdvojnásobily a přesáhly 12 miliard korun.
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Spoluzakladatelé finanční skupiny Partners Petr Borkovec a Radim Lukeš sahají do vlastních zdrojů, aby jejich banka mohla dál rychle růst. Do Partners Banky pošlou celkem 3,27 miliardy korun, hlavně z dividend. Banka za ně chce rozšiřovat úvěry a připravit se na expanzi do zahraničí, peníze přitom skládá jen skupina sama. Hospodaří zatím lépe, než plánovala, a příští rok má být podle Borkovce na nule.
Peníze má banka podle Borkovce spotřebovat hlavně na úvěry, které rostou rychleji, než stačí kapitál. Na začátku roku přesáhlo úvěrové portfolio hranici pěti miliard korun, dnes je to přes 12 miliard. „Kapitál potřebujeme především kvůli úvěrové expanzi. V portfoliu máme přes 12 miliard úvěrů a chceme růst v podstatě o miliardu měsíčně,“ říká pro CzechCrunch Borkovec. Banka navíc spustila realitní úvěry, které podle něj vážou o něco víc kapitálu.
Rychlý růst úvěrů už je vidět na kapitálové přiměřenosti banky. Podle výroční zprávy klesla během loňského roku ze 182,8 na 48,9 procenta, protože objem rizikově vážených aktiv se víc než ztrojnásobil. Nové peníze mají pokrýt potřeby na dva a půl roku dopředu, během nichž je banka bude podle Borkovce dostávat postupně. „Abychom se tím zase nemuseli chvilku zabývat a měli prostor přijímat riziko,“ vysvětluje šéf Partners Banky. Kapitál má pokrýt i plánovanou expanzi do zahraničí, pro kterou banka letos spustila multiměnový účet.
Formálně navýšení schválila valná hromada 2. listopadu. Základní kapitál roste o 1,52 miliardy, zbytek mají akcionáři poslat formou příplatku mimo něj. Většinu ze 7,6 milionu nových akcií upíše letos v lednu založená firma Partners BankIn 2, kterou vlastní holding skupiny Partners HoldCo. Po navýšení bude Partners BankIn 2 mít necelou třetinu banky, k nabytí takového podílu ale potřebuje souhlas České národní banky.
Externí akcionáři se přednostního práva vzdali po dohodě, že kolo financuje skupina sama. Před startem banky do ní vstoupili Dušan Šenkypl a Jan Barta z Pale Fire Capital, Ondřej Fryc z Reflex Capital nebo zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, jehož investiční firma Rohlik.cz investment má v bance minoritní podíl v řádu jednotek procent.
Zbytek akcií upisují stávající akcionáři Partners BankIn a Lukešova firma Apana. Partners BankIn těsnou většinou vlastní Borkovcova firma Brno Investment Group, zbylých 49,9 procenta má tisíc lidí z firem skupiny. „Pro Radima a pro mě jsou hlavním zdrojem dividendy,“ popisuje Borkovec, odkud se peníze na navýšení berou.
Skupina Partners přitom loni podle neauditovaných výsledků překonala v obratu šest miliard korun, se započtením banky téměř osm miliard. Hospodářský výsledek před zdaněním měl být kolem 900 milionů korun ještě před odečtením ztráty banky. Skupina má síť 3 500 finančních poradců a obsluhuje 600 tisíc klientů.
Dividendy jsou podle Borkovce hlavním zdrojem i pro holding Partners HoldCo, který si navíc chce půjčit až trojnásobek svého provozního zisku EBITDA, tedy zhruba tři miliardy korun. Ty ale mají sloužit spíš na akvizice. Část nově upsaných akcií chce skupina příští rok nabídnout lidem uvnitř Partners.
Hospodaření banky se zatím vyvíjí lépe, než plánovala. Celkové výnosy za devět měsíců podle Borkovce dosáhly zhruba 1,5 miliardy korun, o 150 milionů víc než v plánu, a náklady na provoz jsou pod plánem. Čistá ztráta za stejné období je necelých 150 milionů korun, zatímco plán počítal s dvěma sty miliony. Za celý loňský rok banka prodělala 300 milionů. „Příští rok předpokládáme kladnou nulu,“ dodává Borkovec.
Valná hromada zároveň rozšířila předmět podnikání banky o služby související s kryptoaktivy. Vlastní licenci podle evropské regulace MiCA ale banka podle Borkovce nechystá, změna jí umožňuje nabízet kryptoměny ve spolupráci s partnerem. Partners Banka od srpna nabízí nákup bitcoinu ve své aplikaci, obchodování a úschovu zajišťuje kryptosměnárna Anycoin. „Priority jsou jinde a takto nám ta služba dostačuje,“ říká Borkovec. Banka teď ke kryptoměnám chystá pravidelné investování.