Maloobchodní obr Lagardère otevřel na letišti novou restauraci. Nabízí saláty za 350 korun, pivo za 150

Za několik málo let oslaví pražské Letiště Václava Havla sté výročí od svého založení. Do té doby by už k němu mohla konečně vést i železniční trať – vlak má vyjíždět z Masarykova nádraží a cestou zastavovat v Bubnech, na Výstavišti, v Dejvicích, na Veleslavíně, v Liboci, Ruzyni a Dlouhé Míli. Než ale bude projekt za více než 50 miliard korun hotový, dočkalo se letiště jako takové i dalších změn.

Nedávno proběhla rok trvající částečná rekonstrukce Terminálu 2, ze kterého odlétají spoje do zemí schengenského prostoru. A v renovovaných prostorách se usídlily další podniky spadající pod maloobchodního obra Lagardère Travel Retail, který v Česku provozuje také trafiky Relay, pekárny Paul a Hello, síť kaváren Costa Coffee nebo duty free zóny Aelia.

Zcela nově je na letišti například restaurace AeroPorto, která nabízí různé saláty za přibližně 350 korun, rump steak za 645 korun, žemlovku za 195 korun nebo čepovanou Plzeň, Kozla a Proud. Za půllitr piva zde zákazníci zaplatí 149 korun.

Hned v blízkosti je také obchod Future is Local, který prodává a zahraničním návštěvníkům představuje menší značky v segmentech módy, krásy nebo třeba designového skla. „Pro nás je vždy důležité, aby šlo o produkty vyrobené udržitelným způsobem v České republice nebo na Slovensku,“ vysvětluje Jana Volíčková, která v Lagardère působí jako manažerka duty free obchodů.

Ve Future is Local tak lze najít například Havlíkovu přírodní apotéku, kosmetiku od firem Smyssly či Pigmentarium, rukavice od Bohemia Gloves, klenotnictví Du Coeur nebo výrobce udržitelné módy Reparáda, Kama a Abraka. Kromě tohoto obchodu Lagardère na letišti provozuje i značky jako Bottega Prosecco Bar, Bageterii Boulevard, zdravý fast food Natoo nebo třeba pivnici Pilsner Urquell. K nim nově přibyla i další pobočka Costa Coffee.

„Kromě toho jsme tu vyhráli tendr na devět prodejen Relay. Ta nejnovější je otevřena 24/7 a má automatické lednice s chlazenými nápoji, které si lze zakoupit kartou i bez přítomnosti obsluhy,“ doplňuje Jiří Cettl z Lagardère.

Obrat českého Lagardère Travel Retail přesáhl v roce 2023 čtyři miliardy korun, o rok dříve to bylo 3,5 miliardy. Čísla za loňský rok zatím nejsou k dispozici. Společnost teď spustila kampaň #letimzprahy, která má zákazníkům na sociálních sítích ukazovat novinky, tipy a pohled do zákulisí prodejen na pražském letišti.